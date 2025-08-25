Για ποιο λόγο αισθανόμαστε κουρασμένοι μετά από μια μέρα στην παραλία

Η ζέστη είναι ο πρώτος ύποπτος. Στην Ελλάδα, το θερμόμετρο το καλοκαίρι ξεπερνά συχνά τους 35°C. Το σώμα, προσπαθώντας να κρατήσει θερμοκρασία κοντά στους 37°C, δουλεύει υπερωρίες: ιδρώνουμε, το αίμα κυκλοφορεί πιο έντονα, χάνουμε υγρά. “Αν δεν ρυθμίζαμε τη θερμοκρασία μας, θα ήμασταν σαύρες”, λέει ο Craig Crandall, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Αυτή η συνεχής προσπάθεια μας εξαντλεί.

Οι άλλοι λόγοι που μας εξαντλεί η παραλία

Και δεν είναι μόνο η θερμότητα – είναι και ο ήλιος. Η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί στρες στο δέρμα και, σε μεγάλες δόσεις, φλεγμονή, πονοκέφαλο ή ακόμα και υπνηλία. Ακόμα κι αν έχεις βάλει αντηλιακό, η φωτεινότητα και η αντανάκλαση στο νερό και την άμμο καταπονούν τα μάτια σου.

Η παραλία είναι επίσης μια μικρή… πρόκληση για τις αισθήσεις. Το φως, οι ήχοι, οι αλλαγές θερμοκρασίας (από την καυτή άμμο στο κρύο νερό) κρατούν το νευρικό σύστημα σε διαρκή εγρήγορση. Και όσο ευχάριστα κι αν είναι τα κύματα ή τα γέλια των παιδιών, η υπερδιέγερση κουράζει.

Μην ξεχνάς και τη σωματική προσπάθεια: περπάτημα στην άμμο, κολύμπι, κουβάλημα ομπρελών και τσαντών. Η άμμος κάνει κάθε βήμα πιο δύσκολο, το κολύμπι είναι άσκηση και τα παιχνίδια στην ακτή, όσο διασκεδαστικά, “τραβάνε” ενέργεια.

Προσοχή στην αφυδάτωση

Προσθέτουμε και την αφυδάτωση, καθώς με τον ιδρώτα χάνουμε ηλεκτρολύτες όπως νάτριο και κάλιο. Ακόμη και μικρή απώλεια αυτών μπορεί να φέρει αδυναμία και κράμπες.

Τέλος, υπάρχει ο ψυχολογικός παράγοντας: περιμένουμε η παραλία να μας ξεκουράσει. Αν όμως βρούμε θόρυβο, συνωστισμό ή δυσφορία, η απογοήτευση μεγαλώνει την κούραση.

Τι μπορείς να κάνεις;