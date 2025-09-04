Υπ. Ενέργειας: «Προτεραιότητα η ενεργειακή μετάβαση μέσω έλευσης ΦΑ και προώθησης ΑΠΕ»

Σε χαιρετισμό του που αναγνώστηκε σε πρόγευμα εργασίας του Συνδέσμου Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας Κύπρου με θέμα «Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας και Πράσινη Μετάβαση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Κύπρο», ο Υπουργός Ενέργειας σημείωσε πως «υπάρχουν ακόμα ανοιχτά ζητήματα σε σχέση με την έλευση φυσικού αερίου και την προσπάθεια ολοκλήρωσης του τερματικού στο Βασιλικό».

Όπως σημείωσε, «στην παρούσα φάση αναμένεται η έκθεση του νέου διαχειριστή έργου που προσλήφθηκε από την ΕΤΥΦΑ όσον αφορά στα ημιτελή έργα», ενώ παράλληλα ανέφερε πως «προχωρούν οι εργασίες που υπολείπονται στο πλοίο ‘Προμηθέας’, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του ως πλωτής μονάδας εισαγωγής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου».

Σε σχέση με την αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι «συστήσαμε το 2023 την Υπηρεσία Ενιαίας Εξυπηρέτησης για την ταχεία αδειοδότηση των έργων Ανανεώσιμων Πηγών, καθώς και εργασιών που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων», για να προσθέσει ότι προχώρησαν, επίσης, με τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

«Στην παρούσα φάση», εξήγησε, «η εν λόγω ψηφιακή πλατφόρμα επεκτείνεται ώστε να διασυνδεθεί με όλες τις αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης, με σκοπό τη διεκπεραίωση των σχετικών αιτήσεων εντός των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπει η νομοθεσία. Σημειώνω ότι γίνεται, επίσης, κοινή προσπάθεια για καταρτισμό ενός ενιαίου μητρώου υφιστάμενων αιτήσεων για έργα ΑΠΕ που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης».

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό «στο επίκεντρο της πολιτικής μας βρίσκεται επίσης η υποχρέωση εφαρμογής της 'αρχής της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση', η οποία αφορά τόσο στις μεγάλες επενδύσεις που θα έχουν αντίκτυπο στην κατανάλωση ή στον ενεργειακό εφοδιασμό, όσο και στη μετατροπή των παλαιότερων, ενεργοβόρων οικοδομών σε κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης».

Εξάλλου, ανέφερε ότι «σημαντική δουλειά γίνεται, ασφαλώς, από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και σε σχέση με τη διαχείριση και αναβάθμιση του βιομηχανικού τομέα της Κύπρου», για να προσθέσει ότι «προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο μας, μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, ετοιμάζει το νέο Έγγραφο Πολιτικής για την Ανταγωνιστικότητα και τη Διεθνοποίηση της Κυπριακής Βιομηχανίας 2025-2030».

«Το νέο Έγγραφο Πολιτικής», είπε, στη συνεχεία, «αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που στόχο έχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού τομέα μέσω καινοτόμων πρακτικών, βιώσιμων τεχνολογιών και ψηφιακού μετασχηματισμού, προωθώντας, παράλληλα, την επέκταση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές του εξωτερικού».

Πρόσθεσε ότι «η στρατηγική που καταγράφεται στο Έγγραφο εστιάζει, επίσης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανθεκτικότητα της βιομηχανίας».

Στο μεταξύ, ανέφερε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία της Πράσινης Μετάβασης, την έχει αναδείξει ως τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας», συμπληρώνοντάς ότι κατά συνέπεια «η Πράσινη Μετάβαση αποτελεί κεντρικό στοιχείο των στρατηγικών κατευθύνσεων του νέου Εγγράφου Πολιτικής, με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την κυκλική οικονομία και την καινοτομία, οι οποίες αναδεικνύονται σε κρίσιμους μοχλούς για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του βιομηχανικού οικοσυστήματος».

Επιπλέον, είπε ότι «μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, το Υπουργείο φιλοδοξεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι κυπριακές επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και, γενικότερα, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «μέσα από στοχευμένα Σχέδια Χορηγιών, τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, παρέχεται ενεργή στήριξη στις επιχειρήσεις για την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, καθώς και για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ