Τριγμοί στο πολιτικό σκηνικό από το πόρισμα για εμπλοκή πρώην κομματάρχη σε υποθέσεις διαφθοράς

«Καλώ την Αρχή Κατά της Διαφθοράς να αναφέρει ποιες είναι οι τρεις υποθέσεις “διαφθοράς που ολοκληρώθηκαν και απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία και δεν προχώρησε καμία”!».

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, τελικά όπως διευκρινίστηκε, ο ντόρος αφορούσε την περιβόητη υπόθεση αναστολής ποινικών διώξεων από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη και την άρνηση του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας Μιχάλη Κατσουνωτού να απαντήσει σε ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν σε σχέση με την υπόθεση από τους επιθεωρητές της Αρχής, η οποία επισημαίνει ότι:

«Δεν διαπιστώθηκαν πράξεις διαφθοράς αλλά παραβίαση των προνοιών της νομοθεσίας, οι οποίες επιβάλλουν υποχρέωση σε μάρτυρες που κλητεύονται, να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις που τους υποβάλλονται. Ο Γενικός Εισαγγελέας διαφώνησε με τη θέση της Αρχής, η οποία σημείωσε τη διαφωνία της και έκτοτε το θέμα θεωρείται λήξαν».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό αναμένεται να προκαλέσει το πόρισμα που θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα από την Αρχή σε σχέση με την εμπλοκή γνωστού πολιτικού προσώπου και πρώην προέδρου κόμματος και κρατικού αξιωματούχου σε υποθέσεις διαφθοράς.

Αντιθέτως, το πόρισμα για το Κράτος Μαφία του Μακάριου Δρουσιώτη, μετατίθεται για τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Δείτε το ρεπορτάζ: