Η αντίδραση του Κρεμλίνου για τις παρεμβολές στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν - «Λανθασμένες πληροφορίες»

«Οι πληροφορίες σας είναι λανθασμένες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ σε σχόλιό του στους Financial Times, οι οποίοι πρώτοι έφεραν στο φως της δημοσιότητας το περιστατικό με την Κομισιόν να το επιβεβαιώνει.

Το αεροσκάφος που την μετέφερε δέχθηκε ρωσικές παρεμβολές στις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε αεροδρόμιο της Βουλγαρίας.

Τελικά το αεροσκάφος της προσγειώθηκε με ασφάλεια, στο Πλόβντιβ, τη Φιλιππούπολη, χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς χάρτες, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο CNNi.

Η φον ντερ Λάιεν πετούσε από τη Βαρσοβία στην κεντρική βουλγαρική πόλη για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας, Ρόσεν Ζελιάζκοφ, και να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο πυρομαχικών. Βρισκόταν σε περιοδεία στα κράτη της πρώτης γραμμής της ΕΕ για να συζητήσει τις προσπάθειες βελτίωσης της αμυντικής ετοιμότητας του μπλοκ σε απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει ότι οι αυξανόμενες παρεμβολές GPS που αποδίδονται στη Ρωσία κινδυνεύει να προκαλέσει αεροπορική καταστροφή, ουσιαστικά τυφλώνοντας εμπορικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τα περιστατικά παρεμβολής GPS έχουν αυξηθεί σημαντικά στη Βαλτική Θάλασσα και στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης κοντά στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας αεροπλάνα, σκάφη και πολίτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για καθημερινή πλοήγηση.

«Γενικά, έχουμε δει αρκετές τέτοιες δραστηριότητες παρεμβολής και πλαστογράφησης, ειδικά στην ανατολική πλευρά», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Άννα Καίσα Ιτκόνεν. «Η Ευρώπη είναι η περιοχή που επηρεάζεται περισσότερο παγκοσμίως σε αυτό», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: Cnn.gr