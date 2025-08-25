Δρόμοι και Λιμάνι σε πρώτο πλάνο: Ενότητα για Δένεια–Αστρομερίτη, προώθηση Πάφου–Πόλης και σχέδια για Λάρνακα

Ο κ. Βαφεάδης είπε ότι οι προβληματισμοί των τριών αυτών κοινοτήτων συνεχίζουν να υφίστανται, όμως «παραμένουμε όλοι ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια να κατασκευαστεί αυτός ο δρόμος το συντομότερο δυνατό». Επιθυμία της Κυβέρνησης, πρόσθεσε, είναι να υπάρχει ομοφωνία στον τρόπο που θα υλοποιηθεί το έργο και γι’ αυτό θα έχει ξανά ο ίδιος συνάντηση με τους τρεις κοινοτάρχες.

Είναι κοινή αντίληψη ότι χωρίς αυτόν τον αυτοκινητόδρομο, συνέχισε, η ορεινή Λευκωσία είναι καταδικασμένη σε ερήμωση. «Η αστυφιλία έχει ήδη δείξει τ’ αποτελέσματά της», ανέφερε παραπέμποντας στις απογραφές πληθυσμού το 2010 και το 2020. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις κοινότητες, σημείωσε, ώστε να οι κάτοικοι να μείνουν στον τόπο που γεννήθηκαν.

Λιμάνι Λάρνακας

Για τις εργασίες στο λιμάνι Λάρνακας, ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι προχωρούν σύμφωνα με τις δράσεις που ανακοίνωσαν πριν ένα χρόνο περίπου, με την εκβάθυνση στη μαρίνα, τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την κατασκευή του ναυτικού ομίλου και την μελέτη για το μέλλον του λιμανιού και της μαρίνας. Όλες οι δράσεις προχωρούν, ανέφερε..

Η εκβάθυνση έχει δοθεί σε ανάδοχο, η εκπόνηση το αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προχωρά με την βοήθεια του Δήμου Λάρνακας και η μελέτη ανατέθηκε σε συμβούλους στην Ελλάδα για να προχωρήσει. «Κι ελπίζουμε ότι η επίσκεψη για διαβούλευση με την τοπική κοινωνία θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου», ανέφερε.

Δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς

Σε ερώτηση για τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι είναι μια δράση που έχει προκηρυχθεί πρόσφατα κι αναμένουν να προχωρήσει. Η πρώτη φάση του δρόμου Πόλης – Πάφου είχε τερματιστεί, θύμισε, κι αναπόφευκτα αυτή η πράξη έγινε εκ μέρους του κράτους γιατί δεν υπήρχε άλλη επιλογή, αυτό καθορίζουν οι νόμιμες διαδικασίες, ανέφερε. «Αναπόφευκτα αυτή η απόφαση δημιουργεί νομικές αντιδράσεις, τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστούμε. Κι αυτό θα κάνουμε», πρόσθεσε.

Θα προχωρήσομε με την κατασκευή του δρόμου, αυτό είναι δεδομένο, σημείωσε.