ΔΙΕΘΝΗ

Θλίψη στην παγκόσμια μόδα - Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

 04.09.2025 - 16:23
Θλίψη στην παγκόσμια μόδα - Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο μεγάλος σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του ιδρυτή και δημιουργού και κινητήριας δύναμης της Armani Group. Ο κ. Αρμάνι, όπως τον φώναζαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του, έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ακούραστος, δούλευε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερωμένος στην εταιρεία, τις κολεξιόν του και στα project, τα υπάρχοντα και τα μελλοντικά» αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Το μεγάλο βιογραφικό του

Ο Αρμάνι θεωρείτο ένας από τους πλουσιότερους και πιο ισχυρούς σχεδιαστές μόδας στον κόσμο.

Η συνεισφορά του στη μόδα τιμάται με διεθνή βραβεία και αναγνώριση. Είναι γνωστός για τον διακριτικό, λιτό αλλά εξαιρετικά κομψό σχεδιασμό του, που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την κομψότητα στην καθημερινή ζωή.

Τα πρώτα χρόνια

Ο Αρμάνι γεννήθηκε σε μια μεσαία οικογένεια στην Πιατσέντσα της Ιταλίας. Αρχικά σπούδασε ιατρική, αλλά γρήγορα συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν το πάθος του και στράφηκε στη μόδα και το design. Ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός βιτρινών στο πολυκατάστημα La Rinascente στο Μιλάνο.

Καριέρα στη μόδα

Τη δεκαετία του 1960 εργάστηκε ως σχεδιαστής για τον Nino Cerruti, ενώ το 1975 ίδρυσε τον δικό του οίκο μόδας μαζί με τον συνεργάτη του Σέρτζιο Γκαλέοτι. Η μάρκα Giorgio Armani έγινε συνώνυμο της διαχρονικής κομψότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στα σακάκια με χαλαρή γραμμή που επαναπροσδιόρισαν το ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο.

Ο Αρμάνι υπήρξε επίσης πρωτοπόρος στη συνεργασία της μόδας με τον κινηματογράφο – σχεδίασε κοστούμια για την ταινία American Gigolo (1980) με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, καθιερώνοντας τον μινιμαλισμό του στο Χόλιγουντ.

Επιχειρηματική επέκταση

Στη διάρκεια των δεκαετιών, η αυτοκρατορία Armani επεκτάθηκε πέρα από την υψηλή ραπτική και το prêt-à-porter, σε αρώματα, καλλυντικά, αξεσουάρ, έπιπλα, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Το brand διαθέτει πολλές σειρές, όπως:
• Giorgio Armani (υψηλή ραπτική)
• Emporio Armani (νεανική μόδα)
• Armani Exchange (casual, πιο προσιτή μόδα)
• Armani Privé (haute couture)

 

