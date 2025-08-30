Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου από δήθεν ντελιβερά

Νέα πρόκληση Ερντογάν: «Όσοι έχουν κρυφά κίνητρα, όπως ακριβώς έκαναν πριν από έναν αιώνα, συνεχίζουν να επιδιώκουν ύπουλα σχέδια»
Έμμεση αλλά σαφή συνέχεια στην ένταση έδωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος , Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε λίγη ώρα αργότερα από το δίκτυο Strana, διακρίνεται ο δολοφόνος να περιμένει τον Παρούμπι να πλησιάσει προς το μέρος του, περπατώντας σε πεζοδρόμιο του Λβιβ και όταν το κάνει, τον πλησιάζει και τον εκτελεί. Οι πληροφορίες λένε πως τον πυροβόλησε οκτώ φορές, ενώ στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή.
Δείτε το βίντεο
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.
Ακολουθούν ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις