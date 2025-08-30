Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου από δήθεν ντελιβερά

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε λίγη ώρα αργότερα από το δίκτυο Strana, διακρίνεται ο δολοφόνος να περιμένει τον Παρούμπι να πλησιάσει προς το μέρος του, περπατώντας σε πεζοδρόμιο του Λβιβ και όταν το κάνει, τον πλησιάζει και τον εκτελεί. Οι πληροφορίες λένε πως τον πυροβόλησε οκτώ φορές, ενώ στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή.

Δείτε το βίντεο

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.



Ακολουθούν ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

