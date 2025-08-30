VIDEO - Μύκονος: Σπάνιο θέαμα με πελαργούς άφησε άφωνους τους τουρίστες

Η Μύκονος φημίζεται για την νυχτερινή ζωή της και τις πολυτέλειες που προσφέρει στους επισκέπτες της, ωστόσο αυτή τη φορά το νησί των Ανέμων βρέθηκε στο επίκεντρο για έναν άλλο λόγο.

Στο βίντεο που κατέγραψε η κάμερα του mykonoslive.tv λευκοί πελαργοί πετούν τις τελευταίες μέρες πάνω από την Μύκονο κάνοντας στάσεις σε χωράφια, στύλους και καλώδια μεταφοράς ρεύματος στο νησί των Ανέμων. Τα άγρια μεταναστευτικά πτηνά εθεάθησαν να «ξεκουράζονται» στην περιοχή του αεροδρομίου απ’ όπου και τα πλάνα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για την ετήσια χειμερινή μετανάστευσή τους από την Ευρώπη προς την Αφρική με σκοπό να φτάσουν νότια για να βρουν τροφή, να ξεχειμωνιάσουν και να επιβιώσουν.

Οι πελαργοί, κοινώς λέλεκες ή λελέκια, είναι μεγάλα πουλιά με μακριά πόδια και μακρύ λαιμό, τα οποία ανήκουν στην οικογένεια των Ciconiidae. Ζουν στις θερμότερες περιοχές του πλανήτη και σε ξηρότερα κλίματα από άλλα παρόμοια πουλιά όπως οι ίβεις. Οι πελαργοί δεν μπορούν να κρώξουν γιατί δεν έχουν φωνητικές χορδές ή φωνητικό όργανο και παράγουν κρότους με το ράμφος τους. Αρκετά είδη τους είναι αποδημητικά. Τρώνε συνήθως βατράχους, ψάρια, έντομα, σκουλήκια και μικρά πουλιά ή θηλαστικά.

