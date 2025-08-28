Προλαβαίνεις; Κάποιοι ακύρωσαν - Επαναδιάθεση χορηγιών για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος

Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης ημερομηνίας 01.07.2025 του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνεται ότι, λόγω ακύρωσης 30 αιτήσεων που έχουν καταχωρισθεί στο πλαίσιο των Συμπληρωματικών Χορηγιών του υπό αναφορά Σχεδίου στην κατηγορία Γ9, οι εν λόγω χορηγίες θα είναι διαθέσιμες στην πύλη καταχώρισης αιτήσεων στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 στις 11:00.

Σημειώνεται ότι στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, μεταξύ των ωρών 09:00-11:00, για χρονικό διάστημα δύο ωρών, η πύλη καταχώρισης αιτήσεων θα είναι απενεργοποιημένη.

Επισημαίνεται ότι η κατηγορία Γ9 αφορά στη Χορηγία για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), με ποσό χορηγίας €9.000.

Η καταχώριση των αιτήσεων θα γίνεται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2025, στις 24:00 ή μέχρι εξάντλησης των χορηγιών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διατηρεί τη δυνατότητα να τερματίσει τη διαδικασία καταχώρισης αιτήσεων, πριν από την πιο πάνω ημερομηνία. Σε τέτοια περίπτωση, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση με προειδοποίηση τουλάχιστον επτά ημερών.

Για τον οδηγό του Σχεδίου και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο Σχέδιο Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο.