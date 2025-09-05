Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 17χρονος - Παρασύρθηκε από όχημα 20χρονης ενώ διασταύρωνε τον δρόμο

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα στα πόδια καθώς και αιμορραγία στον πνεύμονα και την κοιλιά.

Ο νεαρός νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείο Πάφου με την κατάσταση του να θεωρείται σοβαρή.

Στην οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης με μηδενική ένδειξη.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.