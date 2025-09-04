Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Σε λαϊκό προσκύνημα το Σαββατοκύριακο στο Μιλάνο η σορός του Αρμάνι

 04.09.2025 - 19:06
Σε λαϊκό προσκύνημα το Σαββατοκύριακο στο Μιλάνο η σορός του Αρμάνι

Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί, το Σαββατοκύριακο, στο Μιλάνο, η σορός του μεγάλου σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι, ενώ η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό, οικογενειακό κύκλο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θλίψη στην παγκόσμια μόδα - Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

Ο Ιταλός μόδιστρος διεθνούς φήμης πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών. Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί και είχε αναγκαστεί να ακυρώσει μια σειρά επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Το στυλ και οι σχεδιαστικές επιλογές του Αρμάνι ήταν συνώνυμο φινέτσας και μοναδικής κομψότητας, σε όλο τον κόσμο.

Είχε γεννηθεί το 1934 στην Πιατσέντσα της Βόρειας Ιταλίας και το 1949 είχε μετακομίσει με την οικογένειά του στο Μιλάνο.

Γράφτηκε στη σχολή της Ιατρικής, αλλά, πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του άρχισε να εργάζεται ως υπάλληλος σε καταστήματα ενδυμάτων του Μιλάνου και το 1965, ο σχεδιαστής Νίνο Τσερούτι του ανέθεσε την ευθύνη της κολεξιόν του.

Τον Σεπτέμβριο του 1975 παρουσίασε την πρώτη του συλλογή στην ιταλική συμπρωτεύουσα. Κύριο στοιχείο της δημιουργικότητάς του ήταν πάντα ότι η μόδα πρέπει να κολακεύει τις γυναίκες και τους άνδρες, όχι να τους επιβάλλεται, με μαλακά υφάσματα και απαλά χρώματα, από το γκρι μέχρι το μπέζ και το πάντα κλασικό μαύρο.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι κατάφερε να συνδυάσει την υψηλή μόδα με γραμμές ενδυμάτων αφιερωμένες στους νέους, κάνοντας πράξη τη θεωρία ότι τα σχέδιά του δεν ανήκαν μόνον σε μία ηλικιακή και κοινωνική τάξη.

Χρησιμοποίησε τη διαφήμιση για να κάνει παγκοσμίως γνωστά τα ενδύματά του, είχε πάντα αίσθηση του μέτρου στις συνεντεύξεις και εμφανίσεις του, χωρίς τίποτα το περιττό.

Η Ιταλία, σήμερα, πενθεί για τον χαμό του «βασιλιά Τζόρτζιο», ο οποίος χάρισε αυτοπεποίθηση και γοητεία, σε εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες σ' όλο τον κόσμο.

«Το να λυπάσαι για κάποιες επιλογές του παρελθόντος δεν έχει νόημα. Αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι είναι σημαντικό να αφιερώνεις χρόνο, όχι μόνο στη δουλειά, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάς και έχεις κοντά σου», είχε πει ο πολυτάλαντος σχεδιαστής σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

