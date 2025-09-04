Τροχαίο στη Λευκωσία: Αυξημένη τροχαία κίνηση στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας
Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο οχήματα προσέκρουσαν μεταξύ τους λίγο πριν την είσοδο τους στον κυκλικό κόμβο.
Από την σύγκρουση δεν προκλήθηκε οποιοσδήποτε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο επικρατεί τροχαία κίνηση.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις