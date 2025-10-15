Στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού των οχημάτων που κόλλησαν στην Αλυκή - Πληρώνουν οι ιδιοκτήτες -Δείτε φωτογραφίες

Κοινή βούληση για θέσπιση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Συνυπέγραψε ο ΠτΔ με πέντε ακόμη Ευρωπαίους ηγέτες
Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Η επιχείρηση γίνεται με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα έξοδα της επιχείρησης θα καταβληθούν από τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κολλημένα παραμένουν τα οχήματα στην Αλυκή – Δύσκολος ο απεγκλωβισμός τους – Στους ιδιοκτήτες τα έξοδα
Υπενθυμίζεται ότι αρχικά εισήλθε στην Αλυκή ο ένας οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου κόλλησε στις λάσπες.
Ακολούθως, ειδοποίησε δεύτερο οδηγό προκειμένου να τον βοηθήσει να απεγκλωβιστεί. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε στην Αλυκή και το δεύτερο αυτοκίνητο.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις