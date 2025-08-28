Δείτε φωτογραφίες - Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος – Στο σημείο Αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται η τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε όταν όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το ThemaOnline στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας όπου διεξάγουν έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο.