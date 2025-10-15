Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Νευροχειρουργός συνελήφθη αφού επέτρεψε στην 12χρονη κόρη της να τρυπήσει κρανίο ασθενούς στην Αυστρία

 15.10.2025 - 10:26
Νευροχειρουργός συνελήφθη αφού επέτρεψε στην 12χρονη κόρη της να τρυπήσει κρανίο ασθενούς στην Αυστρία

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε νοσοκομείο στην Αυστρία, όπου μια νευροχειρουργός επέτρεψε στην 12χρονη κόρη της να τρυπήσει το κρανίο ενός ασθενούς κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης. Μετά από καταγγελία, η νευροχειρουργός και ο γιατρός που επέβλεπε το χειρουργείο, συνελήφθησαν.

Όλα συνέβησαν στις 13 Ιανουαρίου 2024, όταν ένας 33χρονος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Περιφερειακό Νοσοκομείο του Γκρατς στην Αυστρία με τραυματική εγκεφαλική βλάβη μετά από σοβαρό ατύχημα. Η επέμβαση, που πραγματοποιήθηκε από έναν ανώτερο γιατρό και έναν βοηθό, έγινε με τη βοήθεια μιας ασκούμενης νευροχειρουργού, η οποία έφερε την κόρη της στο χειρουργείο, όπως αναφέρει η Daily Star.

Καθώς η επέμβαση τελείωνε, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η γυναίκα έδωσε το τρυπάνι στην κόρη της, επιτρέποντάς της να ανοίξει μια τρύπα στο κρανίο του ασθενούς. Η εισαγγελέας Julia Steiner δήλωσε στο αυστριακό ειδησεογραφικό πρακτορείο Kurier ότι η νευροχειρουργός στη συνέχεια καυχήθηκε για το γεγονός ότι η κόρη της είχε μόλις ολοκληρώσει την πρώτη της γυναικολογική υστερεκτομή.

Αν και η επέμβαση ήταν επιτυχής, η Steiner είπε ότι το περιστατικό έδειξε μια «απίστευτη έλλειψη σεβασμού προς τον ασθενή» και τόνισε ότι ο πιθανός κίνδυνος «δεν μπορεί να υποτιμηθεί».

Ο συνήγορος υπεράσπισης Bernhard Lehofer υποστήριξε ότι το κορίτσι δεν τρύπησε ποτέ το κρανίο του ασθενούς, υποστηρίζοντας ότι ο γιατρός που επέβλεπε την επέμβαση είχε τον πλήρη έλεγχο του εργαλείου καθόλη την διάρκεια. Δήλωσε: «Το παιδί δεν τρύπησε ποτέ το κρανίο», προσθέτοντας ότι, αν και «δεν ήταν καλή ιδέα» να φέρει την κόρη της στο χειρουργείο, η νευροχειρουργός έχει πλέον πληρώσει για το λάθος της.

Ο Michael Kropiunig, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον γιατρό που επέβλεπε την επέμβαση, δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν γνώριζε την ακριβή ηλικία του κοριτσιού, λέγοντας: «Της επέτρεψε να βάλει το χέρι της πάνω στο χέρι του ενώ χειριζόταν το τρυπάνι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία σε μια ποινική διαδικασία».

Η νευροχειρουργός και ο γιατρός εμφανίστηκαν στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Graz-East την Τρίτη, και οι δύο δηλώνοντας αθώοι.

Ο γιατρός εξήγησε ότι η συνάδελφός του έφυγε από το χειρουργείο για να κάνει ένα τηλεφώνημα στο τέλος της επέμβασης, όταν η 12χρονη ρώτησε αν μπορούσε να βοηθήσει. Το κορίτσι ισχυρίστηκε ότι έλαβε την άδεια της μητέρας της πριν της επιτρέψει να βάλει το χέρι της πάνω στο δικό του, καθώς κρατούσε το τρυπάνι.

Η μητέρα ισχυρίζεται ότι η κόρη της ζήτησε να την συνοδεύσει στο χειρουργείο, αφού είχε περάσει την ημέρα μελετώντας σε ένα γραφείο του νοσοκομείου. Είπε ότι επέτρεψε στην κόρη της να παρακολουθήσει, αλλά δεν είδε με σαφήνεια τη στιγμή που έγινε το περιστατικό.

«Στεκόμουν στο πίσω μέρος (σ.σ. του δωματίου) και ήμουν αφηρημένη», ανέφερε η μητέρα.

Η δίκη έχει αναβληθεί για τις 10 Δεκεμβρίου, καθώς οι εμπειρογνώμονες προετοιμάζονται να καταθέσουν στο δικαστήριο.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

