ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Άλμα» για Υπ. Γεωργίας: «Προνομιακή μεταχείριση» από την ΕΕΥ – Εγείρει σοβαρά ερωτήματα νομιμότητας

 29.08.2025 - 14:19
«Άλμα» για Υπ. Γεωργίας: «Προνομιακή μεταχείριση» από την ΕΕΥ – Εγείρει σοβαρά ερωτήματα νομιμότητας

Σοβαρά ερωτήματα νομιμότητας και ίσης μεταχείρισης εγείρει, σύμφωνα με το κίνημα Άλμα, η απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) να παραχωρήσει στην Υπουργό Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, αναστολή διορισμού για ένα έτος με επίκληση του «δημοσίου συμφέροντος».

Όπως αναφέρει το κίνημα, η σχετική νομοθεσία (άρθρο 28Γ του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου) προβλέπει αναστολή μόνο για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης/τοκετού ή συνέχισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. «Η νομοθεσία δεν περιλαμβάνει την έννοια του “δημοσίου συμφέροντος” ως λόγο αναστολής, ενώ η ίδια η ιστοσελίδα της ΕΕΥ ξεκαθαρίζει ότι μη αποδοχή διορισμού συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα», σημειώνει.

Το Άλμα επικαλείται και τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο, ο οποίος ορίζει ότι οι δραστηριότητες της διοίκησης «περιορίζονται από το εκάστοτε ισχύον δίκαιο», ενώ υπενθυμίζει τη θέση του αείμνηστου Γενικού Εισαγγελέα Αλέκου Μαρκίδη, ότι το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να παρακάμπτει τη νομιμότητα.

«Η ΕΕΥ έχει υποχρέωση να εξηγήσει με ποια νομοθεσία θεώρησε ότι μπορούσε να παραχωρήσει την αναστολή στην Υπουργό. Διαφορετικά, δημιουργείται εύλογη εντύπωση προνομιακής μεταχείρισης», τονίζει το κίνημα, επισημαίνοντας ότι το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ισότητα όλων ενώπιον του νόμου.

Καταλήγοντας, το Άλμα δηλώνει ότι «δεν θα μείνει σιωπηλό» απέναντι σε πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν τη νομιμότητα, την ισονομία και τις δικαιοκρατικές εγγυήσεις.

Η φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό έφερε ξανά στο προσκήνιο τις σοβαρές αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, με τους αρμόδιους Υπουργούς να καλούνται ενώπιον της Βουλής για να δώσουν εξηγήσεις και να απαντήσουν στα καυτά ερωτήματα των βουλευτών.

