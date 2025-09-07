Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕπίθεση κατά αστυνομικών: Έτσι τραυματίστηκε ο συνοδηγός - Πώς έγινε η επεισοδιακή σύλληψη του οδηγού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επίθεση κατά αστυνομικών: Έτσι τραυματίστηκε ο συνοδηγός - Πώς έγινε η επεισοδιακή σύλληψη του οδηγού

 07.09.2025 - 11:10
Επίθεση κατά αστυνομικών: Έτσι τραυματίστηκε ο συνοδηγός - Πώς έγινε η επεισοδιακή σύλληψη του οδηγού

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου μέλη της Τροχαίας Λευκωσίας, σε περιστατικό που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ευαγόρου, στη Λευκωσία.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, γύρω στις 08:00, μέλος της Τροχαίας εντόπισε οδηγό οχήματος να προβαίνει σε αντικανονικό προσπέρασμα και του έκανε σήμα να σταματήσει.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ένταση στη Λευκωσία: Οδηγός αρνήθηκε αλκοτέστ και επιτέθηκε σε Αστυνομικό - Στο νοσοκομείο ο συνοδηγός

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός μύριζε έντονα αλκοόλ και του ζητήθηκε να υποβληθεί σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοτέστ, κάτι το οποίο αρνήθηκε.

Ο οδηγός συνελήφθη για άρνηση παροχής δείγματος για έλεγχο αλκοόλης, ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του.

Κατά την προσπάθεια σύλληψης του οδηγού, ο συνοδηγός εξήλθε του οχήματος και επιχείρησε να παρέμβει, πιάνοντας το χέρι του Αστυνομικού που κρατούσε τον πρώτο ύποπτο.

Στη συνέχεια συνελήφθη και ο συνοδηγός, για παρεμπόδιση αστυνομικού έργου και αντίσταση κατά της Αρχής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι δύο ύποπτοι εξέφρασαν ύβρεις και απειλές προς τους αστυνομικούς.

Ο πρώτος ύποπτος οδηγήθηκε σε αστυνομικό σταθμό και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο δεύτερος, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, παραπονέθηκε για πόνο στο πόδι και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στην αριστερή κνήμη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο τραυματισμός φαίνεται να προκλήθηκε κατά την πτώση του στο έδαφος μαζί με το μέλος της Αστυνομίας, ενώ αντιστεκόταν στη σύλληψή του.

Ο τραυματίας κρατήθηκε για νοσηλεία υπό φρούρηση, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Οι περιοχές που επηρεάστηκαν - Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο 52χρονος Πάρης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
«Ματωμένο φεγγάρι»: Τι ώρα θα είναι ορατή από την Κύπρο η έκλειψη σελήνης - Από που μπορείτε να την παρακολουθήσετε
Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες
Σχολική τσάντα: Πώς να μην επιβαρύνει την υγεία του παιδιού
Τα 12 + 1 πράγματα που συμβαίνουν μόνο σε κυπριακούς γάμους - Αλήθειες που πονάνε και θα σε κάνουν να γελάσεις
Ανδρέας- Σιμώνη: «Λιώσαμε» με το νέο βίντεο της νεογέννητης κόρη τους - Η τρυφερή ανάρτηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μαφία στην Κρήτη: Ιερωμένοι έδιναν και εντολές… ξυλοδαρμών - Οι εκβιασμοί και το παρασκήνιο

 07.09.2025 - 10:59
Ανασχηματισμός στον Ορίζοντα: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σχεδιάζει το μέλλον, ανεξαρτήτως προσώπων

Ανασχηματισμός στον Ορίζοντα: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σχεδιάζει το μέλλον, ανεξαρτήτως προσώπων

Η Κυβέρνηση χαράσσει την πορεία για το 2026, με φόντο την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ – Όλα δείχνουν ότι οι αλλαγές στο Υπουργικό, είναι θέμα χρόνου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός στον Ορίζοντα: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σχεδιάζει το μέλλον, ανεξαρτήτως προσώπων

Ανασχηματισμός στον Ορίζοντα: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σχεδιάζει το μέλλον, ανεξαρτήτως προσώπων

  •  07.09.2025 - 07:33
Επίθεση κατά αστυνομικών: Έτσι τραυματίστηκε ο συνοδηγός - Πώς έγινε η επεισοδιακή σύλληψη του οδηγού

Επίθεση κατά αστυνομικών: Έτσι τραυματίστηκε ο συνοδηγός - Πώς έγινε η επεισοδιακή σύλληψη του οδηγού

  •  07.09.2025 - 11:10
Έμπλεξε νεαρός: Τον ανέκοψαν για έλεγχο και εντόπισαν από κάνναβη και κοκαΐνη μέχρι LSD

Έμπλεξε νεαρός: Τον ανέκοψαν για έλεγχο και εντόπισαν από κάνναβη και κοκαΐνη μέχρι LSD

  •  07.09.2025 - 07:40
Σεισμός στην Κύπρο: Οι περιοχές που επηρεάστηκαν - Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος

Σεισμός στην Κύπρο: Οι περιοχές που επηρεάστηκαν - Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος

  •  07.09.2025 - 09:46
Σχολική τσάντα: Πώς να μην επιβαρύνει την υγεία του παιδιού

Σχολική τσάντα: Πώς να μην επιβαρύνει την υγεία του παιδιού

  •  07.09.2025 - 07:37
Τα 12 + 1 πράγματα που συμβαίνουν μόνο σε κυπριακούς γάμους - Αλήθειες που πονάνε και θα σε κάνουν να γελάσεις

Τα 12 + 1 πράγματα που συμβαίνουν μόνο σε κυπριακούς γάμους - Αλήθειες που πονάνε και θα σε κάνουν να γελάσεις

  •  07.09.2025 - 07:35
«Ματωμένο φεγγάρι»: Τι ώρα θα είναι ορατή από την Κύπρο η έκλειψη σελήνης - Από που μπορείτε να την παρακολουθήσετε

«Ματωμένο φεγγάρι»: Τι ώρα θα είναι ορατή από την Κύπρο η έκλειψη σελήνης - Από που μπορείτε να την παρακολουθήσετε

  •  07.09.2025 - 08:00
«Οδηγός κίνδυνος-θάνατος»: Δείτε τι αποφάσισε να μεταφέρει με το αυτοκίνητό του - Φωτογραφίες

«Οδηγός κίνδυνος-θάνατος»: Δείτε τι αποφάσισε να μεταφέρει με το αυτοκίνητό του - Φωτογραφίες

  •  07.09.2025 - 08:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα