Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO - Μύκονος: Σπάνιο θέαμα με πελαργούς άφησε άφωνους τους τουρίστες
LIKE ONLINE

VIDEO - Μύκονος: Σπάνιο θέαμα με πελαργούς άφησε άφωνους τους τουρίστες

 30.08.2025 - 13:39
VIDEO - Μύκονος: Σπάνιο θέαμα με πελαργούς άφησε άφωνους τους τουρίστες

Με ανοικτό στόμα έμειναν οι τουρίστες στη Μύκονο όταν αντίκρισαν ένα σπάνιο θέαμα με πρωταγωνιστές λευκούς πελαργούς.

Η Μύκονος φημίζεται για την νυχτερινή ζωή της και τις πολυτέλειες που προσφέρει στους επισκέπτες της, ωστόσο αυτή τη φορά το νησί των Ανέμων βρέθηκε στο επίκεντρο για έναν άλλο λόγο.

Στο βίντεο που κατέγραψε η κάμερα του mykonoslive.tv λευκοί πελαργοί πετούν τις τελευταίες μέρες πάνω από την Μύκονο κάνοντας στάσεις σε χωράφια, στύλους και καλώδια μεταφοράς ρεύματος στο νησί των Ανέμων. Τα άγρια μεταναστευτικά πτηνά εθεάθησαν να «ξεκουράζονται» στην περιοχή του αεροδρομίου απ’ όπου και τα πλάνα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για την ετήσια χειμερινή μετανάστευσή τους από την Ευρώπη προς την Αφρική με σκοπό να φτάσουν νότια για να βρουν τροφή, να ξεχειμωνιάσουν και να επιβιώσουν.

 

 

Οι πελαργοί, κοινώς λέλεκες ή λελέκια, είναι μεγάλα πουλιά με μακριά πόδια και μακρύ λαιμό, τα οποία ανήκουν στην οικογένεια των Ciconiidae. Ζουν στις θερμότερες περιοχές του πλανήτη και σε ξηρότερα κλίματα από άλλα παρόμοια πουλιά όπως οι ίβεις. Οι πελαργοί δεν μπορούν να κρώξουν γιατί δεν έχουν φωνητικές χορδές ή φωνητικό όργανο και παράγουν κρότους με το ράμφος τους. Αρκετά είδη τους είναι αποδημητικά. Τρώνε συνήθως βατράχους, ψάρια, έντομα, σκουλήκια και μικρά πουλιά ή θηλαστικά.

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Θα μας πάρει ο αέρας»: Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»
Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που κατέχουν την «πρωτιά» και πώς κινήθηκε η αγορά
Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα - Δείτε τον κατάλογο με τα εγκεκριμένα
Ένα μυστικό κήπο-μπαρ στην καρδιά της Λευκωσίας - Το νέο στέκι που συζητιέται στην πρωτεύουσα – Μην το χάσεις
Πότε έρχεται το επόμενο τριήμερο και ποιες είναι οι αργίες που περιμένουμε για το 2025

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Βολές» Αβέρωφ προς Κυβέρνηση: «Ανεπάρκεια στην ολοκλήρωση κρίσιμων δημοσίων έργων…τα έργα δεν εκτελούνται με συνθήματα»

 30.08.2025 - 13:26
Επόμενο άρθρο

Η Χριστίνα Κοντοβά γιόρτασε τα γενέθλιά της στο Κάπρι - Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

 30.08.2025 - 13:48
ΠτΔ: «Επικροτούμε κάθε δράση ενημέρωσης, διαφάνειας και λογοδοσίας»

ΠτΔ: «Επικροτούμε κάθε δράση ενημέρωσης, διαφάνειας και λογοδοσίας»

Η Κυβέρνηση επικροτεί κάθε δράση που υπηρετεί την ενημέρωση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και μοναδική αξίωση της είναι να της δίνεται η ευκαιρία να προβάλλει το έργο και τις δράσεις της, ανέφερε ο Πρόεδρος τη Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε εκδήλωση του ψηφιακού ομίλου ενημέρωσης και ψυχαγωγίας MC Media, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στη Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Επικροτούμε κάθε δράση ενημέρωσης, διαφάνειας και λογοδοσίας»

ΠτΔ: «Επικροτούμε κάθε δράση ενημέρωσης, διαφάνειας και λογοδοσίας»

  •  30.08.2025 - 12:17
Πολιτική Σύγκρουση για την Τεχνική Σχολή: Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους «απαιτεί» διαφάνεια και τεκμηρίωση για την απόφαση υπέρ Ιδαλίου

Πολιτική Σύγκρουση για την Τεχνική Σχολή: Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους «απαιτεί» διαφάνεια και τεκμηρίωση για την απόφαση υπέρ Ιδαλίου

  •  30.08.2025 - 12:42
«Βολές» Αβέρωφ προς Κυβέρνηση: «Ανεπάρκεια στην ολοκλήρωση κρίσιμων δημοσίων έργων…τα έργα δεν εκτελούνται με συνθήματα»

«Βολές» Αβέρωφ προς Κυβέρνηση: «Ανεπάρκεια στην ολοκλήρωση κρίσιμων δημοσίων έργων…τα έργα δεν εκτελούνται με συνθήματα»

  •  30.08.2025 - 13:26
Έκρηξη στην Αραδίππου: Εξετάζουν αν είχε άδεια το εργοστάσιο - Σοβαρή η κατάσταση υγείας του 42χρονου τραυματία

Έκρηξη στην Αραδίππου: Εξετάζουν αν είχε άδεια το εργοστάσιο - Σοβαρή η κατάσταση υγείας του 42χρονου τραυματία

  •  30.08.2025 - 11:10
Το πάρτι και η πάρτη

Το πάρτι και η πάρτη

  •  30.08.2025 - 12:07
Υπουργείο Μεταφορών: Απαντά στις επικρίσεις για τερματισμό δημοσίων συμβάσεων

Υπουργείο Μεταφορών: Απαντά στις επικρίσεις για τερματισμό δημοσίων συμβάσεων

  •  30.08.2025 - 13:53
Φωτιά στη Λευκωσία: Οικία «τυλίχθηκε» στις φλόγες – Δύο παιδιά στο νοσοκομείο

Φωτιά στη Λευκωσία: Οικία «τυλίχθηκε» στις φλόγες – Δύο παιδιά στο νοσοκομείο

  •  30.08.2025 - 11:26
Νταβίντ Λουίζ: Στο «φως» σοκαριστικά απειλητικά μηνύματα στην ερωμένη του - «Θα σε εξαφανίσω»

Νταβίντ Λουίζ: Στο «φως» σοκαριστικά απειλητικά μηνύματα στην ερωμένη του - «Θα σε εξαφανίσω»

  •  30.08.2025 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα