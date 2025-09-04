Έξι συμπεριφορές των ανθρώπων που προσποιούνται ότι σε συμπαθούν

Θα γελάσουν με τα αστεία σου, θα γνέψουν καταφατικά κατά τη διάρκεια των ιστοριών σου, ακόμα και θα κάνουν υποστηρικτικά σχόλια για κάτι που σε αφορά. Μπροστά σου. Αλλά πίσω από την πλάτη σου; Είναι τελείως διαφορετικοί.

Όταν κάποιος μιλάει άσχημα για σένα ενώ προσποιείται ότι είναι καλός μαζί σου, συνήθως υπάρχουν μικρά σημάδια.

Ακολουθούν 6 συμπεριφορές των ανθρώπων που προσποιούνται ότι σε συμπαθούν, αλλά μιλούν πίσω από την πλάτη σου.

Σου κάνουν κομπλιμέντα, αλλά όχι ακριβώς κομπλιμέντα

Ένα καθαρό κομπλιμέντο είναι απλό: «Τα πήγες περίφημα». Τελεία και παύλα. Αλλά υπάρχουν και κομπλιμέντα που κρύβουν «μπηχτές». «Τα πήγες περίφημα – για εσένα».

Χρησιμοποιούν το κουτσομπολιό ως προσπάθεια σύνδεσης

Το άτομο που κουτσομπολεύει τους άλλους, θα κουτσομπολέψει και σένα. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί κουτσομπολιά για να έρθει πιο κοντά σου, τότε κάτι δεν πάει καλά. Σε θέλει στο πλευρό του σήμερα, ώστε να διατηρήσει την κοινωνική του απήχηση ψηλά αύριο. Μοιάζει με οικειότητα, τύπου «σου αποκαλύπτω κάτι», αλλά στην πραγματικότητα θέλει να κάνει κάτι άλλο. Χρειάζεται να θέσεις εξ αρχής σαφή όρια.

Συμφωνούν δημόσια μαζί σου, αλλά σε υποτιμούν ιδιωτικά

Όταν είσαι με άνθρωπο που μιλάει πίσω από την πλάτη σου, δημόσια πάντα θα σε στηρίζει. Έπειτα, αν μιλήσει σε κάποιον άλλο για σένα, θα εκφράσει τις αμφιβολίες του. Αν τον αμφισβητήσεις, θα σου πει «δεν το είπα ποτέ αυτό». Μόνο από αυτό, καταλαβαίνεις.

Αλλάζουν τη συμπεριφορά τους όταν είσαι κοντά τους

Ξέρεις, είναι αυτό το συναίσθημα όταν η ενέργεια κάποιου αλλάζει τη στιγμή που μένεις μόνο εσύ κι αυτός. Οι άνθρωποι που προσποιούνται ότι σε συμπαθούν, αλλά μιλούν πίσω από την πλάτη σου, μπορεί να είναι θερμοί όταν οι άλλοι παρακολουθούν, και μετά νωθροί όταν μένετε μόνοι σας.

Δοκιμάζουν τα όριά σου με τις πληροφορίες που έχεις για κάτι

Θα ζητήσουν μια προσωπική ενημέρωση και θα την αναμεταδώσουν «περιστασιακά» αργότερα. Μπορεί να πεις μια ιδέα, και μέσα σε μία εβδομάδα, σε ένα meeting, να παραθέσουν δημόσια τη συμβουλή σου, με μια παραλλαγή. Ζηλεύουν εσένα και τις ιδέες σου.

Δεν σε προσκαλούν σε μαζώξεις

Παραλείπεσαι από την πρόσκληση σε ένα πάρτι, «κατά λάθος». Ένας φίλος οργανώνει ένα δείπνο με «όλους» και με κάποιο τρόπο το όνομά σου δεν υπάρχει στη λίστα, μέχρι που ανεβαίνουν φωτογραφίες. Νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά, πριν προλάβεις να το αποδείξεις. Και το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι που σε εκτιμούν δεν θα το έκαναν ποτέ αυτό.