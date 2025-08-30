Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βολές» Αβέρωφ προς Κυβέρνηση: «Ανεπάρκεια στην ολοκλήρωση κρίσιμων δημοσίων έργων…τα έργα δεν εκτελούνται με συνθήματα»

 30.08.2025 - 13:26
«Βολές» Αβέρωφ προς Κυβέρνηση: «Ανεπάρκεια στην ολοκλήρωση κρίσιμων δημοσίων έργων…τα έργα δεν εκτελούνται με συνθήματα»

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου επανέρχεται με νέα τοποθέτηση για τις καθυστερήσεις στα δημόσια έργα, υποστηρίζοντας ότι οι φόβοι του για το οδικό έργο Πάφου–Πόλης επιβεβαιώνονται. Σε ανάρτησή του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, κάνει λόγο για νομικές εκκρεμότητες, αυξημένο κόστος και απώλεια αξιοπιστίας, ενώ καλεί σε σοβαρό προγραμματισμό και υπευθυνότητα στη διαχείριση των έργων.

Αυτούσια η ανάρτησή του:

Η πρόβλεψη για Κυβέρνηση - πρωταθλήτρια αποτυχίας στα δημόσια έργα, επιβεβαιώνεται

Θα συνεχίσω να επιμένω στα ουσιώδη, στα σημαντικά για τον τόπο μας ζητήματα. Ένα απ’ αυτά, είναι η πρωτοφανής ανεπάρκεια της Κυβέρνησης στην ολοκλήρωση κρίσιμων δημοσίων έργων.

Από τον Νοέμβριο του 2024, προειδοποίησα με σαφήνεια: το έργο του δρόμου Πάφου–Πόλης τερματίστηκε χωρίς εκ των προτέρων σοβαρή αξιολόγηση των συνεπειών.

Επεσήμανα τις νομικές και τεχνικές παγίδες, το ρίσκο της επιλογής «design and build», τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις για κόστος και χρόνο. Όχι από αντιπολιτευτική διάθεση – αλλά από αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μου.

Τώρα, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν εκείνες τις προβλέψεις. Το επίσημο έγγραφο επιβεβαιώνει τα αδιέξοδα και το άδηλο μέλλον: νομικές εκκρεμότητες, καθυστερήσεις, αύξηση κόστους, αβεβαιότητα στην επανεκκίνηση.

Το χρονοδιάγραμμα των «3 ετών» αποδείχθηκε πολιτική εξαγγελία χωρίς βάση. Το κόστος του έργου εκτοξεύεται και – το χειρότερο – η Κύπρος χάνει πολύτιμο χρόνο και αξιοπιστία.

Η πολιτική δεν είναι φωτοβολίδες. Δεν είναι τίτλοι στα δελτία ειδήσεων και τοξικές εξυπνάδες στα social media. Είναι διαχείριση πόρων, πρόβλεψη ρίσκων, σοβαρότητα στην εκτέλεση.

Επιμένω λοιπόν να επικεντρώνομαι στα σημαντικά. Όχι για να διχάζω, αλλά για να κρατώ ζωντανή την απαίτηση για ουσία, για προγραμματισμό, για αποτελέσματα.

Απέναντι στον λαϊκισμό και την καθημερινή τοξικότητα, υπενθυμίζω ότι τα έργα δεν εκτελούνται με συνθήματα. Εκτελούνται με γνώση και ευθύνη.

 

 

 

Η Κυβέρνηση επικροτεί κάθε δράση που υπηρετεί την ενημέρωση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και μοναδική αξίωση της είναι να της δίνεται η ευκαιρία να προβάλλει το έργο και τις δράσεις της, ανέφερε ο Πρόεδρος τη Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε εκδήλωση του ψηφιακού ομίλου ενημέρωσης και ψυχαγωγίας MC Media, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στη Λεμεσό.

