Γεραπετρίτης: «Θα γίνει κανονικά η ηλεκτρική διασύνδεση παρά τις τουρκικές αντιδράσεις»

Σε συνέντευξη του στη Real News, o Υπουργός Εξωτερικών , Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαιώνει πως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας -Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά παρά τις τουρκικές αντιδράσεις.

«Έχουμε αποδείξει - στο πεδίο, όχι στα λόγια -με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα και την προκήρυξη οικοπέδων νοτίως της Κρήτης ότι, όταν πρόκειται να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είχε προηγηθεί η ρητορική των απειλών από τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν κατηγορώντας την Αθήνα για φθηνή πολιτική έναντι της Άγκυρας. Η Αθήνα αποδίδει τις προκλητικές δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας στην ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία διεγείρει αντανακλαστικά,όπως τονίζεται. «Η Ελλάδα,όμως,δεν ετεροπροσδιορίζεται.Όσοι ομφαλοσκοπούν να παραμείνουν στα του οίκου τους», υπογράμμισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα πώς «η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν».

Η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει πώς η Αθήνα δεν θα απεμπολήσει τα εθνικά δίκαια και τα εθνικά συμφέροντα . Παράλληλα , εκκρεμεί ο ορισμός ημερομηνίας για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας στην Άγκυρα.

«Φιέστα» Ερντογάν με θέμα τη Γαλάζια Πατρίδα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστησε φεστιβάλ για το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» με τα τουρκικά μέσα να αναφέρουν πώς αναδεικνύει τη ναυτική ισχύ της χώρας και τις καινοτομίες. Το «TEKNOFEST» Ξεκίνησε την Πέμπτη και ολοκληρώνεται για το κοινό σήμερα.

«Εύχομαι αυτό το μεγάλο φεστιβάλ, το οποίο αντικατοπτρίζει το όραμα της Εθνικής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας της χώρας μας για τις θάλασσές μας, να είναι ευοίωνο», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας μαζί με τη σύζυγό του Εμινέ , επισκέφθηκαν το πολυτελές γιοτ «Savarona», που κατασκευάστηκε στις ΗΠΑ το 1931 και ανήκε στον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» (Mavi Vatan) αποτελεί μια απεικόνιση των φιλοδοξιών του Τουρκικού κράτους στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο μετρώντας δεκαετίες. Αποτελεί μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές εκφάνσεις του τουρκικού αναθεωρητισμού με την Άγκυρα να ακολουθεί το μονοπάτι της συστηματικής αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας αλλά και Κύπρου. Η Aθήνα έχει καταστήσει σαφές πώς κινείται ενάντια στο διεθνές νομικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται πώς από το Σεπτέμβριο του 2024 , η κυβέρνηση Ερντογάν επιχείρησε να χτυπήσει το κουδούνι με τη «Γαλάζια Πατρίδα» στα σχολικά βιβλία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Το εκπαιδευτικό μοντέλο του Αιώνα της Τουρκίας», η «Γαλάζια Πατρίδα» και η «πατρίδα των αιθέρων», καθώς και τα «επιτεύγματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας» θα εντάσσονταν στην ύλη των νέων βιβλίων του μαθήματος της Γεωγραφίας στην 9η τάξη. Στα βιβλία υπάρχει αναφορά στην έννοια, χωρίς ωστόσο τον χάρτη.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της γείτονος να συνεχίζει το γαϊτανάκι των τουρκικών προκλήσεων με τον Γιασάρ Γκιουλέρ να δηλώνει «Το πολεμικό ναυτικό μας, με εκσυγχρονισμένη τεχνολογία, τις συνεχώς εξελισσόμενες δυνατότητες και το πιο σημαντικό με την μεγάλη αφοσίωση προσωπικού, ως μια αποτελεσματική και αποτρεπτική δύναμη, προστατεύει με επιτυχία τα συμφέροντα και τα δικαιώματα μας στη ''Γαλάζια Πατρίδα'' μας».

Πηγή: cnn.gr