Επίθεση κατά αστυνομικών: Έτσι τραυματίστηκε ο συνοδηγός - Πώς έγινε η επεισοδιακή σύλληψη του οδηγού

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, γύρω στις 08:00, μέλος της Τροχαίας εντόπισε οδηγό οχήματος να προβαίνει σε αντικανονικό προσπέρασμα και του έκανε σήμα να σταματήσει.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός μύριζε έντονα αλκοόλ και του ζητήθηκε να υποβληθεί σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοτέστ, κάτι το οποίο αρνήθηκε.

Ο οδηγός συνελήφθη για άρνηση παροχής δείγματος για έλεγχο αλκοόλης, ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του.

Κατά την προσπάθεια σύλληψης του οδηγού, ο συνοδηγός εξήλθε του οχήματος και επιχείρησε να παρέμβει, πιάνοντας το χέρι του Αστυνομικού που κρατούσε τον πρώτο ύποπτο.

Στη συνέχεια συνελήφθη και ο συνοδηγός, για παρεμπόδιση αστυνομικού έργου και αντίσταση κατά της Αρχής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι δύο ύποπτοι εξέφρασαν ύβρεις και απειλές προς τους αστυνομικούς.

Ο πρώτος ύποπτος οδηγήθηκε σε αστυνομικό σταθμό και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο δεύτερος, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, παραπονέθηκε για πόνο στο πόδι και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στην αριστερή κνήμη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο τραυματισμός φαίνεται να προκλήθηκε κατά την πτώση του στο έδαφος μαζί με το μέλος της Αστυνομίας, ενώ αντιστεκόταν στη σύλληψή του.

Ο τραυματίας κρατήθηκε για νοσηλεία υπό φρούρηση, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ