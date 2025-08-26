Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Κραυγή βοήθειας από τον γιο της Ρωσίδας ορειβάτισσας που είναι αποκλεισμένη σε βουνό στο Κιργιστάν: «Είναι ακόμα ζωντανή»

 26.08.2025 - 14:13
Κραυγή βοήθειας από τον γιο της Ρωσίδας ορειβάτισσας που είναι αποκλεισμένη σε βουνό στο Κιργιστάν: «Είναι ακόμα ζωντανή»

Η 47χρονη Ρωσίδα ορειβάτισσα Ναταλία Ναγκοβίτσινα, παραμένει εδώ και δύο εβδομάδες στο Βίκτορι Πικ σε υψόμετρο 6.999 μέτρων, με σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Παρά την απόφαση των Αρχών του Κιργιστάν να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες διάσωσης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, ο γιος της, Μιχαήλ 27 ετών, δηλώνει πεπεισμένος ότι η μητέρα του είναι ακόμη ζωντανή και απαιτεί τη συνέχιση των ερευνών.

«Ζητώ να ξαναρχίσουν οι έρευνες. Η μητέρα μου είναι έμπειρη ορειβάτισσα, σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, και είμαι σίγουρος ότι είναι ζωντανή» ανέφερε συγκινημένος, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την πλήρη αναστολή των επιχειρήσεων από τις τοπικές αρχές.

Ο Μιχαήλ απηύθυνε δημόσια έκκληση στη ρωσική κυβέρνηση να αναλάβει δράση, ζητώντας τουλάχιστον μία ακόμη πτήση drone για να εντοπιστούν σημάδια ζωής. Στο τελευταίο βίντεο που έλαβε στις 19 Αυγούστου, η Νατάλια φαίνεται να κουνάει το χέρι της προς το drone, ενώ το αντίσκηνό της είχε σκιστεί από τους θυελλώδεις ανέμους στην περιοχή.

Η ορειβάτισσα εγκλωβίστηκε στη «ζώνη θανάτου», όπου οι θερμοκρασίες φτάνουν τους -30 βαθμούς, και οι επιχειρήσεις διάσωσης αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες. Ένα ελικόπτερο με ιταλικό πλήρωμα αναγκάστηκε να αποχωρήσει, ενώ σε προηγούμενη επιχείρηση άλλο ελικόπτερο είχε συντριβεί, τραυματίζοντας διασώστες.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο Ιταλός ορειβάτης Λούκα Σινιγκάλια κατάφερε να φτάσει στη Νατάλια, παρέχοντάς της σκηνή, υπνόσακο, τρόφιμα, νερό και γκαζάκι. Ωστόσο, ο ίδιος βρήκε τραγικό θάνατο κατά την επιστροφή του, προτού προλάβει να οργανώσει νέα αποστολή διάσωσης.

Η ιστορία της Ναγκκοβίτσινα έχει συγκινησιακή φόρτιση, καθώς πριν από τέσσερα χρόνια είχε χάσει τον σύζυγό της Σεργκέι σε ανάβαση άλλου βουνού, όταν υπέστη εγκεφαλικό. Τότε, παρά τις εντολές να τον εγκαταλείψει, εκείνη παρέμεινε μαζί του στη χιονοθύελλα, δηλώνοντας ότι δεν φοβόταν να πεθάνει δίπλα του. Η ίδια επέζησε, όμως δεν κατάφερε να τον σώσει.

Οι Αρχές του Κιργιστάν υποστηρίζουν ότι οι καιρικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη κάθε νέα προσπάθεια, με αξιωματούχους να τονίζουν ότι «κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει τόσες ημέρες σε τέτοιο υψόμετρο». Ωστόσο, ο γιος της αντιδρά, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξαν προβλέψεις για πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, χωρίς να αξιοποιηθούν.

Η υπόθεση προκαλεί έντονες επικρίσεις για τον τρόπο που οργανώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Η αναστολή τους αφήνει την οικογένεια με την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική παρέμβαση για την αναζωογόνηση των προσπαθειών.

Σε κάθε περίπτωση, οι διασώστες δηλώνουν ότι ακόμη και αν δεν βρεθεί ζωντανή, η σορός της θα ανακτηθεί την άνοιξη, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Μέχρι τότε, ο Μιχαήλ επιμένει ότι η μητέρα του δίνει ακόμη μάχη στην κορυφή του Victory Peak.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

«Ο χρόνος δεν έχει ακόμη ωριμάσει», αναφέρουν πηγές από το Προεδρικό, σχετικά με τον ανασχηματισμό που υπάρχει στην περιρρέουσα εδώ και μήνες.

