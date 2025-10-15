Ελλάδα: Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια

Ο 11χρονος, που φοιτά στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου, σύμφωνα με τη μητέρα του, δέχθηκε απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ τέτοια περιστατικά είναι καθημερινά σε αυτό το σχολείο.

«Είναι διάφορα παιδάκια που δίνουν μόνο ξύλο», είπε η ίδια μιλώντας στον ΑΝΤ1 και συνέχισε περιγράφοντας το περιστατικό: «Την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για να μπουν μέσα στην αίθουσα, κάποιος ήρθε από πίσω από τον γιο μου και τον χτύπησε με μπουνιά στο κεφάλι. Αφού έπεσε κάτω και μετά σηκώθηκε, συνέχισε ένα άλλο παιδάκι να τον χτυπάει με μπουνιές στο κεφάλι. Εκείνη την ώρα ο δάσκαλος που υπήρχε στο προαύλιο συνειδητοποίησε ότι πέφτει ξύλο και τους πήγε στο γραφείο της διευθύντριας».