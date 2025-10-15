Στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού των οχημάτων που κόλλησαν στην Αλυκή - Πληρώνουν οι ιδιοκτήτες -Δείτε φωτογραφίες

Η επιχείρηση γίνεται με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα έξοδα της επιχείρησης θα καταβληθούν από τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά εισήλθε στην Αλυκή ο ένας οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου κόλλησε στις λάσπες.

Ακολούθως, ειδοποίησε δεύτερο οδηγό προκειμένου να τον βοηθήσει να απεγκλωβιστεί. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε στην Αλυκή και το δεύτερο αυτοκίνητο.

Δείτε φωτογραφίες του ThemaOnline από το σημείο: