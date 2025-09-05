Δολοφονία 22χρονου Γιώργου: Ραγίζουν «καρδιές» οι γονείς του μετά από εννέα χρόνια - «Δεν θέλουμε να ζήσουμε χωρίς δικαιοσύνη»

Ο George Low είχε δεχθεί θανατηφόρες μαχαιριές στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, κοντά στην πλατεία της Αγίας Νάπας, με τους υπόπτους να είχαν διαφύγει πρώτα στα κατεχόμενα ενώ μετέπειτα έφυγαν από την Κύπρο.

Γονείς 22χρονου: «Δεν θέλουμε να ζήσουμε χωρίς δικαιοσύνη»

Στο Dartford, συγγενείς και φίλοι θυμόνται ακόμη τη στιγμή που έμαθαν την τραγική είδηση, με την μητέρα του να αναφέρει πως δεν μπορούσε να το πιστέψει «αλλά ήταν αλήθεια».

«Με εξοργίζει που οι ύποπτοι μάλλον απολαμβάνουν τη ζωή τους. Ίσως πια να μην κοιτάζουν καν πίσω τους, εννέα χρόνια μετά. Δεν θέλουμε να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας χωρίς να ξέρουμε αν θα αποδοθεί ποτέ δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Ελπίζω στη διάρκεια της ζωής μας να δικαιωθεί ο George, για να μπορέσουμε επιτέλους να θρηνήσουμε σωστά την απώλειά του», είπε ο πατέρας του άτυχου 22χρονου.

Σημειώνεται ότι διεθνή και ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί για τους δύο υπόπτους, Sali Ahmet και Mehmet Akpinar, οι οποίοι διέφυγαν στα κατεχόμενα.

Ωστόσο, η Τουρκία δεν εκδίδει τους κατηγορούμενους προς τις κυπριακές αρχές, με τον δικηγόρο της οικογένειας του 22χρονου να καταγγέλλει ότι η Λευκωσία δεν δίνει πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία, επιμένοντας να γίνει η δίκη στις ελεύθερες περιοχές.

Με πληροφορίες από Parikiaki/ BBC.