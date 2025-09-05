Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κύπρο οι υπουργοί Εξωτερικών και Πετρελαίου της Αιγύπτου - Επαφές με την ανώτατη ηγεσία

 05.09.2025 - 09:40
Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιούν σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών και Πετρελαίου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

Λίγο μετά τις 10, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι αναμένεται να αφιχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και θα έχει συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο.

Στις 12 το μεσημέρι, οι Αιγύπτιοι υπουργοί Εξωτερικών και Πετρελαίου θα μεταβούν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνουν θα δεκτοί από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Γύρω στη μία, ο κ. Αμπντελάτι θα συναντηθεί και με την Πρόεδρο της Βουλής.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων των Αιγυπτίων αξιωματούχων στην Κύπρο αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Λευκωσίας - Καΐρου, τα ενεργειακά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

