Βουλευτικές 2026: Αυτός είναι ο αριστίνδην υποψήφιος του ΔΗΣΥ στην Επαρχία Λεμεσού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλευτικές 2026: Αυτός είναι ο αριστίνδην υποψήφιος του ΔΗΣΥ στην Επαρχία Λεμεσού

 04.09.2025 - 16:38
Βουλευτικές 2026: Αυτός είναι ο αριστίνδην υποψήφιος του ΔΗΣΥ στην Επαρχία Λεμεσού

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτα Δημητρίου, υποδέχθηκε σήμερα στα γραφεία της Παράταξης τον πρώην καλαθοσφαιριστή και νυν προπονητή κ. Μιχάλη Κουνούνη, στον οποίο πρότεινε να είναι αριστίνδην υποψήφιος στην Επαρχία Λεμεσού.

Στη δήλωσή της η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι ο Μιχάλης Κουνούνης έχει προσφέρει ουσιαστικά τόσο ως καταξιωμένος καλαθοσφαιριστής, σε υψηλό επίπεδο, όσο και ως προπονητής κατόπιν στο γυναικείο μπάσκετ. Έχει συμβάλει, όπως επεσήμανε, με διαρκή δράση, στα κοινωνικά και αθλητικά δρώμενα και στην καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων. «Η υποψηφιότητά του ενισχύει ουσιαστικά την ομάδα μας και μας γεμίζει αισιοδοξία. Γνωρίζει άλλωστε από πρωταθλητισμό». Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ευχήθηκε στον κ. Κουνούνη «κάθε επιτυχία στον κοινό μας αγώνα για μια πιο δίκαιη και σύγχρονη Κύπρο». 

Από την πλευρά του ο κ. Κουνούνης αφού ευχαρίστησε την κ. Δημητρίου για την τιμητική πρόταση που του έγινε, δήλωσε έτοιμος να εργαστεί με όλες του τις δυνάμεις για να προσφέρει στην κοινωνία και στην πόλη του. «Για μένα ο αθλητισμός είναι στάση και τρόπος ζωής» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Κουνούνης.

 

Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.

