Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Πάτρα, την ώρα που οι φλόγες πλησιάζουν την πόλη
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Πάτρα, την ώρα που οι φλόγες πλησιάζουν την πόλη

 13.08.2025 - 23:33
Σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Πάτρα, την ώρα που οι φλόγες πλησιάζουν την πόλη

Έναν άντρα 25 χρονών συνέλαβε η Ελληνική Αστυνομία με την κατηγορία της απόπειρας εμπρησμού στην Αχαΐα, την ώρα που οι μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται ανεξέλεγκτες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.  

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 την Τετάρτη, όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σκυμμένο, εντός οικοπέδου κοντά στο Γηροκομείο στην Πάτρα, να προκαλεί έναρξη πυρκαγιάς. Μάλιστα, ο 25χρονος αντιστάθηκε κατά την προσπάθεια των ανδρών της ΕΛΑΣ να του περάσουν χειροπέδες, ενώ αύριο θα οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο 24ωρο ξέσπασαν 48 νέες πυρκαγιές, ενώ συνολικά έχουν αντιμετωπιστεί 109 φωτιές σε όλη τη χώρα τις τελευταίες μέρες.

Αυτή την ώρα τα πιο δύσκολα μέτωπα βρίσκονται σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Φιλιππιάδα, Χίο και Κεφαλλονιά.

Στην Πάτρα οι φλόγες πλησιάζουν στα πρώτα σπίτια της πόλης με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν υπεράνθρωπες μάχες προκειμένου να μην φτάσουν εντός του αστικού ιστού της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας.

«Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά, και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς, εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας», δήλωσε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, νωρίτερα το απόγευμα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Προκαταβολή €39.760 για ζημιές σε 14 επιχειρήσεις έως τώρα
Αντρέας Γεωργίου και Σιμώνη Χριστοδούλου μιλούν για τη γνωριμία τους: «Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή»
Παρασύρθηκε από όχημα 4χρονο αγοράκι στην Πάφο - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο
Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές
Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία
Μεγάλο φίδι βγήκε στο σεργιάνι και θα «τρομάξετε» με το καταφύγιο που βρήκε - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τερματίστηκαν οι αποκοπές καταναλωτικού φορτίου

 13.08.2025 - 21:44
Επόμενο άρθρο

Αγώνας ζωής για τον 2χρονο Ανδρέα – Μεταφέρεται στη Γαλλία για μάχη με σπάνιο καρκίνο

 13.08.2025 - 23:52
Η Κύπρος γυρίζει σελίδα στην ενέργεια: Σχέδιο-μαμούθ για ασφάλεια και χαμηλότερες τιμές

Η Κύπρος γυρίζει σελίδα στην ενέργεια: Σχέδιο-μαμούθ για ασφάλεια και χαμηλότερες τιμές

Ο ενεργειακός σχεδιασμός της Κυβέρνησης, πέραν της διόρθωσης των στρεβλώσεων και αστοχιών του παρελθόντος, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα έργα που έχουν ως προορισμό την επάρκεια, την ασφάλεια προμήθειας, τη μείωση του κόστους της ενέργειας, και αποφεύγει την αοριστολογία, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Κύπρος γυρίζει σελίδα στην ενέργεια: Σχέδιο-μαμούθ για ασφάλεια και χαμηλότερες τιμές

Η Κύπρος γυρίζει σελίδα στην ενέργεια: Σχέδιο-μαμούθ για ασφάλεια και χαμηλότερες τιμές

  •  13.08.2025 - 17:43
Βίντεο - Μπλακ αουτ στην υγεία από διακοπές ρεύματος: Ασθενεις στο σκοτάδι κατά την εξέταση σε διαγνωστικά κέντρα

Βίντεο - Μπλακ αουτ στην υγεία από διακοπές ρεύματος: Ασθενεις στο σκοτάδι κατά την εξέταση σε διαγνωστικά κέντρα

  •  13.08.2025 - 21:11
Πρόλαβαν τα χειρότερα: Φωτιά σε περιοχή της κοινότητας Μανδρίων στη Λεμεσό

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Φωτιά σε περιοχή της κοινότητας Μανδρίων στη Λεμεσό

  •  13.08.2025 - 19:07
Τραμπ: Πιθανή μια δεύτερη γρήγορη συνάντηση με Πούτιν - Ζελένσκι αν πάει καλά η Αλάσκα

Τραμπ: Πιθανή μια δεύτερη γρήγορη συνάντηση με Πούτιν - Ζελένσκι αν πάει καλά η Αλάσκα

  •  13.08.2025 - 20:07
Διπλή κόκκινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος με τα 45αρια να χτυπούν κόκκινο

Διπλή κόκκινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος με τα 45αρια να χτυπούν κόκκινο

  •  13.08.2025 - 18:35
Ανάγκες σε τρόφιμα για μητέρα μονογονιό: «Χρειαζόμαστε φαγητό»

Ανάγκες σε τρόφιμα για μητέρα μονογονιό: «Χρειαζόμαστε φαγητό»

  •  13.08.2025 - 16:19
Μεγάλη αστική αναβάθμιση στη Λάρνακα – Έρχονται λεωφορειολωρίδες και ποδηλατόδρομοι €20 εκατομμυρίων

Μεγάλη αστική αναβάθμιση στη Λάρνακα – Έρχονται λεωφορειολωρίδες και ποδηλατόδρομοι €20 εκατομμυρίων

  •  13.08.2025 - 16:45
Μην το ανοίξεις! Παραπλανητικά SMS δήθεν από ταχυδρομείο στοχεύουν τους Κύπριους χρήστες

Μην το ανοίξεις! Παραπλανητικά SMS δήθεν από ταχυδρομείο στοχεύουν τους Κύπριους χρήστες

  •  13.08.2025 - 21:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα