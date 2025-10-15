Ecommbx
Κέντρα αναψυχής: Αλαλούμ με το ωράριο λειτουργίας – Έστειλαν πίσω στο Υφυπουργείο Τουρισμού το νομοσχέδιο

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΦΙΤΗ 15.10.2025 - 15:34
Άλλη διάσταση έχει πάρει η συζήτηση αναφορικά με το νομοσχέδιο που διέπει την ίδρυση και την λειτουργία των κέντρων αναψυχής, αφού οδήγησε τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου να το στρέψουν πίσω στην εκτελεστική εξουσία.

Ο ΓΓ του ΠΑΣΙΚΑ, Φάνος Λεβέντης, μιλώντας στο ThemaOnline, ανέφερε ότι «τα μέλη της Επιτροπής Εμπορίου έδωσαν πίστωση χρόνου δύο εβδομάδων στην Κυβέρνηση και στις επηρεαζόμενες αρχές για να διαβουλευθούν και να καταλήξουν σε μια κοινή συναινετική πρόταση»

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν τα μέλη της Επιτροπής Εμπορίου, η κατ’ αρθρον συζήτηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς την παρουσία των ενδιαφερόμενων μερών, με στόχο να διαμορφώσουν το κείμενο προτού οδηγηθεί στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με τον κύριο Λεβέντη «υπήρξε μια πρόοδος από την άποψη ότι διαπίστωσε η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής αυτά που λέμε και φωνάζουμε όλη αυτή την περίοδο. Τον διαχωρισμό των κέντρων αναψυχής που επιχειρείται από το νομοσχέδιο και την μεγάλη απόκλιση στα ωράρια. Θα είναι η καταστροφή των μικρών επιχειρήσεων προς όφελος των μεγάλων. Η ίδια η επιτροπή έκανε αναφορά ότι ξεκάθαρα φωτογραφίζονται και εξυπηρετούνται συμφέροντα. Οι θέσεις μας έγιναν κατανοητές»

Καταλήγοντας επισήμανε ότι «από τα χθεσινά εκ μέρους του Υφυπουργείου δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει αυτή η βούληση. Εμείς όμως δηλώνουμε έτοιμοι για ουσιαστικό υγιή διάλογο με απώτερο σκοπό να συμφωνήσουμε»

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Νομική Υπηρεσία: Άσκησε έφεση στην απόφαση να αφεθεί ελεύθερη η 29χρονη για λίγα λεπτά

 15.10.2025 - 15:05
Consumer Reports: Βρέθηκαν υψηλά επίπεδα μολύβδου σε πολλές σκόνες πρωτεΐνης στις ΗΠΑ

 15.10.2025 - 15:29
Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Η έγκριση του ψηφίσματος για τη λύση δύο κρατών από τη «βουλή» έχει ενισχύσει την πολιτική τους ατζέντα, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία (στα κατεχόμενα) είναι υπέρ αυτής της λύσης δύο κρατών.

