Η αντίδραση του Κρεμλίνου για τις παρεμβολές στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν - «Λανθασμένες πληροφορίες»
ΔΙΕΘΝΗ

Η αντίδραση του Κρεμλίνου για τις παρεμβολές στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν - «Λανθασμένες πληροφορίες»

 01.09.2025 - 16:28
Η αντίδραση του Κρεμλίνου για τις παρεμβολές στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν - «Λανθασμένες πληροφορίες»

Ανακριβείς έσπευσε να χαρακτηρίσει το Κρεμλίνο τις αναφορές για ρωσικές παρεμβολές στο αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι πληροφορίες σας είναι λανθασμένες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ σε σχόλιό του στους Financial Times, οι οποίοι πρώτοι έφεραν στο φως της δημοσιότητας το περιστατικό με την Κομισιόν να το επιβεβαιώνει.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τις παρεμβολές στο αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν: «Είμαστε συνηθισμένοι σε εχθρικές συμπεριφορές από τη Ρωσία»

Το αεροσκάφος που την μετέφερε δέχθηκε ρωσικές παρεμβολές στις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε αεροδρόμιο της Βουλγαρίας.

Τελικά το αεροσκάφος της προσγειώθηκε με ασφάλεια, στο Πλόβντιβ, τη Φιλιππούπολη, χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς χάρτες, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο CNNi.

Η φον ντερ Λάιεν πετούσε από τη Βαρσοβία στην κεντρική βουλγαρική πόλη για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας, Ρόσεν Ζελιάζκοφ, και να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο πυρομαχικών. Βρισκόταν σε περιοδεία στα κράτη της πρώτης γραμμής της ΕΕ για να συζητήσει τις προσπάθειες βελτίωσης της αμυντικής ετοιμότητας του μπλοκ σε απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει ότι οι αυξανόμενες παρεμβολές GPS που αποδίδονται στη Ρωσία κινδυνεύει να προκαλέσει αεροπορική καταστροφή, ουσιαστικά τυφλώνοντας εμπορικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τα περιστατικά παρεμβολής GPS έχουν αυξηθεί σημαντικά στη Βαλτική Θάλασσα και στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης κοντά στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας αεροπλάνα, σκάφη και πολίτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για καθημερινή πλοήγηση.

«Γενικά, έχουμε δει αρκετές τέτοιες δραστηριότητες παρεμβολής και πλαστογράφησης, ειδικά στην ανατολική πλευρά», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Άννα Καίσα Ιτκόνεν. «Η Ευρώπη είναι η περιοχή που επηρεάζεται περισσότερο παγκοσμίως σε αυτό», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: Cnn.gr

ΠΗΓΗ: Cnn.gr

 

Λετυμπιώτης: Καθημερινά διαβήματα για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων – «Παράνομη και πειρατική ενέργεια του κατοχικού μορφώματος»

Λετυμπιώτης: Καθημερινά διαβήματα για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων – «Παράνομη και πειρατική ενέργεια του κατοχικού μορφώματος»

Για «παράνομη και πειρατική ενέργεια» έκανε λόγο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφερόμενος στην κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων από το ψευδοκράτος, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει αδιάλειπτα τις διπλωματικές της ενέργειες σε όλα τα επίπεδα.

