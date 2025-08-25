Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΓια ποιο λόγο αισθανόμαστε κουρασμένοι μετά από μια μέρα στην παραλία
ΥΓΕΙΑ

Για ποιο λόγο αισθανόμαστε κουρασμένοι μετά από μια μέρα στην παραλία

 25.08.2025 - 08:00
Για ποιο λόγο αισθανόμαστε κουρασμένοι μετά από μια μέρα στην παραλία

Στο μυαλό μας, η παραλία είναι εικόνα ευτυχίας: ήλιος, θάλασσα, χαλάρωση. Στην πραγματικότητα, συχνά γυρνάμε από εκεί πιο κουρασμένοι απ’ όσο φύγαμε. Δεν είναι ιδέα μας – υπάρχουν λόγοι.

Η ζέστη είναι ο πρώτος ύποπτος. Στην Ελλάδα, το θερμόμετρο το καλοκαίρι ξεπερνά συχνά τους 35°C. Το σώμα, προσπαθώντας να κρατήσει θερμοκρασία κοντά στους 37°C, δουλεύει υπερωρίες: ιδρώνουμε, το αίμα κυκλοφορεί πιο έντονα, χάνουμε υγρά. “Αν δεν ρυθμίζαμε τη θερμοκρασία μας, θα ήμασταν σαύρες”, λέει ο Craig Crandall, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Αυτή η συνεχής προσπάθεια μας εξαντλεί.

Οι άλλοι λόγοι που μας εξαντλεί η παραλία

Και δεν είναι μόνο η θερμότητα – είναι και ο ήλιος. Η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί στρες στο δέρμα και, σε μεγάλες δόσεις, φλεγμονή, πονοκέφαλο ή ακόμα και υπνηλία. Ακόμα κι αν έχεις βάλει αντηλιακό, η φωτεινότητα και η αντανάκλαση στο νερό και την άμμο καταπονούν τα μάτια σου.

Μην ξεχνάς και τη σωματική προσπάθεια: περπάτημα στην άμμο, κολύμπι, κουβάλημα ομπρελών και τσαντών. Η άμμος κάνει κάθε βήμα πιο δύσκολο, το κολύμπι είναι άσκηση και τα παιχνίδια στην ακτή, όσο διασκεδαστικά, “τραβάνε” ενέργεια.

Προσοχή στην αφυδάτωση

Προσθέτουμε και την αφυδάτωση, καθώς με τον ιδρώτα χάνουμε ηλεκτρολύτες όπως νάτριο και κάλιο. Ακόμη και μικρή απώλεια αυτών μπορεί να φέρει αδυναμία και κράμπες.

Τέλος, υπάρχει ο ψυχολογικός παράγοντας: περιμένουμε η παραλία να μας ξεκουράσει. Αν όμως βρούμε θόρυβο, συνωστισμό ή δυσφορία, η απογοήτευση μεγαλώνει την κούραση.

Τι μπορείς να κάνεις;

  • Πίνε αρκετό νερό και ροφήματα με ηλεκτρολύτες.
  • Κάθισε στη σκιά.
  • Φόρα καπέλο και γυαλιά ηλίου.
  • Απόφυγε τις πιο ζεστές ώρες (12:00-16:00).
  • Φάε ελαφριά και οργάνωσε τον εξοπλισμό σου για λιγότερο κουβάλημα.

Η παραλία δεν είναι μόνο ηρεμία και ήλιος – είναι ένα περιβάλλον που απαιτεί από το σώμα και το μυαλό συνεχή προσαρμογή. Αν τη “χειριστείς” σωστά, μπορεί να γίνει πραγματικά αναζωογονητική.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακοίνωσε έρευνα η Αστυνομία κατά των ΑΠΟΕΛιστών για το υβριστικό πανό κατά του Φειδία - Μελετούν τα κλειστά κυκλώματα
«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στην Ελλάδα
Σκληρό πόκερ από τον Πούτιν: Δηλώνει... εγγυητής για την Ουκρανία και προσθέτει όρους για τη λήξη του πολέμου
Νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακούς θερμοσίφωνες – Από €500 έως €900 ανά κατοικία – Η προθεσμία υποβολής αίτησης
Φωτοβολταϊκά: Πόσα εκατομμύρια καταβλήθηκαν ως χορηγία ανά έτος – Οι αιτήσεις που βρίσκονται υπό αξιολόγηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το «περίεργο» καλοκαίρι και η σταθερή πορεία

 25.08.2025 - 07:43
Πλήρης ρήξη Ανδρέα Αποστόλου-ΕΔΕΚ: Η δημόσια καταγγελία, τα ερωτηματικά και τα σενάρια

Πλήρης ρήξη Ανδρέα Αποστόλου-ΕΔΕΚ: Η δημόσια καταγγελία, τα ερωτηματικά και τα σενάρια

Έκπληξη προκάλεσε στην ΕΔΕΚ η αιφνιδιαστική αποχώρηση του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω προσωπικής ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν ανήκει πλέον στο κόμμα. Ο κ. Αποστόλου, πρώην στέλεχος της Συμμαχίας Πολιτών, κατήγγειλε εμμέσως την ηγεσία της ΕΔΕΚ, ισχυριζόμενος ότι ουσιαστικά τον έθεσαν εκτός κόμματος, αποκλείοντάς τον από την ηγεσία χωρίς διάλογο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πλήρης ρήξη Ανδρέα Αποστόλου-ΕΔΕΚ: Η δημόσια καταγγελία, τα ερωτηματικά και τα σενάρια

Πλήρης ρήξη Ανδρέα Αποστόλου-ΕΔΕΚ: Η δημόσια καταγγελία, τα ερωτηματικά και τα σενάρια

  •  25.08.2025 - 06:22
Αρχίζει η εξέταση της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο

Αρχίζει η εξέταση της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο

  •  25.08.2025 - 06:51
Φωτοβολταϊκά: Πόσα εκατομμύρια καταβλήθηκαν ως χορηγία ανά έτος – Οι αιτήσεις που βρίσκονται υπό αξιολόγηση

Φωτοβολταϊκά: Πόσα εκατομμύρια καταβλήθηκαν ως χορηγία ανά έτος – Οι αιτήσεις που βρίσκονται υπό αξιολόγηση

  •  25.08.2025 - 06:25
Εντόπισαν σακουλάκια με κάνναβη σε χώρο στάθμευσης στη Λεμεσό - Πέρασαν χειροπέδες σε ανήλικο

Εντόπισαν σακουλάκια με κάνναβη σε χώρο στάθμευσης στη Λεμεσό - Πέρασαν χειροπέδες σε ανήλικο

  •  25.08.2025 - 07:12
Νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακούς θερμοσίφωνες – Από €500 έως €900 ανά κατοικία – Η προθεσμία υποβολής αίτησης

Νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακούς θερμοσίφωνες – Από €500 έως €900 ανά κατοικία – Η προθεσμία υποβολής αίτησης

  •  25.08.2025 - 06:30
«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στην Ελλάδα

«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στην Ελλάδα

  •  25.08.2025 - 06:43
Πότε έρχονται βροχές στο καιρικό μενού - Πού θα κυνηθεί η θερμοκρασία

Πότε έρχονται βροχές στο καιρικό μενού - Πού θα κυνηθεί η θερμοκρασία

  •  25.08.2025 - 06:36
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου

  •  25.08.2025 - 07:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα