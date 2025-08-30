Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου από δήθεν ντελιβερά
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου από δήθεν ντελιβερά

 30.08.2025 - 16:05
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου από δήθεν ντελιβερά

Νεκρός από πυρά ενός άγνωστου άντρα που προσποιούνταν τον ντελιβερά, έπεσε νωρίτερα σήμερα στο κέντρο του Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε λίγη ώρα αργότερα από το δίκτυο Strana, διακρίνεται ο δολοφόνος να περιμένει τον Παρούμπι να πλησιάσει προς το μέρος του, περπατώντας σε πεζοδρόμιο του Λβιβ και όταν το κάνει, τον πλησιάζει και τον εκτελεί. Οι πληροφορίες λένε πως τον πυροβόλησε οκτώ φορές, ενώ στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή.

Δείτε το βίντεο

 

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

Ακολουθούν ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Θα μας πάρει ο αέρας»: Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»
Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που κατέχουν την «πρωτιά» και πώς κινήθηκε η αγορά
Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα - Δείτε τον κατάλογο με τα εγκεκριμένα
Ένα μυστικό κήπο-μπαρ στην καρδιά της Λευκωσίας - Το νέο στέκι που συζητιέται στην πρωτεύουσα – Μην το χάσεις
Πότε έρχεται το επόμενο τριήμερο και ποιες είναι οι αργίες που περιμένουμε για το 2025

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέες εργασίες στους αυτοκινητόδρομους - Δείτε ποια σημεία επηρεάζονται και πότε

 30.08.2025 - 15:54
Επόμενο άρθρο

Νέοι σε κρίση ηλικίας και παππούδες που «ξανανιώνουν» – Τι συμβαίνει;

 30.08.2025 - 16:20
Νέα πρόκληση Ερντογάν: «Όσοι έχουν κρυφά κίνητρα, όπως ακριβώς έκαναν πριν από έναν αιώνα, συνεχίζουν να επιδιώκουν ύπουλα σχέδια»

Νέα πρόκληση Ερντογάν: «Όσοι έχουν κρυφά κίνητρα, όπως ακριβώς έκαναν πριν από έναν αιώνα, συνεχίζουν να επιδιώκουν ύπουλα σχέδια»

Έμμεση αλλά σαφή συνέχεια στην ένταση έδωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος , Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα πρόκληση Ερντογάν: «Όσοι έχουν κρυφά κίνητρα, όπως ακριβώς έκαναν πριν από έναν αιώνα, συνεχίζουν να επιδιώκουν ύπουλα σχέδια»

Νέα πρόκληση Ερντογάν: «Όσοι έχουν κρυφά κίνητρα, όπως ακριβώς έκαναν πριν από έναν αιώνα, συνεχίζουν να επιδιώκουν ύπουλα σχέδια»

  •  30.08.2025 - 17:32
Πολιτική Σύγκρουση για την Τεχνική Σχολή: Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους «απαιτεί» διαφάνεια και τεκμηρίωση για την απόφαση υπέρ Ιδαλίου

Πολιτική Σύγκρουση για την Τεχνική Σχολή: Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους «απαιτεί» διαφάνεια και τεκμηρίωση για την απόφαση υπέρ Ιδαλίου

  •  30.08.2025 - 12:42
«Βολές» Αβέρωφ προς Κυβέρνηση: «Ανεπάρκεια στην ολοκλήρωση κρίσιμων δημοσίων έργων…τα έργα δεν εκτελούνται με συνθήματα»

«Βολές» Αβέρωφ προς Κυβέρνηση: «Ανεπάρκεια στην ολοκλήρωση κρίσιμων δημοσίων έργων…τα έργα δεν εκτελούνται με συνθήματα»

  •  30.08.2025 - 13:26
Παραμένει το χάσμα θέσεων για την ΑΤΑ - Ορατό το ενδεχόμενο νέων μέτρων

Παραμένει το χάσμα θέσεων για την ΑΤΑ - Ορατό το ενδεχόμενο νέων μέτρων

  •  30.08.2025 - 14:22
Νέες εργασίες στους αυτοκινητόδρομους - Δείτε ποια σημεία επηρεάζονται και πότε

Νέες εργασίες στους αυτοκινητόδρομους - Δείτε ποια σημεία επηρεάζονται και πότε

  •  30.08.2025 - 15:54
Θα αφεθούν ελεύθεροι οι νεαροί Ελληνοκύπριοι που «συνελήφθησαν» στα κατεχόμενα - «Δεν πρόκειται περί σοβαρού επεισοδίου»

Θα αφεθούν ελεύθεροι οι νεαροί Ελληνοκύπριοι που «συνελήφθησαν» στα κατεχόμενα - «Δεν πρόκειται περί σοβαρού επεισοδίου»

  •  30.08.2025 - 14:39
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου από δήθεν ντελιβερά

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου από δήθεν ντελιβερά

  •  30.08.2025 - 16:05
Το πάρτι και η πάρτη

Το πάρτι και η πάρτη

  •  30.08.2025 - 12:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα