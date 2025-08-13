Σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Πάτρα, την ώρα που οι φλόγες πλησιάζουν την πόλη

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 την Τετάρτη, όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σκυμμένο, εντός οικοπέδου κοντά στο Γηροκομείο στην Πάτρα, να προκαλεί έναρξη πυρκαγιάς. Μάλιστα, ο 25χρονος αντιστάθηκε κατά την προσπάθεια των ανδρών της ΕΛΑΣ να του περάσουν χειροπέδες, ενώ αύριο θα οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο 24ωρο ξέσπασαν 48 νέες πυρκαγιές, ενώ συνολικά έχουν αντιμετωπιστεί 109 φωτιές σε όλη τη χώρα τις τελευταίες μέρες.

Αυτή την ώρα τα πιο δύσκολα μέτωπα βρίσκονται σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Φιλιππιάδα, Χίο και Κεφαλλονιά.

Στην Πάτρα οι φλόγες πλησιάζουν στα πρώτα σπίτια της πόλης με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν υπεράνθρωπες μάχες προκειμένου να μην φτάσουν εντός του αστικού ιστού της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας.

«Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά, και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς, εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας», δήλωσε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, νωρίτερα το απόγευμα.