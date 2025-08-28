Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεντρική Τράπεζα: Μειώθηκαν οι καταθέσεις των Κυπριών, αυξήθηκαν τα δάνεια – Τι αναφέρουν τα στοιχεία

 28.08.2025 - 15:30
Καθαρή αύξηση κατά €74,9 εκατομμύρια σημείωσαν τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο του 2025, με τη ζήτηση για δάνεια να παρουσιάζει σημαντική επιβράδυνση, σε σύγκριση με τους προηγούμενους τέσσερις μήνες.

Ταυτόχρονα, καθαρή μείωση παρουσίασαν οι καταθέσεις μετά την σημαντική καθαρή αύξηση που κατέγραψαν τους προηγούμενους τρεις μήνες και η οποία ανήλθε συνολικά στα €1,16 δισεκατομμύρια. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αύξηση των δανείων τον Ιούνιο του 2025 είχε ανέλθει στα €672,3 εκατ., τον Μάιο στα €116,8 εκ. τον Απρίλιο στα €169,1 εκ. και τον Μάρτιο στα €429,9 εκ. Επιπλέον σημειώνεται ότι τον περσινό Ιούλιο τα δάνεια είχαν σημειώσει καθαρή μείωση €7,2 εκ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2025, που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) την Πέμπτη, οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2025 κατέγραψαν καθαρή μείωση €154,5 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €654,7 εκατ. τον Ιούνιο 2025.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,5%, σε σύγκριση με 7,1% τον Ιούνιο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Ιούλιο 2025 έφθασε στα €56,6 δισ.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €89,7 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €62,6 εκατ. και €105,3 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €257,6 εκατ.

Δάνεια

Εξάλλου, τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο του 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €74,9 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €672,3 εκατ. τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 7,2%, σε σύγκριση με 6,8% τον Ιούνιο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούλιο 2025 έφθασε στα €26,5 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €42,7 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €19,7 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €45,8 εκατ.

Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά μείωση €16,6 εκατ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

