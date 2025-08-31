Ecommbx
Συγκινητική ιστορία: Άστεγος παρέδωσε επιταγή 10.000 και η ζωή του άλλαξε
Συγκινητική ιστορία: Άστεγος παρέδωσε επιταγή 10.000 και η ζωή του άλλαξε

 31.08.2025 - 11:50
Συγκινητική ιστορία: Άστεγος παρέδωσε επιταγή 10.000 και η ζωή του άλλαξε

Η ιστορία του Έλμερ Άλβαρεζ, ενός άστεγου άνδρα από το Νιου Χέιβεν των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκίνησε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι μια πράξη καλοσύνης μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου.

 

Ο Άλβαρεζ βρήκε τυχαία στον δρόμο μια επιταγή αξίας 10.000 δολαρίων. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, δεν σκέφτηκε στιγμή να κρατήσει τα χρήματα για τον εαυτό του.

Όπως δήλωσε στο CBS News, το πρώτο πράγμα που πέρασε από το μυαλό του ήταν να βρει τον κάτοχο της επιταγής.

O Άλβαρεζ και η Χόσκι

Τα χρήματα ανήκαν στη Ρομπέρτα Χόσκι, μια επιτυχημένη μεσίτρια ακινήτων. Όταν συναντήθηκαν, εκείνη συγκινήθηκε βαθιά από την εντιμότητα του Άλβαρεζ και αποφάσισε να του προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή ανταμοιβή. Πλήρωσε το ενοίκιο του για επτά μήνες, τον βοήθησε να βρει στέγη και του έδωσε την ευκαιρία να σπουδάσει κτηματομεσιτική.

Η σχέση τους εξελίχθηκε σε συνεργασία: σήμερα, οι δυο τους εργάζονται από κοινού σε ένα μη κερδοσκοπικό έργο, με στόχο τη δημιουργία μεταβατικών κατοικιών για άστεγους εφήβους και νέους ενήλικες. «Ξέρω τι σημαίνει να είσαι άστεγος. Κανείς δεν αξίζει να ζει έτσι», ανέφερε ο Άλβαρεζ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η ίδια η Ρομπέρτα Χόσκι είχε βιώσει την έλλειψη στέγης όταν ήταν έφηβη, πριν καταφέρει να χτίσει μια επιχειρηματική αυτοκρατορία.

Η συγκινητική ιστορία του Άλβαρεζ έγινε viral στα social media, με χρήστες να μιλούν για μια σπάνια απόδειξη ανθρωπιάς και να τονίζουν πως πολλές φορές το μόνο που χρειάζεται ένας άνθρωπος είναι μια ευκαιρία για να ξανασταθεί στα πόδια του.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Σε αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ιδιότητας της Κύπρου και στη δημιουργία πλαισίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πίεση στην Τουρκία κάλεσε την Κυριακή η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ώστε να καταστεί σαφές στην Άγκυρα ότι οι φιλοδοξίες της να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η κοινή άμυνα και ασφάλεια και η τελωνειακή σύνδεση, περνούν μέσα από την Κύπρο και την Ελλάδα.

