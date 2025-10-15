Το 70% των ανθρώπων που είχαν μια μεταθανάτια εμπειρία έκανε μία συγκεκριμένη αλλαγή, σύμφωνα με νέα έρευνα

Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη που ισχυρίζονται πως έχουν ζήσει μια μεταθανάτια εμπειρία και στη συνέχεια επέστρεψαν στη ζωή. Οι λεγόμενες Near-Death Experiences – NDEs δεν αφήνουν πίσω τους μόνο ανατριχιαστικές ιστορίες με κάποιο φως στο τέλος του τούνελ, αλλά και μια εντυπωσιακή αλλαγή στον τρόπο που βλέπουν τη ζωή, τον εαυτό τους και κυρίωςτον θάνατο.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, σχεδόν 15% των ασθενών που βρέθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση αναφέρουν ότι έζησαν μια NDE. Από αυτούς, οι ερευνητές μελέτησαν 167 περιπτώσεις και ανακάλυψαν κάτι που δύσκολα αφήνει κανέναν αδιάφορο. Περίπου το 70% δήλωσε ότι η εμπειρία αυτή άλλαξε ριζικά τις θρησκευτικές ή πνευματικές τους πεποιθήσεις. Πολλοί μιλούν για απώλεια του φόβου του θανάτου, άλλοι για μια νέα πίστη, όχι απαραίτητα σε θεούς, αλλά σε κάτι «μεγαλύτερο».