Παναπεργία για ΑΤΑ: Θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι της ΑΗΚ

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας
Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.
Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συντεχνιών ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ, κατά το συγκεκριμένο χρόνο θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις και καλούν τα μέλη τους όπως συμμετέχουν μαζικά σε αυτές.
«Όποιες αναγκαίες εξαιρέσεις προσωπικού ή κλάδων θα σας κοινοποιηθούν σε κατοπινό στάδιο», αναφέρουν οι συντεχνίες, στην ανακοίνωση τους.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις