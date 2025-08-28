Ecommbx
ΑρχικήΔιεθνήΙσραηλινός υπουργός ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραηλινός υπουργός ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα

 28.08.2025 - 21:45
Ισραηλινός υπουργός ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς ζήτησε σήμερα από την κυβέρνηση να ξεκινήσει την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας, εφόσον η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς συνεχίσει να αρνείται να καταθέσει τα όπλα.

Ο ακροδεξιός πολιτικός, που αντιτίθεται στη σύναψη συμφωνίας με τη Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου, παρουσίασε το σχέδιό του «για να κερδίσουμε στη Γάζα πριν από το τέλος του έτους», σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ιερουσαλήμ. Πρότεινε να σταλεί τελεσίγραφο στη Χαμάς ώστε να καταθέσει τα όπλα και να απελευθερώσει τους ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 και παραμένουν αιχμάλωτοι στον παλαιστινιακό θύλακα.

Εάν η Χαμάς αρνηθεί, ο Σμότριτς θεωρεί ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προσαρτά ένα τμήμα του θύλακα κάθε εβδομάδα, επί τέσσερις εβδομάδες, ώστε στο τέλος να έχει υπό τον έλεγχό του σχεδόν όλη τη Λωρίδα.

Σύμφωνα με τον Σμότριτς, οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει αρχικά να μετακινηθούν προς τη νότια Λωρίδα της Γάζας και το Ισραήλ να πολιορκήσει το κεντρικό και το βόρειο τμήμα, για να νικήσει τους μαχητές της Χαμάς που βρίσκονται ακόμη εκεί, προχωρώντας στη συνέχεια στην προσάρτηση.

«Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσα σε τρεις με τέσσερις μήνες», υπολόγισε, καλώντας τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «να υιοθετήσει αμέσως αυτό το σχέδιο στο σύνολό του».

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις για να θέσει υπό τον έλεγχό του την Πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο στο βόρειο τμήμα του θύλακα, παρά τις διεθνείς ανησυχίες για την τύχη των αμάχων που κατοικούν εκεί. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι σχεδόν όλοι οι Γαζαίοι, περισσότερα από δύο εκατομμύρια άνθρωποι, εκτοπίστηκαν τουλάχιστον μία φορά ο καθένας λόγω των μαχών και των βομβαρδισμών, αφού ξεκίνησε ο πόλεμος, τον Οκτώβριο του 2023.

Σήμερα, εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης έφυγαν από τον παραλιακό δρόμο κατευθυνόμενοι προς τα νότια, σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου που είδε το πλήθος στην περιοχή της Νουσεϊράτ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

