Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO: Να γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Google Maps στη Βενετία - Μια τουρίστρια που έγινε viral
LIKE ONLINE

VIDEO: Να γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Google Maps στη Βενετία - Μια τουρίστρια που έγινε viral

 15.10.2025 - 15:37
VIDEO: Να γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Google Maps στη Βενετία - Μια τουρίστρια που έγινε viral

Μια Πολωνή τουρίστρια έγινε viral αφού, ακολουθώντας τις οδηγίες του Google Maps, έπεσε μέσα σε κανάλι της Βενετίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στο Instagram και γρήγορα συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια..

Η Wiktoria Guzenda σχολίασε χιουμοριστικά: «Όταν το Google Maps σου λέει να πας ευθεία — αλλά είσαι στη Βενετία».

Στο βίντεο, η νεαρή γυναίκα φαίνεται να περπατά κοιτώντας το κινητό της και να κατεβαίνει μερικά σκαλιά, όταν χάνει την ισορροπία της και πέφτει μέσα στο κανάλι, σε μια αστεία σκηνή.

Ευτυχώς, η Guzenda δεν τραυματίστηκε, ενώ οι χρήστες των social media σχολίασαν με χιούμορ το περιστατικό, κάποιοι λέγοντας πως «τουλάχιστον, αυτή ακολούθησε πιστά τις οδηγίες».

Στο τέλος του βίντεο, η Wiktoria Guzenda φαίνεται να φροντίζει τις μικρές πληγές στο πόδι της, αποτέλεσμα της απρόσμενης πτώσης της στο κανάλι, μιας στιγμής που η ίδια αποκάλεσε αστειευόμενη «channel-surfing».

Οι χρήστες των social media δεν άφησαν ασχολίαστο το περιστατικό, γεμίζοντας το βίντεο με χιουμοριστικά και ειρωνικά σχόλια.

«Τι νόμιζε ότι θα γίνει, κατεβαίνοντας πέτρινα σκαλιά μέσα στο νερό;» έγραψε ένας.

«Ίσως να σταματήσει να ακολουθεί τυφλά το GPS και να αρχίσει να κοιτάζει γύρω της», σχολίασε άλλος. «Το έκανες κυριολεκτικά μόνη σου αυτό», σχολίασε ένας τρίτος.

Κάποιοι χρήστες, βέβαια, δεν πείστηκαν ότι για το περιστατικό έφταιγε το Google Maps.

«Φαίνεται ξεκάθαρα πως απλώς γλίστρησε - μάλλον ήθελε να σταματήσει στο σκαλοπάτι για να τραβήξει φωτογραφία», σχολίασε ένας με χιούμορ.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Wiktoria Guzenda (@wika.we.wroclawiu)

Τι συμβαίνει με το Google maps στη Βενετία

Όπως υπενθύμισαν, πάντως, αρκετοί, η Βενετία έχει γίνει viral παγίδα για πολλούς τουρίστες καθώς τα κοινωνικά δίκτυα είναι γεμάτα με βίντεο ανθρώπων που έχουν κάνει παρόμοιες «βουτιές» στα περίφημα κανάλια της πόλης.

Η Βενετία και το Google Maps φαίνεται πως δεν τα... πάνε καθόλου καλά.
Όπως σημειώνουν τουριστικοί οδηγοί της πόλης, η δημοφιλής εφαρμογή μπερδεύεται συχνά στα στενά και τα κανάλια της «Πλωτής Πόλης», καθιστώντας την αναξιόπιστη για τους επισκέπτες.

Ο λόγος; Η Βενετία δεν διαθέτει τυπικές διευθύνσεις δρόμων. Αντί γι’ αυτό, χωρίζεται σε έξι sestieri (περιφέρειες) με ένα χαοτικό σύστημα αρίθμησης που μπορεί να αλλάζει ξαφνικά από κτήριο σε κτήριο.

Μετά την απόπειρα να ακολουθήσει τον χάρτη

Προσθέστε σε αυτό τα τυφλά περάσματα που καταλήγουν στο νερό, τις γέφυρες που το GPS θεωρεί βατές ενώ δεν είναι, καθώς και τις στενές λωρίδες που η εφαρμογή αντιμετωπίζει ως «κανονικούς δρόμους» και το αποτέλεσμα είναι ένα ψηφιακός λαβύρινθος.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τα συνεχώς μεταβαλλόμενα επίπεδα της παλίρροιας, που μπορούν να μετατρέψουν μια διαδρομή σε αδιάβατη μέσα σε λίγες ώρες.

«Το Google Maps στέλνει συχνά τους τουρίστες σε διαδρομές που δεν υπάρχουν ή καταλήγουν σε κανάλια», εξηγεί το Tour Leader Venice.

«Δεν είναι λίγοι αυτοί που βρίσκονται στην άκρη του νερού, χωρίς γέφυρα, ακριβώς στο σημείο όπου η εφαρμογή τους είπε να στρίψουν».

Στο Facebook, μάλιστα, υπάρχουν ολόκληρες συζητήσεις γεμάτες παράπονα από ταξιδιώτες που παρομοιάζουν τη βόλτα τους στη Βενετία με μια μικρή Οδύσσεια.

Έτσι, πολλοί ταξιδιωτικοί ιστότοποι προτείνουν να εγκαταλείψει κανείς το Google Maps και να εμπιστευθεί έναν τοπικό ξεναγό, έναν παραδοσιακό χάρτη ή μια εφαρμογή πλοήγησης ειδικά φτιαγμένη για τη Βενετία.

ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Ένας τυχερός στην Κύπρο γέμισε το πορτοφόλι του – «Εκτοξεύθηκε» το ποσό της επόμενης κλήρωσης
VIDEO: Ηλικιωμένος κυκλοφορούσε γυμνός σε παραλία και... φωτογραφιζόταν - Δείτε εικόνες
Video: Καρέ-καρέ η απομάκρυνση των οχημάτων από την Αλυκή - Δύσκολο το έργο, βγήκε το πρώτο
Το «τερμάτισε» οδηγός: Πάρκαρε «κύριος» μέσα σε ελεγχόμενο τετράγωνο - Δείτε φωτογραφία
Παγκύπριο μπλακ αουτ: Η ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος - Τι συνέβη
Συγκλονίζει εικόνα από κυπριακό σπίτι - Άδεια ράφια και ψυγείο - Μητέρα μονογονιός δεν έχει φαγητό για το παιδί της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελλάδα: Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια

 15.10.2025 - 15:34
Επόμενο άρθρο

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η ανάρτηση για τις προετοιμασίες του γάμου της με τον Καραβασάνη στο Παρίσι!

 15.10.2025 - 15:47
Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Η έγκριση του ψηφίσματος για τη λύση δύο κρατών από τη «βουλή» έχει ενισχύσει την πολιτική τους ατζέντα, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία (στα κατεχόμενα) είναι υπέρ αυτής της λύσης δύο κρατών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

  •  15.10.2025 - 12:52
Νομική Υπηρεσία: Άσκησε έφεση στην απόφαση να αφεθεί ελεύθερη η 29χρονη για λίγα λεπτά

Νομική Υπηρεσία: Άσκησε έφεση στην απόφαση να αφεθεί ελεύθερη η 29χρονη για λίγα λεπτά

  •  15.10.2025 - 15:05
Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται

Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται

  •  15.10.2025 - 13:41
Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα

Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα

  •  15.10.2025 - 14:20
Κέντρα αναψυχής: Αλαλούμ με το ωράριο λειτουργίας – Έστειλαν πίσω στο Υφυπουργείο Τουρισμού το νομοσχέδιο

Κέντρα αναψυχής: Αλαλούμ με το ωράριο λειτουργίας – Έστειλαν πίσω στο Υφυπουργείο Τουρισμού το νομοσχέδιο

  •  15.10.2025 - 15:34
Video: Μετά από επτά ώρες ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τα οχήματα που κόλλησαν στην Αλυκή Λάρνακας

Video: Μετά από επτά ώρες ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τα οχήματα που κόλλησαν στην Αλυκή Λάρνακας

  •  15.10.2025 - 14:08
Συνέλαβαν Ιρανό σφετεριστή ε/κ περιουσιών - Συνεργαζόταν με τον Αϊκούτ

Συνέλαβαν Ιρανό σφετεριστή ε/κ περιουσιών - Συνεργαζόταν με τον Αϊκούτ

  •  15.10.2025 - 12:00
Άγριο ξύλο μεταξύ πελατών σε εστιατόριο μπέργκερ στο Τέξας λόγω λάθους στην παραγγελία - Δείτε βίντεο

Άγριο ξύλο μεταξύ πελατών σε εστιατόριο μπέργκερ στο Τέξας λόγω λάθους στην παραγγελία - Δείτε βίντεο

  •  15.10.2025 - 13:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα