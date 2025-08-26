Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕπιστολές με ισχυρισμούς τ/κ πλευράς διαβίβασε η Τουρκία στον ΓΓ ΟΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολές με ισχυρισμούς τ/κ πλευράς διαβίβασε η Τουρκία στον ΓΓ ΟΗΕ

 26.08.2025 - 09:23
Επιστολές με ισχυρισμούς τ/κ πλευράς διαβίβασε η Τουρκία στον ΓΓ ΟΗΕ

Ο ισχυρισμός της τουρκοκυπριακής πλευράς περί ύπαρξης δυο "κρατικών οντοτήτων με ισότιμο καθεστώς" στην Κύπρο επαναλαμβάνεται σε δυο επιστολές, με ημερομηνίες 7 και 13 Αυγούστου, που διαβίβασε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ, εκ μέρους της τουρκοκυπριακής πλευράς προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ως απάντηση σε πρόσφατες τοποθετήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όργανα του ΟΗΕ.

Η πρώτη επιστολή ημερομηνίας 7 Αυγούστου απαντά σε αναφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 30 Ιουνίου για παραβιάσεις του κυπριακού εναέριου χώρου. Στην επιστολή περιλαμβάνεται, ανάμεσα σε άλλα, ο ισχυρισμός για πτήσεις που «διεξάγονται με την πλήρη άδεια της αρχής πολιτικής αεροπορίας της τδβκ», όπως αναφέρεται στο ψευδοκράτος, και ότι το παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου (Ερτζάν) λειτουργεί «σύμφωνα με τα πρότυπα του ICAO».

Εξάλλου, απορρίπτεται το ομοσπονδιακό μοντέλο λύσης και υποστηρίζεται ότι «η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και της ισότιμης διεθνούς υπόστασης των Τουρκοκυπρίων» και η έναρξη διαλόγου «για μια λύση δύο κρατών».

Η δεύτερη επιστολή, ημερομηνίας 13 Αυγούστου, κινείται στην ίδια κατεύθυνση, και σε αυτήν υποστηρίζεται μεταξύ άλλων πως οι Ελληνοκύπριοι «σφετερίστηκαν δια της βίας» την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ διατυπώνεται ο ισχυρισμός πως δήθεν η Κυπριακή Δημοκρατία «συνεχίζει να παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων». 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρώτο κουδούνι: Πότε ανοίγουν Νηπιαγωγεία , Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια
Κέντρα Αναψυχής: Οι σοβαρές ελλείψεις και τα αγκάθια - Η εικόνα σε παραλίες, βουνά και Λευκωσία το καλοκαίρι
Έχει τα πάντα... απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, θεματικές βραδιές και live μουσική - Το απόλυτο rooftop bar - Δείτε φωτογραφίες
Αναστασία: Δείτε την τραγουδίστρια με μπικίνι να κάνει μασάζ σε παραλία της Πάρου
«Γάρος» ή μεθυσμένος; Πάρκαρε μέσα στη μέση του πάρκινγκ και έφυγε – Δείτε φωτογραφίες
Διαφημίζονται ροδάκινα…αλά κυπριακά: Δείτε τη Viral ανάρτηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Διαφημίζονται ροδάκινα…αλά κυπριακά: Δείτε τη Viral ανάρτηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

 26.08.2025 - 09:09
Επόμενο άρθρο

Γαμήλια vibes για τον Χάρη Παπαθεοχάρους – Η Χριστιάνα Αριστοτέλους στο πλευρό του – Δείτε φωτογραφίες

 26.08.2025 - 09:26
ΠτΔ: Ανακοίνωσε τη λειτουργία της πλατφόρμας «Minds in Cyprus»

ΠτΔ: Ανακοίνωσε τη λειτουργία της πλατφόρμας «Minds in Cyprus»

Τη λειτουργία της επικαιροποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Minds in Cyprus”, η οποία στοχεύει στη δημιουργία γέφυρας με τους Κυπρίους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ανακοίνωσε τη λειτουργία της πλατφόρμας «Minds in Cyprus»

ΠτΔ: Ανακοίνωσε τη λειτουργία της πλατφόρμας «Minds in Cyprus»

  •  26.08.2025 - 10:28
Τέσσερις σκύλοι στη Λευκωσία επιτέθηκαν σε γυναίκα και την δάγκωσαν – Στο νοσοκομείο η 64χρονη

Τέσσερις σκύλοι στη Λευκωσία επιτέθηκαν σε γυναίκα και την δάγκωσαν – Στο νοσοκομείο η 64χρονη

  •  26.08.2025 - 09:37
Επιστολές με ισχυρισμούς τ/κ πλευράς διαβίβασε η Τουρκία στον ΓΓ ΟΗΕ

Επιστολές με ισχυρισμούς τ/κ πλευράς διαβίβασε η Τουρκία στον ΓΓ ΟΗΕ

  •  26.08.2025 - 09:23
Ληστεία σε περίπτερο: Φόρεσαν χειροπέδες σε τρεις νεαρούς - Ο ένας ανήλικος

Ληστεία σε περίπτερο: Φόρεσαν χειροπέδες σε τρεις νεαρούς - Ο ένας ανήλικος

  •  26.08.2025 - 06:31
Συγκλονίζει η Αστυνομία Κύπρου: «Ένα μήνυμα, ένα story, ένα like…μπορεί να είναι το τελευταίο σου»

Συγκλονίζει η Αστυνομία Κύπρου: «Ένα μήνυμα, ένα story, ένα like…μπορεί να είναι το τελευταίο σου»

  •  26.08.2025 - 10:34
CCTV στην Κύπρο: Πώς οι κάμερες ασφαλείας συνδράμουν σε έρευνες και δικαστήρια

CCTV στην Κύπρο: Πώς οι κάμερες ασφαλείας συνδράμουν σε έρευνες και δικαστήρια

  •  26.08.2025 - 06:55
Έχει τα πάντα... απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, θεματικές βραδιές και live μουσική - Το απόλυτο rooftop bar - Δείτε φωτογραφίες

Έχει τα πάντα... απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, θεματικές βραδιές και live μουσική - Το απόλυτο rooftop bar - Δείτε φωτογραφίες

  •  26.08.2025 - 08:58
«Φτάνει πια»: Συγκλονίζει η ανάρτηση 32χρονης Kύπριας – «Δεν τολμώ να κάνω παιδί για να μην ...»

«Φτάνει πια»: Συγκλονίζει η ανάρτηση 32χρονης Kύπριας – «Δεν τολμώ να κάνω παιδί για να μην ...»

  •  26.08.2025 - 09:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα