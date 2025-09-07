Επίθεση κατά αστυνομικών: Έτσι τραυματίστηκε ο συνοδηγός - Πώς έγινε η επεισοδιακή σύλληψη του οδηγού

Ανασχηματισμός στον Ορίζοντα: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σχεδιάζει το μέλλον, ανεξαρτήτως προσώπων
Η Κυβέρνηση χαράσσει την πορεία για το 2026, με φόντο την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ – Όλα δείχνουν ότι οι αλλαγές στο Υπουργικό, είναι θέμα χρόνου.
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, γύρω στις 08:00, μέλος της Τροχαίας εντόπισε οδηγό οχήματος να προβαίνει σε αντικανονικό προσπέρασμα και του έκανε σήμα να σταματήσει.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ένταση στη Λευκωσία: Οδηγός αρνήθηκε αλκοτέστ και επιτέθηκε σε Αστυνομικό - Στο νοσοκομείο ο συνοδηγός
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός μύριζε έντονα αλκοόλ και του ζητήθηκε να υποβληθεί σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοτέστ, κάτι το οποίο αρνήθηκε.
Ο οδηγός συνελήφθη για άρνηση παροχής δείγματος για έλεγχο αλκοόλης, ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του.
Κατά την προσπάθεια σύλληψης του οδηγού, ο συνοδηγός εξήλθε του οχήματος και επιχείρησε να παρέμβει, πιάνοντας το χέρι του Αστυνομικού που κρατούσε τον πρώτο ύποπτο.
Στη συνέχεια συνελήφθη και ο συνοδηγός, για παρεμπόδιση αστυνομικού έργου και αντίσταση κατά της Αρχής.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι δύο ύποπτοι εξέφρασαν ύβρεις και απειλές προς τους αστυνομικούς.
Ο πρώτος ύποπτος οδηγήθηκε σε αστυνομικό σταθμό και τέθηκε υπό κράτηση.
Ο δεύτερος, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, παραπονέθηκε για πόνο στο πόδι και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στην αριστερή κνήμη.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο τραυματισμός φαίνεται να προκλήθηκε κατά την πτώση του στο έδαφος μαζί με το μέλος της Αστυνομίας, ενώ αντιστεκόταν στη σύλληψή του.
Ο τραυματίας κρατήθηκε για νοσηλεία υπό φρούρηση, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις