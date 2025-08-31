Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΣυγκλονιστική στιγμή: Σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας εντοπίστηκε στη Κόστα Ρίκα - Δείτε βίντεο
LIKE ONLINE

Συγκλονιστική στιγμή: Σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας εντοπίστηκε στη Κόστα Ρίκα - Δείτε βίντεο

 31.08.2025 - 10:14
Συγκλονιστική στιγμή: Σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας εντοπίστηκε στη Κόστα Ρίκα - Δείτε βίντεο

Μία συγκλονιστική στιγμή που έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα καταγράφηκε κατά τη διάρκεια αλιευτικού ταξιδιού στην Κόστα Ρίκα, όταν εμφανίστηκε ένας σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας, ο οποίος είναι ο μοναδικός του είδους του που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Το ασυνήθιστο χρώμα έκανε τον καρχαρία άμεσα ξεχωριστό, με τους επιστήμονες να αναφέρουν ότι οφείλεται σε μια σπάνια πάθηση γνωστή ως «ξανθισμός».

Η συγκεκριμένη κατάσταση προκαλείται από τις χρωστικές που υπάρχουν στο δέρμα των ζώων, οι οποίες καθορίζουν το χρώμα τους. Στην περίπτωση του ξανθισμού, παρατηρείται απώλεια των πιο σκούρων χρωστικών, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί το κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα.

Οι ερευνητές που δημοσίευσαν τις φωτογραφίες στο περιοδικό Marine Biology υπογράμμισαν ότι είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται καρχαρίας με αυτή την απόχρωση. Το γεγονός καθιστά το εύρημα μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αντίστοιχη αναφορά.

Επιπλέον, ο συγκεκριμένος καρχαρίας παρουσιάζει και ένα ακόμη ασυνήθιστο χαρακτηριστικό: έχει λευκά μάτια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη αλφισμού, μιας διαφορετικής κατάστασης που προκαλείται από την έλλειψη ή την ελάχιστη παραγωγή μελανίνης. Ο αλφισμός επηρεάζει το χρώμα του δέρματος, των μαλλιών ή των ματιών των ζώων, δίνοντάς τους λευκή ή πολύ ανοιχτόχρωμη εμφάνιση.

Η ταυτόχρονη παρουσία ξανθισμού και ενδείξεων αλφισμού σε έναν καρχαρία θεωρείται εξαιρετικά σπάνια, γεγονός που καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική για την επιστημονική κοινότητα. Οι ερευνητές τονίζουν ότι το εύρημα αυτό μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των γενετικών και βιολογικών παραγόντων που καθορίζουν τα χρώματα στα θαλάσσια είδη.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εφιάλτης για 25χρονη: Ο 23χρονος σύντροφός της τη χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται στην Ελλάδα
Χάος, καταστροφή και αίμα αθώων στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις - 77 νεκροί σε μια μέρα
Συνεχίζεται η ταλαιπωρια για χιλιάδες κάτοικους της Λευκωσίας που παραμένουν χωρίς νερό - Τι να κάνουν όσοι επηρεάζονται
Ακίνητα: Παρίσι στις τιμές, Κύπρος στους μισθούς - Πολυτελείς τιμοκατάλογοι, χωρίς προσιτή στέγη για τα παιδιά μας
Δημοτική Εκπαίδευση: Αυτές είναι οι σχολικές αργίες για 2025 -2026 – Τι μέρες πέφτουν φέτος και τι ισχύει για τα κοινοτικά τμήματα
Μάθηση χωρίς… πορτοφόλι: Τα 7 πιο δυνατά δωρεάν και οικονομικά προγράμματα στην Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γεραπετρίτης: «Θα γίνει κανονικά η ηλεκτρική διασύνδεση παρά τις τουρκικές αντιδράσεις»

 31.08.2025 - 10:00
Επόμενο άρθρο

Ολική έκλειψη Σελήνης απόψε ορατή από την Κύπρο - «Κοκκινίζει» το Φεγγάρι - Δείτε φωτογραφίες

 31.08.2025 - 10:32
Γεραπετρίτης: «Θα γίνει κανονικά η ηλεκτρική διασύνδεση παρά τις τουρκικές αντιδράσεις»

Γεραπετρίτης: «Θα γίνει κανονικά η ηλεκτρική διασύνδεση παρά τις τουρκικές αντιδράσεις»

Ψύχραιμη, αλλά και αποφασιστική στάση κρατά η Αθήνα, έναντι τις κλιμακούμενης προκλητικότητας της Άγκυρας, τη στιγμή που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι Υπουργοί του επιμένουν στο αναθεωρητικό αφήγημα της "Γαλάζιας Πατρίδας".

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γεραπετρίτης: «Θα γίνει κανονικά η ηλεκτρική διασύνδεση παρά τις τουρκικές αντιδράσεις»

Γεραπετρίτης: «Θα γίνει κανονικά η ηλεκτρική διασύνδεση παρά τις τουρκικές αντιδράσεις»

  •  31.08.2025 - 10:00
Συνεχίζεται η ταλαιπωρια για χιλιάδες κάτοικους της Λευκωσίας που παραμένουν χωρίς νερό - Τι να κάνουν όσοι επηρεάζονται

Συνεχίζεται η ταλαιπωρια για χιλιάδες κάτοικους της Λευκωσίας που παραμένουν χωρίς νερό - Τι να κάνουν όσοι επηρεάζονται

  •  31.08.2025 - 07:42
Κύπριος πίσω από κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ

Κύπριος πίσω από κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ

  •  31.08.2025 - 10:56
Έκλεψε καλλυντικά και αρώματα από κατάστημα στη Λευκωσία - Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και κατέληξε με χειροπέδες 33χρονος

Έκλεψε καλλυντικά και αρώματα από κατάστημα στη Λευκωσία - Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και κατέληξε με χειροπέδες 33χρονος

  •  31.08.2025 - 08:23
Ολική έκλειψη Σελήνης απόψε ορατή από την Κύπρο - «Κοκκινίζει» το Φεγγάρι - Δείτε φωτογραφίες

Ολική έκλειψη Σελήνης απόψε ορατή από την Κύπρο - «Κοκκινίζει» το Φεγγάρι - Δείτε φωτογραφίες

  •  31.08.2025 - 10:32
Ακίνητα: Παρίσι στις τιμές, Κύπρος στους μισθούς - Πολυτελείς τιμοκατάλογοι, χωρίς προσιτή στέγη για τα παιδιά μας

Ακίνητα: Παρίσι στις τιμές, Κύπρος στους μισθούς - Πολυτελείς τιμοκατάλογοι, χωρίς προσιτή στέγη για τα παιδιά μας

  •  31.08.2025 - 07:26
Μάθηση χωρίς… πορτοφόλι: Τα 7 πιο δυνατά δωρεάν και οικονομικά προγράμματα στην Κύπρο

Μάθηση χωρίς… πορτοφόλι: Τα 7 πιο δυνατά δωρεάν και οικονομικά προγράμματα στην Κύπρο

  •  31.08.2025 - 07:20
Δημοτική Εκπαίδευση: Αυτές είναι οι σχολικές αργίες για 2025 -2026 – Τι μέρες πέφτουν φέτος και τι ισχύει για τα κοινοτικά τμήματα

Δημοτική Εκπαίδευση: Αυτές είναι οι σχολικές αργίες για 2025 -2026 – Τι μέρες πέφτουν φέτος και τι ισχύει για τα κοινοτικά τμήματα

  •  31.08.2025 - 07:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα