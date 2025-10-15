Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια

 15.10.2025 - 15:34
Ελλάδα: Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια

Επίθεση από συμμαθητές του δέχτηκε 11χρονος μαθητής σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη, η μητέρα του οποίου καταγγέλλει αδιαφορία της διευθύντριας για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας που σημειώνονται στις εγκαταστάσεις του.

 

Ο 11χρονος, που φοιτά στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου, σύμφωνα με τη μητέρα του, δέχθηκε απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ τέτοια περιστατικά είναι καθημερινά σε αυτό το σχολείο.

«Είναι διάφορα παιδάκια που δίνουν μόνο ξύλο», είπε η ίδια μιλώντας στον ΑΝΤ1 και συνέχισε περιγράφοντας το περιστατικό: «Την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για να μπουν μέσα στην αίθουσα, κάποιος ήρθε από πίσω από τον γιο μου και τον χτύπησε με μπουνιά στο κεφάλι. Αφού έπεσε κάτω και μετά σηκώθηκε, συνέχισε ένα άλλο παιδάκι να τον χτυπάει με μπουνιές στο κεφάλι. Εκείνη την ώρα ο δάσκαλος που υπήρχε στο προαύλιο συνειδητοποίησε ότι πέφτει ξύλο και τους πήγε στο γραφείο της διευθύντριας».

 
Τα προβλήματα του 11χρονου ξεκίνησαν από την πρώτη χρονιά του στο σχολείο, κατήγγειλε η μητέρα

Ουδείς την ενημέρωσε, καταγγέλλει η μητέρα

Όπως κατήγγειλε η μητέρα, το σχολείο δεν την ενημέρωσε για τον τραυματισμό του γιου της. «Το σχολείο είναι ανύπαρκτο σε όλα. Εμένα δεν με ενημέρωσε κανείς ότι χτύπησε στο κεφάλι το παιδί μου» δήλωσε, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι η διευθύντρια της είπε «μάθετε στον Αλέξανδρο να μη δίνει σημασία».

Τα προβλήματα, όπως είπε, ξεκίνησαν από την πρώτη χρονιά του παιδιού στο σχολείο: «Την πρώτη χρονιά στο πρώτο σκηνικό, γύρισε και μου είπε ότι τα παιδιά από τα οποία δέχεται το bullying ‘είναι από καλή οικογένεια’».

«Εμείς δηλαδή από τι είμαστε;» αναρωτήθηκε η ίδια τονίζοντας ότι όλη αυτή η κατάσταση συνεχίζεται «εδώ και τρία χρόνια».

Ο 11χρονος πλέον δεν θέλει να πηγαίνει σχολείο, σύμφωνα με όσα είπε η μητέρα του, ενώ όταν ο πατέρας του παιδιού ρώτησε τη διευθύντρια αν έχει συζητήσει με τον Αλέξανδρο για το περιστατικό, εκείνη απάντησε: «Ο Αλέξανδρος δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια».

