Το 70% των ανθρώπων που είχαν μια μεταθανάτια εμπειρία έκανε μία συγκεκριμένη αλλαγή, σύμφωνα με νέα έρευνα

 15.10.2025 - 10:41
Βρέθηκαν μια ανάσα από τον θάνατο και τελικά άλλαξαν ζωή. Νέα έρευνα δείχνει ότι όσοι επιστρέφουν από μια εμπειρία κοντά στον θάνατο δεν είναι ποτέ οι ίδιοι.

Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη που ισχυρίζονται πως έχουν ζήσει μια μεταθανάτια εμπειρία και στη συνέχεια επέστρεψαν στη ζωή. Οι λεγόμενες Near-Death Experiences – NDEs δεν αφήνουν πίσω τους μόνο ανατριχιαστικές ιστορίες με κάποιο φως στο τέλος του τούνελ, αλλά και μια εντυπωσιακή αλλαγή στον τρόπο που βλέπουν τη ζωή, τον εαυτό τους και κυρίωςτον θάνατο.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, σχεδόν 15% των ασθενών που βρέθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση αναφέρουν ότι έζησαν μια NDE. Από αυτούς, οι ερευνητές μελέτησαν 167 περιπτώσεις και ανακάλυψαν κάτι που δύσκολα αφήνει κανέναν αδιάφορο. Περίπου το 70% δήλωσε ότι η εμπειρία αυτή άλλαξε ριζικά τις θρησκευτικές ή πνευματικές τους πεποιθήσεις. Πολλοί μιλούν για απώλεια του φόβου του θανάτου, άλλοι για μια νέα πίστη, όχι απαραίτητα σε θεούς, αλλά σε κάτι «μεγαλύτερο».

Ένας από τους συμμετέχοντες το περιέγραψε απλά: «Ξέρω ότι δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο ίδιος. Χρειάζεται καθημερινή ενδοσκόπηση». Για πολλούς, η εμπειρία έγινε αφορμή για έναν εσωτερικό επαναπροσδιορισμό, αλλά και για… ρήξεις στις σχέσεις τους. Πάνω από το 20% ανέφερε διαζύγιο ή χωρισμό, ενώ αρκετοί άλλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένταση και μοναξιά.

Η έρευνα αποκάλυψε και κάτι ακόμη: οι περισσότεροι χρειάστηκαν υποστήριξη, είτε από ψυχολόγους, είτε από πνευματικούς καθοδηγητές, είτε από διαδικτυακές κοινότητες. Το 64% αναζήτησε βοήθεια, με το 78% να τη βρίσκει τελικά χρήσιμη. Ωστόσο, πολλοί ένιωσαν ότι κανείς δεν μπορούσε να «φτάσει» στο βάθος της εμπειρίας τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν από την Αμερικανική Ψυχολογική Ένωση και μπορεί να τα βρει κανείς με τον τίτλο Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, ενώ οι επιστήμονες του UVA ελπίζουν ότι αυτή η μελέτη θα ανοίξει τον δρόμο για πιο στοχευμένη φροντίδα προς όσους έχουν βιώσει μια NDE.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

