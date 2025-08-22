Αντίδραση Αναπληρωτή Προέδρου ΕΔΕΚ για το podcast του Φειδία Παναγιώτου με καλεσμένο τον Μιχαλη Μιχαηλ

Συγκεκριμένα ο κύριος Σολομωνίδης σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook έγραψε χαρακτηριστικά «το να πιάσουν στο στόμα τους τον Σταυραετό του Μαχαιρά Γρηγόρη Αυξεντίου και τον συναγωνιστή του, Αυγουστή Ευσταθίου, έχει ξεπεράσει κάθε όριο ηθικής και δεοντολογίας»

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση:

«Η διαστρέβλωση της ιστορίας έχει γίνει δυστυχώς συνήθειο στην Κύπρο. Και μάλιστα για εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων.

Όταν όμως η διαστρέβλωση συνοδεύεται από ύβρεις, σπίλωση μνήμης νεκρών ηρώων και αγωνιστών και μάλιστα με συνένοχους ένα δημοσιογράφο και ένα - δυστυχώς - ευρωβουλευτή, τότε πραγματικά απαιτείται τουλάχιστον απάντηση.

Το podcast με οικοδεσπότη τον ανεκδιήγητο Φειδία Παναγιώτου και φιλοξενούμενο τον δημοσιογράφο Μιχάλη Μιχαήλ και η ενέργεια τους να πιάσουν στο στόμα τους τον Σταυραετό του Μαχαιρά Γρηγόρη Αυξεντίου και τον συναγωνιστή του, Αυγουστή Ευσταθίου, έχει ξεπεράσει κάθε όριο ηθικής και δεοντολογίας.

«Υπέθεσαν» και οι δύο επί σκοπού «ιστορικοί», ότι ο υπέρτατος ήρωας του απελευθερωτικού δεν έμεινε ως την τελευταία στιγμή πολεμώντας, αλλά είπε στον Αυγουστή να τον πυροβολήσει και βασίστηκε η υπόθεση αυτή σε αναφορά - ποίου; - ιατροδικαστή του αποικιοκρατικού καθεστώτος.

Θεωρώ ανάξιο να σχολιάσω τους εξωφρενικούς ισχυρισμούς, αλλά δεν μπορώ να μη θέσω ερωτήματα, τα οποία έπρεπε να σκεφτεί και αυτός που εκστόμισε αυτά τα αβάσιμα και αυτός που τα υιοθέτησε:

-Αν ο Αυγουστής είχε πυροβολήσει τον Μάστρο του, λογικά θα είχε περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στο οποίο ο υποτίθεται νεκρός Αυξεντίου δεν θα ανταποκρινόταν στις επιθέσεις των Άγγλων. Οπότε οι στρατιώτες του αποικιοκρατικού καθεστώτος, θα διαπίστωναν ότι ο Γρηγόρης ήταν νεκρός και δεν θα χρειάζονταν το ολοκαύτωμα για να κάμψουν την αντίσταση του ήρωα. Κι όμως, απελπισμένοι οι α Άγγλοι που ένα λιοντάρι εξευτέλιζε την αυτοκρατορία τους, κατέφυγαν στη θρασύδειλη μέθοδο της φωτιάς.

-Από πότε γίνεται αποδεκτό πόρισμα των αποικιοκρατικών αρχών; Πραγματικά περίμενε κάποιος να ήταν οι Άγγλοι σωστοί και να αντιμετώπιζαν με δεοντολογία τους αγωνιστές και τον αγώνα των Κυπρίων; Είναι σαν να αναμενόταν ότι οι «δίκες» που οδήγησαν εννέα αγωνιστές στην κρεμάλα, ήταν δίκαιες. Επίσης, γιατί δεν έχει δει κάνεις αυτό το λεγόμενο «πόρισμα» του Άγγλου ιατροδικαστή; Ας το παρουσιάσει ο αποκαλούμενος «ιστορικός».

-Γιατί όλα αυτά δεν ελέχθησαν όταν ήταν εν ζωή ο Αυγουστής και οι άλλοι συναγωνιστές του Αυξεντίου; Προφανώς για να μην καταρριφθεί ο ανυπόστατος ισχυρισμός.

Το τραγικό όμως είναι πως όλα αυτά γίνονται:

-Για να σπιλωθεί το νόημα της θυσίας του Αυξεντίου

-Για να σπιλωθεί ο πιο σημαντικός αγώνας των Κυπρίων

-Για να πληγεί το φρόνημα των Ελληνοκυπρίων, ειδικά σήμερα που απειλείται η επιβίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας

-Για να δικαιωθεί η θέση κάποιων κατά του απελευθερωτικού αγώνα

Τέλος, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι έχει αναλάβει αποστολή να πλήττει τον Κυπριακό Ελληνισμό, την Κυπριακή Δημοκρατία, την ελληνική ιστορία και τον ίδιο τον λαό»