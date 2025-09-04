Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων

 04.09.2025 - 19:25
ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετείχε σήμερα σε συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, η οποία συγκλήθηκε από από τον Πρόεδρο της Γαλλίας και τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασίλειου, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν αριθμός αρχηγών ευρωπαϊκών και άλλων χωρών καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. 
 
Στόχος της τηλεδιάσκεψης ήταν η συνέχιση του συντονισμού των προσπαθειών που καταβάλλουν τα μέλη της Συμμαχίας για επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός. 
 
Η Κύπρος είναι ενεργό μέλος αυτής της διεθνούς συμμαχίας, η οποία στοχεύει στην επίτευξη δίκαιης ειρήνης η οποία  να σέβεται τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αλλά και να προασπίζει τα συμφέροντα ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ευρώπης.
 
Η Κύπρος, η οποία βιώνει εδώ και 51 χρόνια την κατοχή μεγάλου μέρους των εδαφών της μετά την παράνομη τουρκική εισβολή, τάσσεται υπέρ του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των κρατών.

