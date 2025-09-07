Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΜητσοτάκης: «Η ηλεκτρική διασύνδεση θα ωφελήσει πρωτίστως την αδελφή Κύπρο»
ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης: «Η ηλεκτρική διασύνδεση θα ωφελήσει πρωτίστως την αδελφή Κύπρο»

 07.09.2025 - 12:49
Μητσοτάκης: «Η ηλεκτρική διασύνδεση θα ωφελήσει πρωτίστως την αδελφή Κύπρο»

Η ηλεκτρική διασύνδεση (GSI) είναι ένα «έργο που θα ωφελήσει πολύ την Κύπρο που είναι ενεργειακά απομονωμένη και για να γίνει αυτό το έργο πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει", δήλωσε την Κυριακή ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε πως "η πρόθεσή μας είναι το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει σύμπνοια με την κυπριακή Κυβέρνηση".

Απαντώντας σε ερώτηση, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι: «πρόκειται για έργο που θα ωφελήσει πολύ την Κύπρο που είναι ενεργειακά απομονωμένη. Για να γίνει το έργο, πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει. Η πρόθεσή μας είναι το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί και θα κάνω ο,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει σύμπνοια με την κυπριακή Κυβέρνηση".

"Υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν σε καταβολές ποσών αναφορικά με τις ρυθμιστικές χρεώσεις. Ζητήματα που θα διασφαλίσουν πως η Κύπρος εννοεί αυτό που λέει. Αυτό που εκτιμώ ότι θα έχουμε πολύ σύντομα καθαρή ορατότητα από την από την Κύπρο, ότι πράγματι το έργο αυτό, το θέλει και το εννοεί και καταβάλλει και το σχετικό τίμημα προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και στη συνέχεια, με βάση τον προγραμματισμό τον οποίον έχουμε υλοποιήσει, θα προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια".

"Θέλω να επισημάνω πως για την Ελλάδα η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο δεν είναι το μόνο έργο που έχουμε προτεραιότητα. Ολοκληρώσαμε τη διασύνδεση με την Κρήτη, προχωράμε τις διασυνδέσεις με τα Δωδεκάνησα. Και έχουμε και το σημαντικό έργο για τη διασύνδεση με την Αίγυπτο», ανέφερε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Οι περιοχές που επηρεάστηκαν - Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο 52χρονος Πάρης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
«Ματωμένο φεγγάρι»: Τι ώρα θα είναι ορατή από την Κύπρο η έκλειψη σελήνης - Από που μπορείτε να την παρακολουθήσετε
Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες
«Οδηγός κίνδυνος-θάνατος»: Δείτε τι αποφάσισε να μεταφέρει με το όχημα - Φωτογραφίες
Συγκλονιστικό video: Γύπες κατασπαράζουν κουφάρι κατσίκας στην Κύπρο - Εντυπωσιάζουν τα πλάνα
Ανδρέας- Σιμώνη: «Λιώσαμε» με το νέο βίντεο της νεογέννητης κόρη τους - Η τρυφερή ανάρτηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Δυνατό σκηνικό με Αρτυματά - Η παθιασμένη ατάκα του στα αποδυτήρια της Εθνικής

 07.09.2025 - 12:40
Επόμενο άρθρο

Tι θα συμβεί στο σώμα μας εάν κόψουμε τη ζάχαρη για δύο εβδομάδες; Γαστρεντερολόγος απαντά

 07.09.2025 - 13:00
ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

Οι προσπάθειες μας σε σχέση με το θέμα της παράνομης κράτησης πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα επικεντρώνονται προς την κατεύθυνση της Τουρκίας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

  •  07.09.2025 - 13:08
Αισιόδοξη η Λευκωσία: «Με ειλικρινή βούληση θα προσέλθει ο ΠτΔ στην τριμερή της Νέας Υόρκης», είπε ο Γ. Αντωνίου

Αισιόδοξη η Λευκωσία: «Με ειλικρινή βούληση θα προσέλθει ο ΠτΔ στην τριμερή της Νέας Υόρκης», είπε ο Γ. Αντωνίου

  •  07.09.2025 - 12:36
Επίθεση κατά αστυνομικών: Έτσι τραυματίστηκε ο συνοδηγός - Πώς έγινε η επεισοδιακή σύλληψη του οδηγού

Επίθεση κατά αστυνομικών: Έτσι τραυματίστηκε ο συνοδηγός - Πώς έγινε η επεισοδιακή σύλληψη του οδηγού

  •  07.09.2025 - 11:10
Με καινοτομίες, προγράμματα και σημαντικά έργα υποδομής η νέα σχολική χρονιά - Το μήνυμα της ΥΠΑΝ

Με καινοτομίες, προγράμματα και σημαντικά έργα υποδομής η νέα σχολική χρονιά - Το μήνυμα της ΥΠΑΝ

  •  07.09.2025 - 12:04
Βουλευτικές 2026: Υποψήφιος του ΔΗΣΥ ο Γιώργος Παμπορίδης - Ο λόγος που επιστρέφει στην πολιτική

Βουλευτικές 2026: Υποψήφιος του ΔΗΣΥ ο Γιώργος Παμπορίδης - Ο λόγος που επιστρέφει στην πολιτική

  •  07.09.2025 - 12:24
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ακόμη ένας ανήλικος - Δεν αποκλείονται κι άλλες συλλήψεις

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ακόμη ένας ανήλικος - Δεν αποκλείονται κι άλλες συλλήψεις

  •  07.09.2025 - 11:42
Μητσοτάκης: «Η ηλεκτρική διασύνδεση θα ωφελήσει πρωτίστως την αδελφή Κύπρο»

Μητσοτάκης: «Η ηλεκτρική διασύνδεση θα ωφελήσει πρωτίστως την αδελφή Κύπρο»

  •  07.09.2025 - 12:49
VIDEO: Δυνατό σκηνικό με Αρτυματά - Η παθιασμένη ατάκα του στα αποδυτήρια της Εθνικής

VIDEO: Δυνατό σκηνικό με Αρτυματά - Η παθιασμένη ατάκα του στα αποδυτήρια της Εθνικής

  •  07.09.2025 - 12:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα