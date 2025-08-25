Ecommbx
Δρόμοι και Λιμάνι σε πρώτο πλάνο: Ενότητα για Δένεια–Αστρομερίτη, προώθηση Πάφου–Πόλης και σχέδια για Λάρνακα
Δρόμοι και Λιμάνι σε πρώτο πλάνο: Ενότητα για Δένεια–Αστρομερίτη, προώθηση Πάφου–Πόλης και σχέδια για Λάρνακα

 25.08.2025 - 13:43
Δρόμοι και Λιμάνι σε πρώτο πλάνο: Ενότητα για Δένεια–Αστρομερίτη, προώθηση Πάφου–Πόλης και σχέδια για Λάρνακα

Υπάρχει ομόνοια, ομοψυχία και κοινή επιθυμία όπως δρόμος Δένειας – Αστρομερίτη κατασκευαστεί ώστε να καταπολεμηθεί η αστυφιλία που μαστίζει όλες τις ορεινές περιοχές, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, έπειτα  από συνάντηση με εκπροσώπους του συμπλέγματος κοινοτήτων Μόρφου - Σολέας - Μαραθάσας, υπενθυμίζοντας ότι για το θέμα είχε γίνει κι άλλη συνάντηση στο παρελθόν αλλά και διαμαρτυρία των κατοίκων των χωριών Ακάκι, Περιστερώνας, Αστρομερίτης.

Ο κ. Βαφεάδης είπε ότι οι προβληματισμοί των τριών αυτών κοινοτήτων συνεχίζουν να υφίστανται, όμως «παραμένουμε όλοι ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια να κατασκευαστεί αυτός ο δρόμος το συντομότερο δυνατό». Επιθυμία της Κυβέρνησης, πρόσθεσε, είναι να υπάρχει ομοφωνία στον τρόπο που θα υλοποιηθεί το έργο και γι’ αυτό θα έχει ξανά ο ίδιος συνάντηση με τους τρεις κοινοτάρχες.

Είναι κοινή αντίληψη ότι χωρίς αυτόν τον αυτοκινητόδρομο, συνέχισε, η ορεινή Λευκωσία είναι καταδικασμένη σε ερήμωση. «Η αστυφιλία έχει ήδη δείξει τ’ αποτελέσματά της», ανέφερε παραπέμποντας στις απογραφές πληθυσμού το 2010 και το 2020. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις κοινότητες, σημείωσε, ώστε να οι κάτοικοι να μείνουν στον τόπο που γεννήθηκαν.

Λιμάνι Λάρνακας

Για τις εργασίες στο λιμάνι Λάρνακας, ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι προχωρούν σύμφωνα με τις δράσεις που ανακοίνωσαν πριν ένα χρόνο περίπου, με την εκβάθυνση στη μαρίνα, τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την κατασκευή του ναυτικού ομίλου και την μελέτη για το μέλλον του λιμανιού και της μαρίνας. Όλες οι δράσεις προχωρούν, ανέφερε..

Η εκβάθυνση έχει δοθεί σε ανάδοχο, η εκπόνηση το αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προχωρά με την βοήθεια του Δήμου Λάρνακας και η μελέτη ανατέθηκε σε συμβούλους στην Ελλάδα για να προχωρήσει. «Κι ελπίζουμε ότι η επίσκεψη για διαβούλευση με την τοπική κοινωνία θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου», ανέφερε.

Δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς

Σε ερώτηση για τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι είναι μια δράση που έχει προκηρυχθεί πρόσφατα κι αναμένουν να προχωρήσει. Η πρώτη φάση του δρόμου Πόλης – Πάφου είχε τερματιστεί, θύμισε, κι αναπόφευκτα αυτή η πράξη έγινε εκ μέρους του κράτους γιατί δεν υπήρχε άλλη επιλογή, αυτό καθορίζουν οι νόμιμες διαδικασίες, ανέφερε. «Αναπόφευκτα αυτή η απόφαση δημιουργεί νομικές αντιδράσεις, τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστούμε. Κι αυτό θα κάνουμε», πρόσθεσε.

Θα προχωρήσομε με την κατασκευή του δρόμου, αυτό είναι δεδομένο, σημείωσε.

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

 25.08.2025 - 13:45
Η ανάρτηση του Στέλιου Ρόκκου για το σύνθημα «Free Palestine» σε σχολείο της Λήμνου: Το κοιτάω περήφανος

 25.08.2025 - 13:48
Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Εντός Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου για τον τερματισμό των υπηρεσιών της ως δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που ξεκίνησε σήμερα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο συνέρχεται ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο.

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

25.08.2025 - 13:50

  •  25.08.2025 - 13:50
Υπ.Μεταφορών: Παράνομη η παρέμβαση σε οχήματα με αερόσακους Takata – Κίνδυνος απώλειας άδειας κυκλοφορίας

25.08.2025 - 13:39

  •  25.08.2025 - 13:39
«Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 19χρονου Χρίστου - Τι κατέδειξε

25.08.2025 - 13:24

  •  25.08.2025 - 13:24
Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και μοτοσικλέτα - Δείτε τον πίνακα με τις μάρκες

25.08.2025 - 12:03

  •  25.08.2025 - 12:03
Έντονη αντίδραση ΑΠΟΕΛ - «Η Αστυνομία να διεξάγει έρευνα για αυτούς που καπηλεύονται την ιστορία της Κύπρου»

25.08.2025 - 13:10

  •  25.08.2025 - 13:10
Βίντεο: Ο 23χρονος Παφίτης που γύρισε την πλάτη στο Πολυτεχνείο και ταξιδεύει στην Ευρώπη με μια backpack

25.08.2025 - 12:53

  •  25.08.2025 - 12:53
Αναστέλλεται η αποστολή δεμάτων προς τις ΗΠΑ από Κύπρο - Ποιος ο λόγος

25.08.2025 - 11:24

  •  25.08.2025 - 11:24
Αυξεντίου: Οταν το κρησφύγετο γίνεται πολιτικό όπλο - Μήπως η Ιστορία δεν είναι γεγονός αλλά ερμηνεία;

25.08.2025 - 09:22

  •  25.08.2025 - 09:22

