ΔΙΕΘΝΗ

Μοντέλο του Playboy εξοργίστηκε όταν της είπαν να κρύψει το ντεκολτέ της σε πτήση - «Καλά σου έκαναν», της απαντούν

 03.09.2025 - 14:19
Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε η οργή του πρώην μοντέλου του Playboy, Σαρα Μπλέικ Τσικ, επειδή της είπαν να κρύψει το ντεκολτέ της σε πτήση της American Airlines.

«Η @AmericanAir μου είπε να κουμπώσω το πουκάμισό μου πριν να επιβιβαστώ στο αεροπλάνο» έγραψε η 34χρονη σε ανάρτησή της στο Χ για ό,τι συνέβη το βράδυ της Κυριακής σε πτήση προς Ατλάντα.

«Δεν ήξερα ότι η American Airlines είχε έναν κώδικα ενδυμασίας που απαγόρευε τη χρήση αθλητικής ενδυμασίας σε γυναίκες με μεγάλο στήθος» πρόσθεσε στην ίδια ανάρτηση.

Η Μπλέικ Τσικ δημοσίευσε, μάλιστα, και μια φωτογραφία με την πλήρη εμφάνισή της προκειμένου να υποστηρίξει το - κατά την ίδια - άδικο της αντίδρασης της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας.

Κάποιοι από τους σχολιαστές υπερασπίστηκαν την 34χρονη γράφοντας «αυτό δεν είναι καθόλου σωστό», «υποθέτω ότι η αεροσυνοδός ήταν άσχημη... απλά μια υπόθεση», «μήπως ζήλευε αυτά τα "κουτάβια";»

Ωστόσο, άλλοι συμφώνησαν ότι η ενδυμασία της δεν ήταν κατάλληλη. «Απλά κάνουν τη δουλειά τους», «είναι κορίτσι του Only Fans... Οπότε πρέπει να προωθήσει», «ως μητέρα κοριτσιού, δεν θέλω η κόρη μου να πιστεύει ότι είναι εντάξει και δεν είναι ζήλια, είναι σεβασμός προς τους άλλους. Συγχαίρω την @AmericanAir για αυτό!!» ήταν ορισμένα από τα επικριτικά για την 34χρονη που έχει 1,2 εκατ. followers στα social media όπου αναρτά συνήθως σέξι φωτογραφίες της.

 
 
 
Από την πλευρά της η American Airlines ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό. «Έχουμε μια βαθιά κουλτούρα σεβασμού τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τα μέλη της ομάδας μας, και λυπούμαστε για οτιδήποτε δεν είναι συνεπές και φιλικό. Μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία με την ηγεσία του πληρώματος εσωτερικά και θα θέλαμε να ζητήσουμε από τον ειδικό μας να το εξετάσει πιο προσεκτικά, αν είναι δυνατόν» δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο κώδικας μεταφοράς της American Airlines δεν απαγορεύει συγκεκριμένα είδη ρουχισμού, αλλά συμβουλεύει τους επιβάτες να «ντύνονται κατάλληλα», προσθέτοντας ότι «δεν επιτρέπονται τα γυμνά πόδια ή τα προσβλητικά ρούχα».

