Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΔείτε φωτογραφίες - Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος – Στο σημείο Αστυνομία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δείτε φωτογραφίες - Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος – Στο σημείο Αστυνομία

 28.08.2025 - 12:56
Δείτε φωτογραφίες - Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος – Στο σημείο Αστυνομία

Κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος από Καλό Χωριό προς Αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται η τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε όταν όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το ThemaOnline στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας όπου διεξάγουν έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους
Γλυκές στιγμές για Στέφανο και Νάταλι: Η εντυπωσιακή τούρτα που έσβησαν μαζί
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες
Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ
Ένα νέο στέκι φέρνει την urban ατμόσφαιρα στο κέντρο της Πάφου – Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο πάρτι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προλαβαίνεις; Κάποιοι ακύρωσαν - Επαναδιάθεση χορηγιών για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος

 28.08.2025 - 12:45
Επόμενο άρθρο

Πατέρας και κόρη: Η ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τον Νίκο Καρβέλα που έγινε viral

 28.08.2025 - 13:05
Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία

Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία

Δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε στη διαδικασία διελεύσεων στα οδοφράγματα, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία

Λετυμπιώτης: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Καμία αλλαγή στη διαδικασία

  •  28.08.2025 - 10:37
Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους

  •  28.08.2025 - 10:29
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

  •  28.08.2025 - 11:50
ΔΙΠΑΕ προς Φαίδωνα: Κατονόμασε επίσημα τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης – Οι υποθέσεις θα εξεταστούν

ΔΙΠΑΕ προς Φαίδωνα: Κατονόμασε επίσημα τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης – Οι υποθέσεις θα εξεταστούν

  •  28.08.2025 - 11:34
Δείτε φωτογραφίες - Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος – Στο σημείο Αστυνομία

Δείτε φωτογραφίες - Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος – Στο σημείο Αστυνομία

  •  28.08.2025 - 12:56
Προλαβαίνεις; Κάποιοι ακύρωσαν - Επαναδιάθεση χορηγιών για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος

Προλαβαίνεις; Κάποιοι ακύρωσαν - Επαναδιάθεση χορηγιών για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος

  •  28.08.2025 - 12:45
Αντιδρούν οι ταξιδιώτες - Αεροπορική εταιρεία θα υποχρεώνει τους παχύσαρκους να αγοράζουν δύο θέσεις

Αντιδρούν οι ταξιδιώτες - Αεροπορική εταιρεία θα υποχρεώνει τους παχύσαρκους να αγοράζουν δύο θέσεις

  •  28.08.2025 - 12:44
Apple: Πότε θα αποκαλύψει τα νέα μοντέλα iPhone και AirPods - Τι αποκαλύπτει το logo της παρουσίασης - Πότε θα κυκλoφορήσει το νέο iOS26

Apple: Πότε θα αποκαλύψει τα νέα μοντέλα iPhone και AirPods - Τι αποκαλύπτει το logo της παρουσίασης - Πότε θα κυκλoφορήσει το νέο iOS26

  •  28.08.2025 - 11:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα