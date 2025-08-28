Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΜετά τη Γενική Συνέλευση ο ανασχηματισμός - Παρασκηνιακές επαφές για το νέο κυβερνητικό σχήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά τη Γενική Συνέλευση ο ανασχηματισμός - Παρασκηνιακές επαφές για το νέο κυβερνητικό σχήμα

 28.08.2025 - 20:47
Μετά τη Γενική Συνέλευση ο ανασχηματισμός - Παρασκηνιακές επαφές για το νέο κυβερνητικό σχήμα

Μετά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη τοποθετείται πλέον ο κυβερνητικός ανασχηματισμός, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha.

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, κυβερνητικοί κύκλοι διαμηνύουν πως ο Πρόεδρος δεν πρόκειται να βιαστεί, διατηρώντας όμως την ίδια ώρα, τη θέση πως επιβάλλεται η φρεσκάδα στο κυβερνητικό του σχήμα. Άλλωστε, όπως επισήμαναν οι ίδιες πηγές, ποτέ ο Πρόεδρος δε διέψευσε πως επίκειται ανασχηματισμός.

Τι περιμένει ο Πρόεδρος

Μια σειρά από γεγονότα, καθυστερούν τις ανακοινώσεις από πλευράς του Προέδρου Χριστοδουλίδη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουν γίνει παρασκηνιακές επαφές για το νέο κυβερνητικό σχήμα.

Η μεγάλη εικόνα έρχεται από την επιθυμία του ιδίου, να μη συνδεθούν οι αποχωρήσεις νυν Υπουργών του, με τη φονική πυρκαγιά στη Λεμεσό.

Ως εκ τούτου, λένε έγκυρες πηγές στον Alpha, δεν πρόκειται να υπάρξουν ανακοινώσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δημοσιοποίηση του πορίσματος των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, Μέρος της οποίας δόθηκε σήμερα στα μέσα ενημέρωσης.

Ούτε ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου την προηγούμενη φορά οι βουλευτές έστησαν στον τοίχο αξιωματούχους.

Η προσοχή στον ΟΗΕ

Οι ίδιες πηγές έλεγαν στον Alpha πως ο Πρόεδρος επιθυμεί αυτήν την ώρα να επικεντρωθεί στη βαριά ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου κυριαρχούν το Κυπριακό, αλλά και τα ενεργειακά, με φόντο τις τουρκικές προκλήσεις.

Παράλληλα, έχει τη δική του σημασία πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα συνοδεύεται από σημαντικό αριθμό μελών του Υπουργικού του Συμβουλίου και ως εκ τούτου, θα ήταν οξύμωρο να γίνουν αλλαγές πριν από μια τέτοια αποστολή.

Και στο βάθος Αποστόλου

Οι εξελίξεις στην ΕΔΕΚ έφεραν το όνομα του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου, να ακούγεται στους διαδρόμους του Προεδρικού. Άλλωστε, όπως αποκάλυψε χθες βράδυ, ο Alpha, υπήρξε επικοινωνία μεταξύ του Νίκου Χριστοδουλίδη και του βουλευτή Λάρνακας. Την ίδια ώρα, όμως προκύπτουν και αλλά… με πρώτο τι θα γίνει με την ΕΔΕΚ.

Οι Σοσιαλιστές φαίνεται πως έχουν σηκώσει λάβαρο πολέμου, σε περίπτωση υπουργοποίησης του Αποστόλου, καθώς το θεωρούν τουλάχιστον άκομψο από τη στιγμή που συμμετέχουν στη συγκυβέρνηση, την ώρα που οι εσωκομματικές δονήσεις χτυπάνε κόκκινο, με την τοπική επιτροπή Ιδαλίου να παραιτείται σύσσωμη λόγω των εξελίξεων.

Πάντως, ούτε και ο ίδιος έχει καταλήξει σε μια τέτοια κίνηση, αν και δε κακοβλέπει έναν διορισμό του, σε πόστο που έχει άμεση σχέση με τη φιλανθρωπική του δράση.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους
Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες
Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ
Ένα νέο στέκι φέρνει την urban ατμόσφαιρα στο κέντρο της Πάφου – Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο πάρτι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τέμπη: Το πόρισμα της πυροσβεστικής βάζει τέλος στις θεωρίες για την πυρόσφαιρα – Δεν εντοπίζει ίχνη καύσης στην καμπίνα της δεύτερης ηλεκτράμαξας

 28.08.2025 - 20:26
Επόμενο άρθρο

Άγρια ληστεία στο Ίλιον: Ξυλοκόπησαν και πέταξαν 71χρονο καρκινοπαθή από τις σκάλες για 500 ευρώ

 28.08.2025 - 21:24
Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Η απόρριψη τσιγάρου είναι, σύμφωνα με τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες του AFT, η αιτία της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό στις 23 και 24 Ιουλίου 2025, όπως αναφέρεται στην έκθεσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την Κυβέρνηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

  •  28.08.2025 - 16:45
Μετά τη Γενική Συνέλευση ο ανασχηματισμός - Παρασκηνιακές επαφές για το νέο κυβερνητικό σχήμα

Μετά τη Γενική Συνέλευση ο ανασχηματισμός - Παρασκηνιακές επαφές για το νέο κυβερνητικό σχήμα

  •  28.08.2025 - 20:47
Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

  •  28.08.2025 - 13:42
Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη

Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη

  •  28.08.2025 - 16:59
Διπλό φονικό στον Ύψωνα: Δις ισόβια στον 51χρονο - Ένοχος για δύο φόνους

Διπλό φονικό στον Ύψωνα: Δις ισόβια στον 51χρονο - Ένοχος για δύο φόνους

  •  28.08.2025 - 14:56
Αυτοψία στα Στροβίλια αποφάσισε το «στρατοδικείο» - Διεκόπη η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων

Αυτοψία στα Στροβίλια αποφάσισε το «στρατοδικείο» - Διεκόπη η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων

  •  28.08.2025 - 15:24
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

  •  28.08.2025 - 11:50
Αυτοί είναι οι ΟΚΤΩ αντίπαλοι της ΠΑΦΟΥ στη League Phase του Champions League!

Αυτοί είναι οι ΟΚΤΩ αντίπαλοι της ΠΑΦΟΥ στη League Phase του Champions League!

  •  28.08.2025 - 20:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα