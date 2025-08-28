Μετά τη Γενική Συνέλευση ο ανασχηματισμός - Παρασκηνιακές επαφές για το νέο κυβερνητικό σχήμα

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, κυβερνητικοί κύκλοι διαμηνύουν πως ο Πρόεδρος δεν πρόκειται να βιαστεί, διατηρώντας όμως την ίδια ώρα, τη θέση πως επιβάλλεται η φρεσκάδα στο κυβερνητικό του σχήμα. Άλλωστε, όπως επισήμαναν οι ίδιες πηγές, ποτέ ο Πρόεδρος δε διέψευσε πως επίκειται ανασχηματισμός.

Τι περιμένει ο Πρόεδρος

Μια σειρά από γεγονότα, καθυστερούν τις ανακοινώσεις από πλευράς του Προέδρου Χριστοδουλίδη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουν γίνει παρασκηνιακές επαφές για το νέο κυβερνητικό σχήμα.

Η μεγάλη εικόνα έρχεται από την επιθυμία του ιδίου, να μη συνδεθούν οι αποχωρήσεις νυν Υπουργών του, με τη φονική πυρκαγιά στη Λεμεσό.

Ως εκ τούτου, λένε έγκυρες πηγές στον Alpha, δεν πρόκειται να υπάρξουν ανακοινώσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δημοσιοποίηση του πορίσματος των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, Μέρος της οποίας δόθηκε σήμερα στα μέσα ενημέρωσης.

Ούτε ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου την προηγούμενη φορά οι βουλευτές έστησαν στον τοίχο αξιωματούχους.

Η προσοχή στον ΟΗΕ

Οι ίδιες πηγές έλεγαν στον Alpha πως ο Πρόεδρος επιθυμεί αυτήν την ώρα να επικεντρωθεί στη βαριά ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου κυριαρχούν το Κυπριακό, αλλά και τα ενεργειακά, με φόντο τις τουρκικές προκλήσεις.

Παράλληλα, έχει τη δική του σημασία πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα συνοδεύεται από σημαντικό αριθμό μελών του Υπουργικού του Συμβουλίου και ως εκ τούτου, θα ήταν οξύμωρο να γίνουν αλλαγές πριν από μια τέτοια αποστολή.

Και στο βάθος Αποστόλου

Οι εξελίξεις στην ΕΔΕΚ έφεραν το όνομα του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου, να ακούγεται στους διαδρόμους του Προεδρικού. Άλλωστε, όπως αποκάλυψε χθες βράδυ, ο Alpha, υπήρξε επικοινωνία μεταξύ του Νίκου Χριστοδουλίδη και του βουλευτή Λάρνακας. Την ίδια ώρα, όμως προκύπτουν και αλλά… με πρώτο τι θα γίνει με την ΕΔΕΚ.

Οι Σοσιαλιστές φαίνεται πως έχουν σηκώσει λάβαρο πολέμου, σε περίπτωση υπουργοποίησης του Αποστόλου, καθώς το θεωρούν τουλάχιστον άκομψο από τη στιγμή που συμμετέχουν στη συγκυβέρνηση, την ώρα που οι εσωκομματικές δονήσεις χτυπάνε κόκκινο, με την τοπική επιτροπή Ιδαλίου να παραιτείται σύσσωμη λόγω των εξελίξεων.

Πάντως, ούτε και ο ίδιος έχει καταλήξει σε μια τέτοια κίνηση, αν και δε κακοβλέπει έναν διορισμό του, σε πόστο που έχει άμεση σχέση με τη φιλανθρωπική του δράση.

