ΥΠΟΙΚ: Δεύτερη δόση για τους κουρεμένους καταθέτες από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης - Το συνολικό ποσό και οι δικαιούχοι

 04.09.2025 - 15:57
Δεύτερη δέσμη πληρωμών ύψους €44,36 εκατ. καταβάλλεται σήμερα σε 4.524 δικαιούχα φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο του Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Καταβάλλονται αποζημιώσεις 44 εκατομμυρίων σε χιλιάδες κουρεμένους καταθέτες

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2025,  έχει προωθήσει την καταβολή πληρωμών αναπλήρωσης προς δικαιούχα φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης για το έτος 2025 του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.  

Έχει προωθηθεί η δεύτερη δέσμη πληρωμών αναπλήρωσης σε 4.524 πρόσθετα δικαιούχα πρόσωπα συνολικού ποσού €44,36 εκατ., τα οποία είχαν προβεί στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Έλεγχος Αποτελεσμάτων Απομείωσης Σχεδίου Αναπλήρωσης», μέχρι τις 13 Αυγούστου 2025, και των οποίων τα στοιχεία της αίτησής τους είχαν επιβεβαιωθεί.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να προβαίνει σε πληρωμές αναπλήρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την έγκαιρη και δίκαιη εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων φυσικών προσώπων.

Καταληκτικά, και σε συνέχεια της Ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 19/6/2025 αναφορικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Έλεγχος Αποτελεσμάτων Απομείωσης Σχεδίου Αναπλήρωσης», το Υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει τα επηρεαζόμενα φυσικά πρόσωπα που είχαν προβεί στην υποβολή αίτησης μέσω της υπηρεσίας «Συμμετοχή στο Σχέδιο Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης» κατά την περίοδο  20/12/2023 έως 25/5/2024, και που μέχρι στιγμής δεν έχουν προβεί στην επιβεβαίωση/έλεγχο των στοιχείων της αίτησής τους, ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.

