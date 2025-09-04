Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο αστυνομικός με το ψευδώνυμο «γκόμενα»

 04.09.2025 - 16:10
Μαφία Κρήτης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο αστυνομικός με το ψευδώνυμο «γκόμενα»

Ελεύθερος με μοναδικό περιοριστικό όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αφέθηκε 38χρονος αστυνομικός από το Ρέθυμνο που εμπλέκεται στην υπόθεση της μαφίας της Κρήτης.

Ο 38χρονος αστυνομικός ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για «Υποβοήθηση Εγκληματικής Οργάνωσης με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου», πέρασε χτες, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων και απολογήθηκε για όσα του καταλογίζονται.

Τον φώναζαν «γκόμενα»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο αστυνομικός φαίνεται να είχε επαφές με μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκονται στη δικογραφία, ενώ έδινε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αστυνομικές επιχειρήσεις και έρευνες που ίσως ενδιέφεραν το παράνομο κύκλωμα.

Από τη δικογραφία, του προσδίδεται το προσωνύμιο «Γκόμενα» ή «Κοπέλα» κατά τις συνομιλίες μελών μεταξύ τους, όταν αναφέρονταν σε αυτόν.

Πηγή: ethnos.gr

ΥΠΟΙΚ: Δεύτερη δόση για τους κουρεμένους καταθέτες από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης - Το συνολικό ποσό και οι δικαιούχοι

 04.09.2025 - 15:57
VIDEO: Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ επέστρεψαν στα καθήκοντά τους - Η αλλαγή στην εμφάνιση της πριγκίπισσας

 04.09.2025 - 16:18
Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.

