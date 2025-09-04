Τροχαίο στη Λευκωσία: Αυξημένη τροχαία κίνηση στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο οχήματα προσέκρουσαν μεταξύ τους λίγο πριν την είσοδο τους στον κυκλικό κόμβο.

Από την σύγκρουση δεν προκλήθηκε οποιοσδήποτε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο επικρατεί τροχαία κίνηση.

Δείτε φωτογραφίες: