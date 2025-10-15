VIDEO: Να γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Google Maps στη Βενετία - Μια τουρίστρια που έγινε viral

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στο Instagram και γρήγορα συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια..

Η Wiktoria Guzenda σχολίασε χιουμοριστικά: «Όταν το Google Maps σου λέει να πας ευθεία — αλλά είσαι στη Βενετία».

Στο βίντεο, η νεαρή γυναίκα φαίνεται να περπατά κοιτώντας το κινητό της και να κατεβαίνει μερικά σκαλιά, όταν χάνει την ισορροπία της και πέφτει μέσα στο κανάλι, σε μια αστεία σκηνή.

Ευτυχώς, η Guzenda δεν τραυματίστηκε, ενώ οι χρήστες των social media σχολίασαν με χιούμορ το περιστατικό, κάποιοι λέγοντας πως «τουλάχιστον, αυτή ακολούθησε πιστά τις οδηγίες».

Στο τέλος του βίντεο, η Wiktoria Guzenda φαίνεται να φροντίζει τις μικρές πληγές στο πόδι της, αποτέλεσμα της απρόσμενης πτώσης της στο κανάλι, μιας στιγμής που η ίδια αποκάλεσε αστειευόμενη «channel-surfing».

Οι χρήστες των social media δεν άφησαν ασχολίαστο το περιστατικό, γεμίζοντας το βίντεο με χιουμοριστικά και ειρωνικά σχόλια.

«Τι νόμιζε ότι θα γίνει, κατεβαίνοντας πέτρινα σκαλιά μέσα στο νερό;» έγραψε ένας.

«Ίσως να σταματήσει να ακολουθεί τυφλά το GPS και να αρχίσει να κοιτάζει γύρω της», σχολίασε άλλος. «Το έκανες κυριολεκτικά μόνη σου αυτό», σχολίασε ένας τρίτος.

Κάποιοι χρήστες, βέβαια, δεν πείστηκαν ότι για το περιστατικό έφταιγε το Google Maps.

«Φαίνεται ξεκάθαρα πως απλώς γλίστρησε - μάλλον ήθελε να σταματήσει στο σκαλοπάτι για να τραβήξει φωτογραφία», σχολίασε ένας με χιούμορ.

Τι συμβαίνει με το Google maps στη Βενετία

Όπως υπενθύμισαν, πάντως, αρκετοί, η Βενετία έχει γίνει viral παγίδα για πολλούς τουρίστες καθώς τα κοινωνικά δίκτυα είναι γεμάτα με βίντεο ανθρώπων που έχουν κάνει παρόμοιες «βουτιές» στα περίφημα κανάλια της πόλης.

Η Βενετία και το Google Maps φαίνεται πως δεν τα... πάνε καθόλου καλά.

Όπως σημειώνουν τουριστικοί οδηγοί της πόλης, η δημοφιλής εφαρμογή μπερδεύεται συχνά στα στενά και τα κανάλια της «Πλωτής Πόλης», καθιστώντας την αναξιόπιστη για τους επισκέπτες.

Ο λόγος; Η Βενετία δεν διαθέτει τυπικές διευθύνσεις δρόμων. Αντί γι’ αυτό, χωρίζεται σε έξι sestieri (περιφέρειες) με ένα χαοτικό σύστημα αρίθμησης που μπορεί να αλλάζει ξαφνικά από κτήριο σε κτήριο.

Μετά την απόπειρα να ακολουθήσει τον χάρτη

Προσθέστε σε αυτό τα τυφλά περάσματα που καταλήγουν στο νερό, τις γέφυρες που το GPS θεωρεί βατές ενώ δεν είναι, καθώς και τις στενές λωρίδες που η εφαρμογή αντιμετωπίζει ως «κανονικούς δρόμους» και το αποτέλεσμα είναι ένα ψηφιακός λαβύρινθος.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τα συνεχώς μεταβαλλόμενα επίπεδα της παλίρροιας, που μπορούν να μετατρέψουν μια διαδρομή σε αδιάβατη μέσα σε λίγες ώρες.

«Το Google Maps στέλνει συχνά τους τουρίστες σε διαδρομές που δεν υπάρχουν ή καταλήγουν σε κανάλια», εξηγεί το Tour Leader Venice.

«Δεν είναι λίγοι αυτοί που βρίσκονται στην άκρη του νερού, χωρίς γέφυρα, ακριβώς στο σημείο όπου η εφαρμογή τους είπε να στρίψουν».

Στο Facebook, μάλιστα, υπάρχουν ολόκληρες συζητήσεις γεμάτες παράπονα από ταξιδιώτες που παρομοιάζουν τη βόλτα τους στη Βενετία με μια μικρή Οδύσσεια.

Έτσι, πολλοί ταξιδιωτικοί ιστότοποι προτείνουν να εγκαταλείψει κανείς το Google Maps και να εμπιστευθεί έναν τοπικό ξεναγό, έναν παραδοσιακό χάρτη ή μια εφαρμογή πλοήγησης ειδικά φτιαγμένη για τη Βενετία.

ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr