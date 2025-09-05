Τα ζώδια που θα θριαμβεύσουν τον Σεπτέμβριο

ΔΗΣΥ: Σε πορεία εσωκομματικών εκλογών – Οι «ισχυρές» υποψηφιότητες και ο κίνδυνος των εσωτερικών εντάσεων
Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα βουλευτικά ψηφοδέλτια του Δημοκρατικού Συναγερμού, το πολιτικό θερμόμετρο στην Πινδάρου ανεβαίνει αισθητά. Η ημερομηνία-ορόσημο της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για έντονες εσωκομματικές διεργασίες, με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι οι κάλπες, δεν θα αποφευχθούν σε αρκετές επαρχίες.