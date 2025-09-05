Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔολοφονία 22χρονου Γιώργου: Ραγίζουν «καρδιές» οι γονείς του μετά από εννέα χρόνια - «Δεν θέλουμε να ζήσουμε χωρίς δικαιοσύνη»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δολοφονία 22χρονου Γιώργου: Ραγίζουν «καρδιές» οι γονείς του μετά από εννέα χρόνια - «Δεν θέλουμε να ζήσουμε χωρίς δικαιοσύνη»

 05.09.2025 - 09:47
Δολοφονία 22χρονου Γιώργου: Ραγίζουν «καρδιές» οι γονείς του μετά από εννέα χρόνια - «Δεν θέλουμε να ζήσουμε χωρίς δικαιοσύνη»

Ανεξιχνίαστη παραμένει η υπόθεση του 22χρονου George Low από το Dartford, που δολοφονήθηκε στην Αγία Νάπα τον Αύγουστο του 2016.

Ο George Low είχε δεχθεί θανατηφόρες μαχαιριές στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, κοντά στην πλατεία της Αγίας Νάπας, με τους υπόπτους να είχαν διαφύγει πρώτα στα κατεχόμενα ενώ μετέπειτα έφυγαν από την Κύπρο.

Γονείς 22χρονου: «Δεν θέλουμε να ζήσουμε χωρίς δικαιοσύνη»

Στο Dartford, συγγενείς και φίλοι θυμόνται ακόμη τη στιγμή που έμαθαν την τραγική είδηση, με την μητέρα του να αναφέρει πως δεν μπορούσε να το πιστέψει «αλλά ήταν αλήθεια».

«Με εξοργίζει που οι ύποπτοι μάλλον απολαμβάνουν τη ζωή τους. Ίσως πια να μην κοιτάζουν καν πίσω τους, εννέα χρόνια μετά. Δεν θέλουμε να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας χωρίς να ξέρουμε αν θα αποδοθεί ποτέ δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Ελπίζω στη διάρκεια της ζωής μας να δικαιωθεί ο George, για να μπορέσουμε επιτέλους να θρηνήσουμε σωστά την απώλειά του», είπε ο πατέρας του άτυχου 22χρονου.

Σημειώνεται ότι διεθνή και ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί για τους δύο υπόπτους, Sali Ahmet και Mehmet Akpinar, οι οποίοι διέφυγαν στα κατεχόμενα.

Ωστόσο, η Τουρκία δεν εκδίδει τους κατηγορούμενους προς τις κυπριακές αρχές, με τον δικηγόρο της οικογένειας του 22χρονου να καταγγέλλει ότι η Λευκωσία δεν δίνει πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία, επιμένοντας να γίνει η δίκη στις ελεύθερες περιοχές.

 Με πληροφορίες από Parikiaki/ BBC.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυστήριο με την απόδειξη 63.000 ευρώ σε εστιατόριο: Όλοι ψάχνουν τον αθλητή που ήταν στο τραπέζι
Πλέον μπορείς να απολαύσεις brunch στην αυλή ενός... παλιού σχολείου - Δείτε φωτογραφίες
Δολοφονία 22χρονου Γιώργου: Ραγίζουν «καρδιές» οι γονείς του μετά από εννέα χρόνια - «Δεν θέλουμε να ζήσουμε χωρίς δικαιοσύνη»
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ξενοφών Χριστοφίδης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 17χρονος - Παρασύρθηκε από όχημα 20χρονης ενώ διασταύρωνε τον δρόμο
Ολοήμερα ΤΩΡΑ: Όταν το σχολείο κλείνει στις 1:05, καταρρέει και η οικογενειακή οικονομία
ΑΤΑ: Δικαίωμα ή προνόμιο;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στην Κύπρο οι υπουργοί Εξωτερικών και Πετρελαίου της Αιγύπτου - Επαφές με την ανώτατη ηγεσία

 05.09.2025 - 09:40
ΔΗΣΥ: Σε πορεία εσωκομματικών εκλογών – Οι «ισχυρές» υποψηφιότητες και ο κίνδυνος των εσωτερικών εντάσεων

ΔΗΣΥ: Σε πορεία εσωκομματικών εκλογών – Οι «ισχυρές» υποψηφιότητες και ο κίνδυνος των εσωτερικών εντάσεων

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα βουλευτικά ψηφοδέλτια του Δημοκρατικού Συναγερμού, το πολιτικό θερμόμετρο στην Πινδάρου ανεβαίνει αισθητά. Η ημερομηνία-ορόσημο της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για έντονες εσωκομματικές διεργασίες, με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι οι κάλπες, δεν θα αποφευχθούν σε αρκετές επαρχίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Σε πορεία εσωκομματικών εκλογών – Οι «ισχυρές» υποψηφιότητες και ο κίνδυνος των εσωτερικών εντάσεων

ΔΗΣΥ: Σε πορεία εσωκομματικών εκλογών – Οι «ισχυρές» υποψηφιότητες και ο κίνδυνος των εσωτερικών εντάσεων

  •  05.09.2025 - 06:28
Στην Κύπρο οι υπουργοί Εξωτερικών και Πετρελαίου της Αιγύπτου - Επαφές με την ανώτατη ηγεσία

Στην Κύπρο οι υπουργοί Εξωτερικών και Πετρελαίου της Αιγύπτου - Επαφές με την ανώτατη ηγεσία

  •  05.09.2025 - 09:40
Μήνυμα ΥΠΑΝ για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς - «Η παιδεία αλλάζει με αποφασιστικά βήματα»

Μήνυμα ΥΠΑΝ για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς - «Η παιδεία αλλάζει με αποφασιστικά βήματα»

  •  05.09.2025 - 07:49
Γυναικοκτονία στην Πάφο: Πήρε εξιτήριο ο 53χρονος - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ενώπιον Δικαστηρίου

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Πήρε εξιτήριο ο 53χρονος - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ενώπιον Δικαστηρίου

  •  05.09.2025 - 08:23
Δολοφονία 22χρονου Γιώργου: Ραγίζουν «καρδιές» οι γονείς του μετά από εννέα χρόνια - «Δεν θέλουμε να ζήσουμε χωρίς δικαιοσύνη»

Δολοφονία 22χρονου Γιώργου: Ραγίζουν «καρδιές» οι γονείς του μετά από εννέα χρόνια - «Δεν θέλουμε να ζήσουμε χωρίς δικαιοσύνη»

  •  05.09.2025 - 09:47
ΑΤΑ: Δικαίωμα ή προνόμιο;

ΑΤΑ: Δικαίωμα ή προνόμιο;

  •  05.09.2025 - 06:26
Video: Από την Κύπρο στη Γάζα - Έφθασε η ανθρωπιστική βοήθεια με τρόφιμα σε αμάχους

Video: Από την Κύπρο στη Γάζα - Έφθασε η ανθρωπιστική βοήθεια με τρόφιμα σε αμάχους

  •  05.09.2025 - 08:09
Πλέον μπορείς να απολαύσεις brunch στην αυλή ενός... παλιού σχολείου - Δείτε φωτογραφίες

Πλέον μπορείς να απολαύσεις brunch στην αυλή ενός... παλιού σχολείου - Δείτε φωτογραφίες

  •  05.09.2025 - 09:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα