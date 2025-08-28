Κεντρική Τράπεζα: Μειώθηκαν οι καταθέσεις των Κυπριών, αυξήθηκαν τα δάνεια – Τι αναφέρουν τα στοιχεία

Ταυτόχρονα, καθαρή μείωση παρουσίασαν οι καταθέσεις μετά την σημαντική καθαρή αύξηση που κατέγραψαν τους προηγούμενους τρεις μήνες και η οποία ανήλθε συνολικά στα €1,16 δισεκατομμύρια.

Σημειώνεται ότι η καθαρή αύξηση των δανείων τον Ιούνιο του 2025 είχε ανέλθει στα €672,3 εκατ., τον Μάιο στα €116,8 εκ. τον Απρίλιο στα €169,1 εκ. και τον Μάρτιο στα €429,9 εκ. Επιπλέον σημειώνεται ότι τον περσινό Ιούλιο τα δάνεια είχαν σημειώσει καθαρή μείωση €7,2 εκ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2025, που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) την Πέμπτη, οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2025 κατέγραψαν καθαρή μείωση €154,5 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €654,7 εκατ. τον Ιούνιο 2025.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,5%, σε σύγκριση με 7,1% τον Ιούνιο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Ιούλιο 2025 έφθασε στα €56,6 δισ.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €89,7 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €62,6 εκατ. και €105,3 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €257,6 εκατ.

Δάνεια

Εξάλλου, τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο του 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €74,9 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €672,3 εκατ. τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 7,2%, σε σύγκριση με 6,8% τον Ιούνιο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούλιο 2025 έφθασε στα €26,5 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €42,7 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €19,7 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €45,8 εκατ.

Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά μείωση €16,6 εκατ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ