Το πάρτι και η πάρτη

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από σειρά επιτόπιων επισκέψεων και καταγγελιών από την, που διαπίστωσε από τον Απρίλιο του 2025 μέχρι και τον Αύγουστο την επέκταση δραστηριοτήτων στον, χωρίς τις απαιτούμενες πολεοδομικές ή περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Στις 21 Αυγούστου η ΜΚΟ Terra Cypria κατέγραψε την εγκατάσταση εξέδρας για υπαίθρια εκδήλωση στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας εντός του Δικτύου Natura 2000 και πολύ κοντά σε παραλία ωοτοκίας χελωνών. Η ΜΚΟ έκανε άμεση αναφορά της παράνομης ενέργειας στο Τμήμα Περιβάλλοντος με σκοπό το ξήλωμα της εξέδρας και τη ματαίωση της εκδήλωσης, όμως παρά την έκδοση οδηγιών για αναστολή των εργασιών, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε δύο μέρες μετά στις 23 Αυγούστου. Όπως αποδείχθηκε επρόκειτο για ιδιωτικό πάρτι γενεθλίων πολύ γνωστού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Πάφο κι έχει ριζώσει για τα καλά στην περιοχή κυρίως χάρη στις γαλαντόμες χορηγίες του που τις εξαργυρώνει απ’ ότι φαίνεται με χατίρια που παραβιάζουν κάθε γνωστό περιβαλλοντικό νόμο και κανονισμό.

Φταίει ο επιχειρηματίας; Όχι βέβαια. Το γνωμικό “με τον παρά μου γαμώ και την κυρά μου” μπορεί να ακούγεται σήμερα ολίγον τι σεξιστικό καθ’ ότι προέρχεται από παλαιότερες όχι-και-τόσο-αθώες εποχές, το ίδιο όμως και η συγκεκριμένη νοοτροπία που σταθερά κινεί τον μικρόκοσμό μας εδώ και δεκαετίες.

Δεν φτάνει λοιπόν που το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν έπραξε το παραμικρό προκειμένου να εμποδιστεί το πάρτι (προφανώς για να μην τους πουν party poopers) είχαμε και τους τοπικούς άρχοντες, το δήμαρχο Ακάμα και τον πρόεδρο του ΕΟΑ, να επιχειρούν το ίσως πιο ερασιτεχνικό, άτσαλο και παιδιάστικα ανόητο gaslighting στην ιστορία προσπαθώντας να μας πείσουν ότι το πάρτι γενεθλίων του επιχειρηματία συνδέεται με κάποιο τρόπο με τις πολιτιστικές(!) εκδηλώσεις του Δήμου (touche, εδώ η Πολιτιστική Επιτροπή της ΠΟΕΔ Πάφου είχε διοργανώσει σεμινάριο αυτογνωσίας με την “ερευνήτρια μεταφυσικής” Άντζυ Λουπέσκου) και το ετήσιο Φεστιβάλ Χαρουπιού (που δεν γίνεται καν στο ίδιο σημείο) και απέδωσαν τις αντιδράσεις σε “υπερβολές” και “τρικυμία σε ποτήρι νερό” (τα λόγια του προέδρου ΕΟΑ) καθώς -όπως ισχυρίζονται- “ο θόρυβος και οι προβολείς δεν ενόχλησαν τις χελώνες”.

Ευτυχώς τα πράγματα τα έβαλε στη θέση τους η Ελεγκτική Υπηρεσία η οποία με ανακοίνωσή της καταγγέλλει “προσπάθεια παραπληροφόρησης του κοινού”, καθώς όπως σημειώνει η “σύνδεση του ιδιωτικού πάρτι με τον ετήσιο θεσμό του Φεστιβάλ Χαρουπιού είναι αυθαίρετη και αποπροσανατολιστική”. “Η σκηνή και τα ηχητικά που στήθηκαν για το πάρτι δεν είχαν καμία λειτουργική ή τοπογραφική σχέση με τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, και, επιπλέον, δεν φαίνεται να είχαν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες” υπογραμμίζει. Επίσης άδειασε εντελώς τον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος που είπε πως δεν διαθέτει τα νομικά εργαλεία για να παρέμβει προληπτικά λέγοντας πως το ενωσιακό περιβαλλοντικό δίκαιο επιτάσσει πρόληψη και προφύλαξη και όχι απλή αντίδραση μετά το γεγονός. Και τι αντίδραση: Το εθνικό μας μότο “εγώ εν τζιαι” που ακούγεται πλέον συχνότερα κι από το “κουμπάρε”.

“Προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους, ενώ γνώριζαν εκ των προτέρων για την πρόθεση διοργάνωσης του ιδιωτικού πάρτι στον συγκεκριμένο χώρο (έπειτα και από σχετικές υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας) και ενώ είχαν αναγνωρίσει τους κινδύνους που αυτό εγκυμονούσε, δεν έλαβαν άμεσα και δραστικά μέτρα για την αποτροπή του, παρότι υπήρχε επαρκής χρόνος για να το πράξουν. (...) Στέλνει εξαιρετικά λανθασμένα μηνύματα ως προς τις δυνατότητες του κράτους να επιβάλει την έννομη τάξη” καταλήγει η ανακοίνωση της Ελεγκτικής.

Κι όταν αμφισβητεί τη δυνατότητα του κράτους να επιβάλλει την έννομη τάξη Γενικός Ελεγκτής που ΔΕΝ λέγεται Οδυσσέας Μιχαηλίδης καταλαβαίνεις πόσο βαθιά έχει φτάσει η διάβρωση. Βέβαια όταν δεις ποιος είναι ο επιχειρηματίας, τις δραστηριότητές του, τα περιουσιακά του στοιχεία, το καθεστώς παραμονής του, τη σχέση του με την τοπική κοινωνία αλλά και με ισχυρά πολιτικά πρόσωπα, τότε όλα τα κομμάτια ενώνονται αρμονικά στο παζλ μιας κλειστής, υπερπροστατευτικής και διαπλεκόμενης κοινωνίας που ζει και κινείται εκτός των ορίων των νόμων που ισχύουν για τους κοινούς θνητούς (aka τους μαλάκες της υπόθεσης).

Κυριολεκτικά δεν πρόκειται κανείς να τους χαλάσει το πάρτι...