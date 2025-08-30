Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Επικροτούμε κάθε δράση ενημέρωσης, διαφάνειας και λογοδοσίας»

 30.08.2025 - 12:17
ΠτΔ: «Επικροτούμε κάθε δράση ενημέρωσης, διαφάνειας και λογοδοσίας»

Η Κυβέρνηση επικροτεί κάθε δράση που υπηρετεί την ενημέρωση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και μοναδική αξίωση της είναι να της δίνεται η ευκαιρία να προβάλλει το έργο και τις δράσεις της, ανέφερε ο Πρόεδρος τη Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε εκδήλωση του ψηφιακού ομίλου ενημέρωσης και ψυχαγωγίας MC Media, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, σε χαιρετισμό του, που ανέγνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ανάπτυξη που καταγράφεται στον τομέα των Μέσων Ενημέρωσης, σαν αποτέλεσμα επενδύσεων που είναι συνυφασμένες με τις νέες τεχνολογίες και τις δραστικές αλλαγές που φέρνει μαζί της η ψηφιακή επανάσταση.

Λέγοντας πως ο ψηφιακός βοηθός, MC Robo, που παρουσίασε ο όμιλος, «είναι ακριβώς δημιούργημα των δραστικών τεχνολογικών εξελίξεων που βιώνουμε όλοι μας», ο ΠτΔ είπε πως «το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην Κύπρο αλλά και διεθνώς, ασφαλώς έχει ευεργετικές επιδράσεις, αλλά την ίδια ώρα συνοδεύεται από πολλές προκλήσεις».

Ως Κυβέρνηση, συνέχισε, «επικροτούμε κάθε δράση που υπηρετεί την ενημέρωση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία», ενώ σημείωσε ότι «μοναδική μας αξίωση είναι να μας δίδεται η ευκαιρία να προβάλλουμε το έργο και τις δράσεις μας».

Είπε, επίσης, ότι οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες διευρύνουν το φάσμα της ενημέρωσης και εμπλουτίζουν τις επιλογές των πολιτών, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, όπως είπε, «ειδικά από τη στιγμή που είναι θεμελιωμένο στις δεοντολογικές αξίες που πρέπει να διέπουν την ενημέρωση».

Εξέφρασε, παράλληλα, την ικανοποίηση του από το κοινωνικό έργο και τις δράσεις που επιτελεί ο όμιλος μέσω του ιδρύματος Blue Heart, υποδεικνύοντας ότι «η κυβέρνηση επικροτεί τέτοιες πρωτοβουλίες και τις στηρίζει με κάθε τρόπο».

«Oλες αυτές οι δράσεις, που είναι συμπληρωματικές των πολιτικών που εφαρμόζει το κράτος, υπηρετούν τη μεγάλη προσπάθεια για μια κοινωνία πιο συμπεριληπτική, πιο συνεκτική και αλληλέγγυα», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει βρεθεί τις τελευταίες εβδομάδες η απόφαση για την ανέγερση Τεχνικής Σχολής, με τον Δήμαρχο Λευκάρων, Σοφοκλή Σοφοκλέους, να εξαπολύει δριμεία κριτική προς το Υπουργείο Παιδείας και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για έλλειψη διαφάνειας, απουσία τεκμηρίωσης και «πολιτικές εξαγγελίες χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό».

