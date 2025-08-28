Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΆγρια ληστεία στο Ίλιον: Ξυλοκόπησαν και πέταξαν 71χρονο καρκινοπαθή από τις σκάλες για 500 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια ληστεία στο Ίλιον: Ξυλοκόπησαν και πέταξαν 71χρονο καρκινοπαθή από τις σκάλες για 500 ευρώ

 28.08.2025 - 21:24
Άγρια ληστεία στο Ίλιον: Ξυλοκόπησαν και πέταξαν 71χρονο καρκινοπαθή από τις σκάλες για 500 ευρώ

Θύμα άγριας ληστείας έπεσε ένας 71χρονος καρκινοπαθής στο Ίλιον, όπου δύο νεαροί άνδρες του πήραν τα χρήματα της σύνταξής του και έπειτα τον πέταξαν από τις σκάλες– στην είσοδο της πολυκατοικίας του.

Αναλυτικότερα, όπως μετέδωσε το Live News, όλα έγιναν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, όποτε ο 71χρονος είχε σηκώσει τα χρήματα της σύνταξής του από τράπεζα και επέστρεψε στο σπίτι του.

Ενώ βρισκόταν στην είσοδο της πολυκατοικίας του, λίγο πριν μπει στο ασανσέρ, ο 71χρονος είδε δυο νεαρά άτομα να τον πλησιάζουν.

«Ήρθανε με καλαμπούρια. Ε, λέω, κάποια παιδιά θα είναι φίλοι των παιδιών να πάνε στην πολυκατοικία», είπε ο 71χρονος,

Ωστόσο, οι δράστες τον αιφνιδίασαν, καθώς αμέσως άρχισαν να τον χτυπούν. Ο ένας τον ακινητοποίησε και ο άλλος έψαχνε για το πορτοφόλι του.

«Ο ένας με σφίγγει, ο πιο κοντός, δυνατά, εγώ δεν μπορώ να αντιδράσω, δεν έχω δυνάμεις καθόλου. Και το βρήκε ο άλλος το πορτοφόλι και λέει το βρήκα. Και την ώρα που το παίρνουνε, μου δώσανε μία σπρωξιά στη σκάλα. Φώναζα και δεν με άκουγε κανένας», θυμάται ο 71χρονος.

Οι δυο δράστες που άρπαξαν τα 500 ευρώ της σύνταξης του θύματος, κατάφεραν να απομακρυνθούν και παρά τις έρευνες δεν εντοπίστηκαν.

Ο ηλικιωμένος συνταξιούχος ήταν ανήμπορος να αντισταθεί και καθώς κανένας δεν βρισκόταν στο σημείο για να τον βοηθήσει, σύρθηκε μέχρι το ασανσέρ για να ειδοποιήσει τη γυναίκα του.

«Μπήκα μέσα στο ασανσέρ, και βλέπω τη γυναίκα μου εδώ, είχε πάθει σοκ», είπε.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και πλέον προσπαθεί να αναρρώσει, καθώς από την άγρια επίθεση που δέχθηκε γέμισε τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και τον λαιμό του.

«Ο γιατρός είπε, θαύμα που σώθηκα», δήλωσε.

«Έναν άνθρωπο ΑμεΑ με 80% αναπηρία. Να τον ρίχνεις από τη σκάλα και να κάνεις αυτό, όχι απλά να τον κλέβεις, να πας να του κάνεις κακό, γιατί για μένα αυτό είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας», ανέφερε ο γιος του θύματος ληστείας.

«Είναι καρκινοπαθής, εδώ και τρεισήμισι χρόνια, κάνει συνέχεια χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες», πρόσθεσε ο γιος του.

Οι ληστές είναι πιθανό να παρακολουθούσαν τον άντρα που έβαλαν στο στόχαστρο από την τράπεζα, να τον είδαν την ώρα που έκανε την ανάληψη των χρημάτων του και να περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να επιτεθούν.

«Δεν ξέρω που μπήκα στο μίνι μάρκετ, αν υπήρχε άλλο άτομο μέσα, και αυτοί καθόντουσαν έξω με το αυτοκίνητο, και την ώρα που μπήκα στο ταμείο να πληρώσω, να είδα εδώ ότι είχα λεφτά», είπε ο ηλικιωμένος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους
Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες
Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ
Ένα νέο στέκι φέρνει την urban ατμόσφαιρα στο κέντρο της Πάφου – Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο πάρτι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μετά τη Γενική Συνέλευση ο ανασχηματισμός - Παρασκηνιακές επαφές για το νέο κυβερνητικό σχήμα

 28.08.2025 - 20:47
Επόμενο άρθρο

Ισραηλινός υπουργός ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα

 28.08.2025 - 21:45
Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Η απόρριψη τσιγάρου είναι, σύμφωνα με τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες του AFT, η αιτία της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό στις 23 και 24 Ιουλίου 2025, όπως αναφέρεται στην έκθεσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την Κυβέρνηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

  •  28.08.2025 - 16:45
Μετά τη Γενική Συνέλευση ο ανασχηματισμός - Παρασκηνιακές επαφές για το νέο κυβερνητικό σχήμα

Μετά τη Γενική Συνέλευση ο ανασχηματισμός - Παρασκηνιακές επαφές για το νέο κυβερνητικό σχήμα

  •  28.08.2025 - 20:47
Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

  •  28.08.2025 - 13:42
Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη

Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη

  •  28.08.2025 - 16:59
Διπλό φονικό στον Ύψωνα: Δις ισόβια στον 51χρονο - Ένοχος για δύο φόνους

Διπλό φονικό στον Ύψωνα: Δις ισόβια στον 51χρονο - Ένοχος για δύο φόνους

  •  28.08.2025 - 14:56
Αυτοψία στα Στροβίλια αποφάσισε το «στρατοδικείο» - Διεκόπη η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων

Αυτοψία στα Στροβίλια αποφάσισε το «στρατοδικείο» - Διεκόπη η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων

  •  28.08.2025 - 15:24
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

  •  28.08.2025 - 11:50
Αυτοί είναι οι ΟΚΤΩ αντίπαλοι της ΠΑΦΟΥ στη League Phase του Champions League!

Αυτοί είναι οι ΟΚΤΩ αντίπαλοι της ΠΑΦΟΥ στη League Phase του Champions League!

  •  28.08.2025 - 20:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα