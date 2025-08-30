Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού αξίας 179 εκατ. δολαρίων

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, εκτιμώμενης αξίας 179,1 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Παρασκευή.

Κύριοι ανάδοχοι της σύμβασης θα είναι οι RTX Corp και Lockheed Martin, αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας. Πηγή: ΚΥΠΕ

