Παναπεργία για ΑΤΑ: Θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι της ΑΗΚ

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συντεχνιών ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ, κατά το συγκεκριμένο χρόνο θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις και καλούν τα μέλη τους όπως συμμετέχουν μαζικά σε αυτές.

«Όποιες αναγκαίες εξαιρέσεις προσωπικού ή κλάδων θα σας κοινοποιηθούν σε κατοπινό στάδιο», αναφέρουν οι συντεχνίες, στην ανακοίνωση τους.