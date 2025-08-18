Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επίθεση με αεροβόλο: Στο κελί για τέσσερις μέρες οι νεαροί δράστες – Παραλήφθηκαν τεκμήρια από τη σκηνή

 18.08.2025 - 11:50
Επίθεση με αεροβόλο: Στο κελί για τέσσερις μέρες οι νεαροί δράστες – Παραλήφθηκαν τεκμήρια από τη σκηνή

Χθες, γύρω στις 7:30μ.μ. λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία από πολίτη, ότι μισή ώρα προηγουμένως, ενώ διασταύρωνε διάβαση πεζών στην οδό Τάσου Μητσόπουλου στη Λάρνακα, δέχθηκε κτύπημα από άγνωστο αντικείμενο στο κεφάλι.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τέσσερις συλλήψεις: Χτυπήματα από... αγνώστους σε δημόσιο χώρο – Διερευνούν χρήση μη πυροβόλου όπλου

Κατά τον δεδομένο χρόνο, δεν υπήρχαν οποιαδήποτε πρόσωπα στο σημείο, παρά μόνο ένα διερχόμενο όχημα, εντός του οποίου επέβαιναν τέσσερα πρόσωπά.

Στη συνέχεια, λήφθηκε πληροφορία ότι γύρω στις 7:00μ.μ. της ίδιας ημέρας, όχημα με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως στην πρώτη περίπτωση, στο οποίο επέβαιναν και πάλι τέσσερα άτομα, ενώ οδηγείτο στην οδό Πιαλέ Πασιά, πρόσωπο το οποίο βρισκόταν εντός του εν λόγω οχήματος, πιθανόν με τη χρήση αεροβόλου όπλου, πυροβόλησε διερχόμενη τουρίστρια στην πλάτη.

Μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Λάρνακας, εντόπισαν το υπό αναφορά όχημα, σε χώρο στάθμευσης υπεραγοράς στο Μενεού, στο οποίο επέβαιναν τρία πρόσωπα, ηλικίας 22, 24 και 30 ετών. Από έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε το επιλήψιμο.

Στη συνέχεια, οι τρεις ύποπτοι οδηγήθηκαν στα γραφεία του ΤΑΕ Λάρνακας, ενώ από εξετάσεις που ακολούθησαν, εντοπίστηκαν και τα στοιχεία του τέταρτου προσώπου που επέβαινε στο εν λόγω όχημα και επρόκειτο για 26χρονο, ο οποίος κλήθηκε και μετέβη στα γραφεία του ΤΑΕ Λάρνακας. Εναντίον των τεσσάρων υπόπτων, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης για τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, κατοχής, χρήσης και μεταφοράς μη πυροβόλου όπλου, απερίσκεπτες και αμελείς πράξεις, οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου και κοινής επίθεσης.

Να σημειωθεί ότι από εξετάσεις που διενεργήθηκαν στα σημεία όπου διαπράχθηκαν τα αδικήματα, εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ως τεκμήριο, αντικείμενο το οποίο ομοιάζει με πλαστική σφαίρα.

Αμφότεροι, παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο διέταξε την περαιτέρω κράτηση τους για περίοδο τεσσάρων ημέρων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

