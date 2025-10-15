Ecommbx
 15.10.2025 - 15:29
Consumer Reports: Βρέθηκαν υψηλά επίπεδα μολύβδου σε πολλές σκόνες πρωτεΐνης στις ΗΠΑ

Υψηλά επίπεδα μολύβδου βρέθηκαν σε πολλές σκόνες πρωτεΐνης στις ΗΠΑ μετά από έρευνα που διεξήγαγε η αμερικανική ένωση καταναλωτών Consumer Reports (μη κερδοσκοπικός οργανισμός καταναλωτών αφιερωμένος στις ανεξάρτητες δοκιμές προϊόντων).

Η Consumer Reports, η οποία δημοσίευσε τη σχετική έρευνα την Τρίτη (14/10), επεσήμανε ότι το μέσο επίπεδο μολύβδου που εντοπίστηκε σε αυτά τα προϊόντα αυξήθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές

Αναλυτικότερα, από τις 23 σκόνες πρωτεΐνης που εξετάστηκαν, περισσότερες από τις μισές περιείχαν περισσότερο μόλυβδο (0,5 μικρογραμμάρια) σε μία μερίδα από όσον μπορεί να καταναλώσει ένας άνθρωπος στη διάρκεια μίας ημέρας χωρίς κίνδυνο.

Δύο από τα προϊόντα που ελέγχθηκαν περιείχαν τόσο υψηλό ποσοστό μολύβδου που η Consumer Reports συνέστησε στους καταναλωτές να μην τα χρησιμοποιούν καθόλου.

«Δεν συνιστούμε την καθημερινή χρήση των περισσότερων σκονών πρωτεΐνης, επειδή πολλές περιέχουν υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων και καμία δεν είναι απαραίτητη για την επίτευξη των πρωτεϊνικών σας στόχων», δήλωσε η Τούντε Ακινλέγιε επικεφαλής ερευνήτρια της Consumer Reports.

Τα τελευταία χρόνια, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, η ζήτηση για τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα πλούσια σε πρωτεΐνες έχει αυξηθεί κατακόρυφα, εν μέρει επειδή η πρωτεΐνη αυξάνει τον κορεσμό και βοηθά στην πρόληψη της υπερκατανάλωσης τροφής, αλλά κυρίως επειδή πολλοί θέλουν να αυξήσουν τη μυϊκή τους μάζα.

Ωστόσο, κάποιοι ειδικοί στον χώρο της υγείας προειδοποιούν ότι οι Αμερικανοί καταναλώνουν μάλλον υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης, ή τουλάχιστον δεν χρειάζεται να προσλαμβάνουν επιπρόσθετη πρωτεΐνη μέσω συμπληρωμάτων εμπλουτισμένων με πρωτεΐνες, ποτών ή επεξεργασμένων τροφίμων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

