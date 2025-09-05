Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή είναι σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν οι: Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα

