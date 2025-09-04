Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριγμοί στο πολιτικό σκηνικό από το πόρισμα για εμπλοκή πρώην κομματάρχη σε υποθέσεις διαφθοράς

 04.09.2025 - 22:26
Τριγμοί στο πολιτικό σκηνικό από το πόρισμα για εμπλοκή πρώην κομματάρχη σε υποθέσεις διαφθοράς

Νέα θεσμική σύγκρουση μεταξύ της Αρχής κατά της Διαφθοράς και του Γενικού Εισαγγελέα για μια… παρεξήγηση. Αφορμή στάθηκαν τα όσα ειπώθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για τρεις υποθέσεις διαφθοράς που στάλθηκαν από την Αρχή, αλλά κόλλησαν στην Νομική Υπηρεσία. Θέση που προκάλεσε την οργίλη αντίδραση του Γιώργου Σαββίδη.

«Καλώ την Αρχή Κατά της Διαφθοράς να αναφέρει ποιες είναι οι τρεις υποθέσεις “διαφθοράς που ολοκληρώθηκαν και απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία και δεν προχώρησε καμία”!».

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, τελικά όπως διευκρινίστηκε, ο ντόρος αφορούσε την περιβόητη υπόθεση αναστολής ποινικών διώξεων από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη και την άρνηση του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας Μιχάλη Κατσουνωτού να απαντήσει σε ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν σε σχέση με την υπόθεση από τους επιθεωρητές της Αρχής, η οποία επισημαίνει ότι:

«Δεν διαπιστώθηκαν πράξεις διαφθοράς αλλά παραβίαση των προνοιών της νομοθεσίας, οι οποίες επιβάλλουν υποχρέωση σε μάρτυρες που κλητεύονται, να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις που τους υποβάλλονται. Ο Γενικός Εισαγγελέας διαφώνησε με τη θέση της Αρχής, η οποία σημείωσε τη διαφωνία της και έκτοτε το θέμα θεωρείται λήξαν».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό αναμένεται να προκαλέσει το πόρισμα που θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα από την Αρχή σε σχέση με την εμπλοκή γνωστού πολιτικού προσώπου και πρώην προέδρου κόμματος και κρατικού αξιωματούχου σε υποθέσεις διαφθοράς.

Αντιθέτως, το πόρισμα για το Κράτος Μαφία του Μακάριου Δρουσιώτη, μετατίθεται για τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

